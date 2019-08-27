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CAMBODIA IRRIGATED AGRICULTURE IMPROVEMENT

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Cambodge : 80 000 000 €
Eau, assainissement : 80 000 000 €
Date(s) de signature
9/12/2020 : 80 000 000 €
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02/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAMBODIA IRRIGATED AGRICULTURE IMPROVEMENT
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Fiche récapitulative

Date de publication
17 juillet 2020
Statut
Référence
Signé | 09/12/2020
20190827
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CAMBODIA IRRIGATED AGRICULTURE IMPROVEMENT
MINISTRY OF WATER RESOURCES AND METEOROLOGY - KINGDOM OF CAMBODIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 161 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will modernise and upgrade five existing schemes in Battambang, Kampong Cham, Kampong Thom, Takeo and Kampot provinces, enhancing water supply reliability and reducing the adverse effects of weather-related disasters in schemes with a total command area of about 51,000 hectares of existing agricultural land.

The project aims to increase the economic and climate resilience of about 25,000 farming households, enhance food security and generate employment opportunities. This will be achieved by protecting against floods, improving water supply availability during the dry seasons, promoting diversification into higher value and less water-intensive crops, and improving water governance and management. Through the project, about 34,000 additional hectares within the command areas of existing schemes will be put into cultivation with reliable irrigation services.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The EIB will support the irrigated agriculture improvement project (IAIP) ensuring that it complies with the EIB's Environmental and Social Standards, which will be included in the applicable financing and implementation guidelines.

The Bank will require the Promoter to ensure that the implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAMBODIA IRRIGATED AGRICULTURE IMPROVEMENT
Date de publication
2 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132200252
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190827
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Cambodge
Disponible au public
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