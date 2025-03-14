Cambodge : l’UE investit près de 80 millions d’euros pour moderniser le secteur agricole et améliorer l’accès des agriculteurs aux marchés nationaux et mondiaux

EIB

Le dispositif d’investissement global de l’UE – qui combine un prêt de BEI Monde, une subvention européenne et de l’assistance technique – renforcera le secteur agricole cambodgien, améliorera la sécurité alimentaire, accroîtra la compétitivité de certaines chaînes de valeur et stimulera les exportations.

Ce dispositif d’investissement bénéficiera à 100 000 petites exploitations agricoles, à 25 000 ménages pauvres en terre et à 500 entreprises agricoles avec, à la clé, un renforcement de la productivité et de la compétitivité.

Il permettra la modernisation du laboratoire national d’agriculture, l’expansion d’installations agricoles clés pour renforcer les capacités sanitaires et phytosanitaires du pays, ainsi que la construction du pont de Kaoh Khsach Tonlea afin d’améliorer les transports et l’accès aux marchés.

Cette initiative d’investissement s’inscrit dans la stratégie Global Gateway de l’Union européenne qui promeut la croissance durable, la résilience face aux changements climatiques et un développement économique inclusif.

BEI Monde – la branche de la Banque européenne d’investissement (BEI) chargée des activités en dehors de l’Union européenne (UE) – et le ministère cambodgien de l’économie et des finances ont signé ce jour un accord portant sur une subvention de l’UE de 15 millions d’euros destinée à soutenir le Programme de services agricoles en faveur d’une économie rurale et d’un commerce agricole inclusifs (ASPIRE-AT). Priorité essentielle de l’État cambodgien, le programme ASPIRE-AT vise à moderniser le secteur agricole, à améliorer la sécurité alimentaire et à renforcer le potentiel d’exportation. Cette subvention complète un prêt de 60 millions d’euros de BEI Monde et une mission d’assistance technique de 4,5 millions d’euros de l’UE qui sera exécutée par la BEI. Le montant total de l’enveloppe d’investissement soutenue par l’UE en faveur du programme s’élève à près de 80 millions d’euros. Le Fonds international de développement agricole (FIDA), qui est l’organisme des Nations unies spécialisé dans le développement rural, cofinance le programme à hauteur de 49 millions de dollars.

L’accord de financement a été signé à Phnom Penh par Aun Pornmoniroth, vice-Premier ministre et ministre de l’économie et des finances, et Nicola Beer, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Asie du Sud-Est, qui effectuait sa première visite à ce titre au Cambodge. La cérémonie de signature s’est déroulée en présence d’Igor Driesmans, ambassadeur de l’UE au Cambodge, et de Frew Behabtu, directeur pays pour le Cambodge au Fonds international de développement agricole (FIDA).

Le financement de l’UE contribuera à moderniser le secteur agricole cambodgien, en dotant les petits agriculteurs, les entreprises agroalimentaires et les organisations de producteurs d’outils et d’infrastructures leur permettant de stimuler la production, d’accéder à de nouveaux marchés et d’améliorer la sécurité alimentaire. Le dispositif d’investissement bénéficiera directement à 100 000 petites exploitations agricoles et à 25 000 ménages pauvres en terre, en créant de nouvelles possibilités de revenus – surtout dans les régions rurales – tout en mettant fortement l’accent sur le renforcement des moyens d’action des femmes, la participation des jeunes et le soutien aux communautés autochtones.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « La Banque européenne d’investissement est fière de soutenir ASPIRE-AT et le secteur agricole cambodgien, qui joue un rôle essentiel pour l’économie et la sécurité alimentaire du pays. Grâce à ce financement, nous aidons les autorités du pays à renforcer la sécurité alimentaire, à augmenter les revenus des agriculteurs et agricultrices et à ouvrir de nouvelles perspectives commerciales pour les produits cambodgiens. C’est un excellent exemple de la manière dont l’Équipe Europe produit un impact réel, en créant des emplois, en stimulant les échanges commerciaux et en renforçant l’économie cambodgienne. »

Igor Driesmans, ambassadeur de l’Union européenne au Cambodge : « C’est une source de fierté de participer à cet important projet d’investissement agricole en nous associant à la Banque européenne d’investissement et au FIDA, dans le cadre de la stratégie Global Gateway de l’Union européenne et d’initiatives de l’Équipe Europe. Nos subventions à hauteur de 19,5 millions d’euros (21,06 millions de dollars) aideront les exploitants agricoles et leurs communautés à améliorer la production primaire, les moyens de transformation et l’accès aux marchés grâce au renforcement des capacités et à l’accès aux financements, au soutien des laboratoires d’agriculture et à une meilleure connectivité rurale et urbaine. Ensemble, nous aiderons le secteur à devenir plus inclusif et résilient, ce qui profitera à toute la population cambodgienne et en particulier aux communautés rurales. »

Aun Pornmoniroth, vice-Premier ministre et ministre de l’économie et des finances a exprimé sa profonde gratitude envers la BEI, l’Union européenne et le FIDA pour leur soutien et leur coopération qui ont permis de concevoir et de préparer avec succès le programme ASPIRE-AT. Il a rappelé que l’accord signé ce jour en faveur du programme ASPIRE-AT témoigne de la coopération renforcée et resserrée entre l’État cambodgien et la BEI, l’Union européenne et le FIDA, ainsi que du soutien indéfectible des principaux partenaires de développement à l’appui du plan de réforme étayant la Stratégie pentagonale (phase I) des autorités nationales, alors que le Cambodge entend devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030 et un pays à revenu élevé d’ici 2050. Dans cet esprit, le gouvernement du Royaume du Cambodge a réaffirmé sa volonté d’encourager et de consolider les partenariats futurs avec la BEI, l’Union européenne et le FIDA dans des secteurs pluridimensionnels.

Frew Behabtu, directeur pays pour le Cambodge au Fonds international de développement agricole (FIDA) : « Cette importante subvention de l’UE, associée au prêt de la BEI et au cofinancement du FIDA, marque une étape décisive dans la transformation du secteur agricole cambodgien. Le FIDA est fier de participer à cet effort collaboratif visant à donner des moyens d’action aux collectivités rurales, à renforcer la sécurité alimentaire et à mobiliser le potentiel d’exportation qui est le moteur d’une croissance économique durable. »

Cet investissement renforcera les infrastructures agricoles et la connectivité des marchés au Cambodge, en soutenant les installations de collecte et de manutention, les entrepôts, les aires de séchage et les routes d’accès afin d’améliorer le transport des produits en vrac. Il financera également le pont de Kaoh Khsach Tonlea reliant l’île au continent en vue d’améliorer l’accès aux marchés et de tester un nouveau modèle de coopérative agricole. En outre, le financement améliorera la sécurité alimentaire et le contrôle de la qualité en soutenant les laboratoires, les pôles de recherche et de quarantaine ainsi que l’agrandissement du laboratoire national d’agriculture. Ces investissements sont répartis stratégiquement sur plusieurs sites au Cambodge, afin de garantir un large impact géographique et de permettre une plus grande intégration au sein des marchés régionaux et internationaux.

Informations générales

À propos de BEI Monde

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser un partenariat fort et ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI au Cambodge

Depuis 2018, BEI Monde est un partenaire clé du développement durable du Cambodge, ayant investi 310 millions d’euros dans divers secteurs, notamment l’eau et l’agriculture, ainsi que dans la réfection d’axes routiers ruraux. En étroite collaboration avec la délégation de l’Union européenne au Cambodge, le gouvernement royal du Cambodge et d’autres partenaires de développement, la BEI soutient des projets qui favorisent la croissance économique, renforcent la durabilité environnementale et améliorent le niveau de vie. Les investissements de la BEI sont axés sur l’accès à l’eau propre, les infrastructures rurales, l’agriculture résiliente aux changements climatiques et la sécurité alimentaire. Ils permettent d’élargir les systèmes d’irrigation, de moderniser les routes en région rurale et de renforcer les chaînes de valeur agricoles, entraînant des avantages directs pour des millions de Cambodgiens grâce à de nouveaux débouchés économiques et à une résilience accrue des collectivités locales.

Le Programme de services agricoles en faveur d’une économie rurale et d’un commerce agricole inclusifs (ASPIRE-AT) est une initiative des autorités cambodgiennes – mise en œuvre par le ministère de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche – qui vise à réduire la pauvreté rurale et à renforcer la résilience de la population cambodgienne face aux changements climatiques. S’appuyant sur le succès du précédent programme ASPIRE (2015-2022), ASPIRE-AT se concentre sur la croissance agricole durable en fournissant aux petits exploitants des actifs productifs, en favorisant les partenariats commerciaux et en améliorant l’accès aux marchés. Ce programme cible 125 000 foyers en zone rurale, en mettant l’accent sur l’inclusion, au moins 50 % des bénéficiaires étant des femmes, 20 % des jeunes et 1,5 % des personnes autochtones.

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) est une institution financière internationale et un organisme spécialisé des Nations unies. À partir de son siège à Rome, centre névralgique des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, le FIDA investit dans les populations rurales en leur donnant les moyens de réduire la pauvreté, d’accroître la sécurité alimentaire, d’améliorer la nutrition et de renforcer la résilience. Depuis 1978, il a accordé plus de 25 milliards de dollars en subventions et prêts à faible taux d’intérêt pour financer des projets dans des pays en développement.