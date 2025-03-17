Premier comité directeur de la nouvelle Plateforme d’investissement pour l’impact en santé

©Micah Camper/ Unsplash

La Plateforme d’investissement pour l’impact en santé a marqué hier une étape importante vers des solutions de financement innovantes et durables en faveur de la santé mondiale avec la tenue de la réunion inaugurale de son comité directeur. Organe de décision ultime de la plateforme, le comité, composé de représentants de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Banque islamique de développement (BIsD), a examiné les progrès accomplis, approuvé les principales priorités opérationnelles et de gouvernance et fourni des orientations stratégiques sur les efforts déployés par la plateforme pour étendre les services de soins de santé primaires dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Dévoilée lors du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial organisé à Paris en 2023, la plateforme constitue un partenariat historique entre l’OMS, les banques multilatérales de développement (BMD) et les pays bénéficiaires. Face à un déficit de financement annuel de 371 milliards de dollars américains pour les objectifs de développement durable (ODD) liés à la santé et à un besoin de financement annuel de 31,1 milliards de dollars pour la préparation aux pandémies, la plateforme propose des solutions multilatérales novatrices pour augmenter la part du financement du développement destinée au secteur de la santé. Intégrant savoir-faire technique, ressources financières et connaissances locales dans des investissements à fort impact et menés par les pays concernés dans des communautés vulnérables, la plateforme a mobilisé plus de 30 millions de dollars d’investissements en faveur de l’OMS afin d’aider ces pays à élaborer des plans d’investissement prioritaires en vue d’un soutien possible de la part des BMD et des donateurs.

La plateforme entend s’appuyer sur ces plans pour générer plus de 1,5 milliard de dollars de financement en faveur des pays à revenu faible ou intermédiaire afin de renforcer la résilience face aux menaces de pandémie et à la crise climatique.

Catharina Boehme, sous-directrice générale de l’Organisation mondiale de la santé : « Les soins primaires sont la pierre angulaire de systèmes de santé équitables, économiques et inclusifs. La Plateforme d’investissement pour l’impact en santé est une initiative transformatrice visant à mobiliser des financements pour des soins primaires à l’épreuve des changements climatiques et résilients face aux crises dans les pays qui en ont le plus besoin. L’OMS est fière de s’associer aux banques multilatérales de développement et aux pays concernés pour veiller à ce que ces fonds aient un impact tangible sur les populations que nous aidons. »

La première réunion du comité directeur s’appuie sur des mois de progrès depuis le lancement officiel de la plateforme en septembre 2024, qui ont permis des engagements préliminaires dans plus de 10 pays. Les membres du comité y ont approuvé les principaux documents opérationnels de la plateforme, examiné les notes conceptuelles élaborées pour rendre opérationnels les investissements dans les soins primaires au Burundi, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Kazakhstan, aux Maldives, au Maroc et en Zambie, et officiellement approuvé la proposition d’action en Éthiopie, débloquant des fonds pour soutenir la finalisation de son plan d’investissement national dans les soins de santé primaires. Les membres ont renforcé l’accent mis par la plateforme sur l’augmentation des investissements dans les soins de santé primaires, l’accélération de la mise en place de la couverture sanitaire universelle et le renforcement de la résilience des systèmes de santé dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Issa Faye, directeur général des pratiques et des partenariats mondiaux à la Banque islamique de développement : « Nous sommes déterminés à encourager les investissements durables et efficaces qui renforcent les systèmes de santé dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les discussions d’aujourd’hui ont réaffirmé la vision et l’engagement que nous partageons en vue d’accroître les investissements dans les soins primaires, en veillant à ce qu’aucun pays ne soit laissé de côté dans la mise en place de la couverture sanitaire universelle et la préparation aux pandémies. »

La prochaine réunion du comité directeur se tiendra en marge de la 78e Assemblée mondiale de la santé, qui aura lieu du 19 au 27 mai 2025. Les progrès réalisés concernant le plan d’investissement de l’Éthiopie et les nouveaux engagements nationaux y seront examinés.

Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement et président nouvellement nommé du comité directeur : « La Plateforme d’investissement pour l’impact en santé est une occasion unique de combler le déficit de financement dans le domaine de la santé et d’encourager les investissements durables là où ils sont le plus nécessaires. En attendant la prochaine réunion du comité directeur, notre priorité reste la transformation des engagements en actions. Nous appelons toutes les parties prenantes à se joindre à nous pour élargir l’accès à des soins de santé primaires de qualité, en veillant à ce que les investissements consentis aujourd’hui se traduisent par des systèmes de santé plus solides et plus résilients pour demain. »

À l’avenir, la Plateforme d’investissement pour l’impact en santé approfondira ses engagements avec la première vague de candidats et étendra son soutien à d’autres pays intéressés. Les pays admissibles à la plateforme sont les pays à revenu faible ou intermédiaire dans lesquels opère au moins l’une des banques multilatérales de développement partenaires. Les États qui souhaitent renforcer les soins de santé primaires au moyen d’une assistance technique et d’un soutien à l’investissement sur mesure sont invités à manifester leur intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : hiip_secretariat@who.int.

Informations générales

À propos de l’OMS

Consacrée au bien-être de toutes et tous et guidée par la science, l’Organisation mondiale de la santé dirige et défend les efforts mondiaux visant à donner à chaque personne, où qu’elle se trouve, la possibilité d’être en bonne santé. Elle est l’institution du système des Nations unies chargée de la santé qui met en rapport les nations, les partenaires et les personnes en première ligne dans plus de 150 lieux sur le terrain – en dirigeant la riposte mondiale aux urgences sanitaires, en prévenant les maladies, en s’attaquant aux causes profondes des problèmes de santé et en élargissant l’accès aux médicaments et aux soins de santé. Elle a pour mission de promouvoir la santé, de préserver la sécurité mondiale et de servir les populations vulnérables.

À propos de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette stratégie de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

