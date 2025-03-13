Italie : la BEI met 160 millions d’euros à disposition pour soutenir les PME et les micro-entreprises en Toscane

EIB

Eugenio Giani, président de la région de Toscane, et Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, ont lancé ce jour la phase opérationnelle de l’initiative lors d’un événement à Florence.

Dans le cadre de cette opération, des subventions non remboursables seront appliquées à des prêts accordés aux micro, petites et moyennes entreprises toscanes par des banques sélectionnées par la région de Toscane.

Les ressources seront acheminées par Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Cambiano, Cambiano Leasing et BCC Banca Iccrea au profit de 12 établissements membres du groupe BCC Iccrea et de la Fédération toscane des coopératives de crédit.

Soutenir les investissements et répondre aux besoins en fonds de roulement des micro, petites et moyennes entreprises toscanes, tels sont les objectifs du dispositif de financement de 160 millions d’euros approuvé par la Banque européenne d’investissement (BEI) en faveur de la région de Toscane. La phase opérationnelle de l’initiative a été lancée aujourd’hui à Palazzo Strozzi Sacrati à Florence par Eugenio Giani, président de la région de Toscane, et Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI.

Outre les 160 millions d’euros déjà prévus, la région met à disposition 10 millions d’euros supplémentaires pour réduire les intérêts à charge des micro, petites et moyennes entreprises toscanes. Les 321 entreprises sélectionnées dans le cadre des appels à propositions « Recherche et développement 2023 » pourront accéder à la ligne de crédit de la BEI à partir du 17 mars, confirmant ainsi l’option exercée lors du processus de soumission, afin de financer leurs investissements dans des activités productives, la recherche ou l’innovation, ou encore leurs fonds de roulement.

Dans le cadre de cette opération, des subventions non remboursables seront appliquées à des prêts accordés aux PME et micro-entreprises toscanes par des banques sélectionnées par la région de Toscane dans le cadre d’un avis public récemment publié. Il sera également possible d’obtenir le remboursement d’éventuelles garanties. Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Cambiano, Cambiano Leasing et BCC Banca Iccrea achemineront les ressources dont bénéficieront 12 établissements membres du groupe BCC Iccrea et de la Fédération toscane des coopératives de crédit.

« Cet accord confirme la proximité de la BEI avec le tissu entrepreneurial italien et contribue à promouvoir le développement durable et la compétitivité à long terme des microentreprises et des PME toscanes », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI.

« Nous voulons améliorer – expliquent Eugenio Giani et Leonardo Marras, conseiller régional pour l’économie et le tourisme – la compétitivité de nos micro, petites et moyennes entreprises en soutenant leurs investissements productifs à visée de croissance, de diversification, de consolidation du tissu entrepreneurial, sans oublier les processus de transition écologique, technologique et numérique. Ces entreprises constituent l’épine dorsale du système de production toscan. Grâce à l’appel à propositions que nous venons de publier, elles ont la possibilité de bénéficier de la réduction des intérêts et des commissions de garantie sur les prêts accordés par les banques sur la ligne de crédit « Regione Toscana EU blending 2023-0118 » de la BEI. Nous mettons 30 millions d’euros supplémentaires à leur disposition au titre du Fonds européen de développement régional, dont 3 millions d’euros sont réservés aux entreprises établies dans nos zones intérieures ».

Informations techniques

Les bénéficiaires de l’opération sont des micro, petites et moyennes entreprises opérant dans divers secteurs, notamment l’industrie manufacturière, le tourisme, ou la recherche et le développement. Veuillez cliquer ici pour connaître les restrictions particulières. Les demandes de subventions doivent être présentées exclusivement en ligne via le système informatique Sistema Fondi Toscana, accessible ici, et seront évaluées par Sviluppo Toscana. Les demandes peuvent être soumises jusqu’à épuisement des fonds disponibles. Le montant total du projet soumis ne doit pas être inférieur à 70 000 euros (90 000 euros pour les appels à propositions dans le domaine de la recherche et développement) et ne doit pas dépasser 5 millions d’euros. La bonification des taux d’intérêt est octroyée en une seule fois. Elle couvre jusqu’à 80 % du montant pour le financement des projets d’investissement, et jusqu’à 90 % pour le financement des projets contribuant à l’action pour le climat.

Pour les nouveaux appels à propositions concernant les investissements productifs, la bonification d’intérêt maximale est de 300 000 euros par projet. Dans les 5 mois qui suivent la présentation de la demande de subvention, les entreprises doivent fournir des documents attestant l’octroi du prêt bancaire et de la garantie correspondante pour pouvoir bénéficier du financement. Les frais encourus pour les garanties peuvent être remboursés par la région de Toscane jusqu’à concurrence de 12 000 euros.

Une fois le financement obtenu, les entreprises disposeront de 15 mois pour mener à bien leur projet d’investissement.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En ce qui concerne l’Italie, le Groupe BEI a signé 99 opérations en 2024 pour un montant total de 10,98 milliards d’euros, ce qui a permis de mobiliser près de 37 milliards d’euros d’investissements dans l’économie réelle. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

