L’Estonie va accroître sa production d’énergie solaire grâce à un prêt de 62 millions d’euros de la BEI, de SEB et de Luminor à Sunly, société productrice d’énergie de sources renouvelables

Sunly

La BEI va prêter 31 millions d’euros à Sunly, société estonienne productrice d’énergie de sources renouvelables, pour la construction d’un nouveau parc solaire dans le pays, tandis que SEB et Luminor apporteront conjointement le même montant.

Le parc solaire de 244 MW à Risti, dans l’ouest de l’Estonie, sera le plus grand site de production photovoltaïque (PV) des pays baltes.

Le projet marque une étape importante vers l’indépendance énergétique de la région après le découplage du réseau russe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et les banques commerciales locales SEB et Luminor vont prêter ensemble 62 millions d’euros à Sunly, la société estonienne productrice d’énergie de sources renouvelables, pour la construction et l’exploitation d’un parc solaire dans le pays, ce qui aura pour effet d’accélérer la transition écologique et l’indépendance des pays baltes en matière d’approvisionnement en électricité. Le concours de la BEI s’élève à 31 millions d’euros, les 31 millions restants étant mobilisés par SEB et Luminor.

Le parc solaire de Risti, qui sera situé à 65 kilomètres au sud-ouest de Tallinn, la capitale, dans le comté de Lääne, devrait être opérationnel d’ici à 2027. Ce sera le plus grand site de production photovoltaïque (PV) des pays baltes, avec une puissance de 244 mégawatts-crête (MWc), suffisante pour alimenter plus de 80 000 ménages en Estonie. Le parc solaire sera construit en collaboration avec Metsagrupp, propriétaire foncier local.

Ce financement, qui intervient quelques semaines après que l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont achevé leur passage du réseau électrique de la Russie à celui de l’Union européenne, qui dessert plus de 400 millions de clients, contribue à la réalisation de l’objectif de l’UE de devenir climatiquement neutre à l’horizon 2050.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Cet investissement illustre notre engagement à soutenir des projets liés aux énergies renouvelables dans les pays baltes. En augmentant la capacité de production d’énergie solaire en Estonie et en intégrant les États baltes dans le réseau continental européen, nous contribuons à améliorer la sécurité et la résilience énergétiques, à réduire les émissions et à stimuler la croissance économique. »

Ce projet constitue la première opération de financement de la BEI en faveur des énergies renouvelables du segment commercial sur le marché balte, dont les recettes dépendront uniquement des ventes sur le marché de l’électricité.

Sunly exploite actuellement 334 MW d’énergies renouvelables dans les pays baltes et en Pologne, et 839 MW sont en cours de construction, l’objectif étant d’atteindre 1 gigawatt opérationnel et en cours de construction d’ici à 2026.

Priit Lepasepp, PDG de Sunly : « Le financement de la BEI permettra à Sunly de renforcer le parc solaire de Risti et d’améliorer son raccordement au réseau, les infrastructures étant conçues pour intégrer le stockage par batterie et l’énergie éolienne sur le même site. Les technologies retenues permettront à Sunly d’ajouter 1 000 MWh de stockage par batterie au réseau des pays baltes d’ici à la fin de 2026. Cette configuration permet une expansion flexible, des recettes optimisées et une plus grande stabilité énergétique pour le marché.

Nous appliquons la même stratégie dans les pays baltes et en Pologne. Les parcs hybrides renforcent non seulement l’efficacité, mais raccourcissent également les délais de raccordement au réseau, réduisant considérablement le cycle de développement et de construction. Cela les rend plus compétitifs que les projets classiques de production d’énergie renouvelable à technologie unique. Pour les consommateurs, cela signifie plus d’électricité, fournie plus rapidement. »

Les deux banques commerciales soulignent l’importance d’atteindre les objectifs de l’Estonie en matière d’énergies renouvelables.

Indrek Julge, responsable des services bancaires aux entreprises chez Luminor Estonie : « Le parc solaire qui sera construit est important, car il offrira la plus grande capacité de production d’électricité renouvelable en Estonie à ce jour. Il sera mis en œuvre aux conditions du marché, avec l’appui intégral de fonds privés et de prêts, sans aides publiques ni autre forme de soutien. La capacité de production du nouveau parc solaire couvrira les besoins en électricité de plus de 80 000 ménages, ce qui augmentera considérablement l’indépendance électrique de l’Estonie.

Peep Jalakas, membre du directoire et responsable des services bancaires aux entreprises chez SEB : « Le financement des projets liés aux énergies renouvelables n’est pas facile pour les banques dans le contexte de marché actuel, ce qui rend d’autant plus louable le travail professionnel constant de l’équipe de Sunly pour structurer ses projets de manière à ce qu’ils soient financièrement viables. Nous nous réjouissons particulièrement que la BEI soit le principal bailleur de fonds de ce projet, car une telle coopération entre des banques commerciales et des banques de développement est cruciale pour la réalisation de nos projets d’énergie renouvelable et pour atteindre les objectifs de l’Estonie en la matière. »

En 2024, la capacité de production d’énergie solaire de l’Estonie était estimée à 1 200 MWh, ce qui représente environ un quart de la capacité totale de production d’électricité du pays. L’Estonie a pour objectif d’installer au total 1 480 MWh de capacité solaire d’ici à 2030. La nouvelle centrale contribuera à hauteur d’environ 16 % à la réalisation de l’objectif 2030.

Le coût total du projet est estimé à 125 millions d’euros. Le projet contribue à la réalisation des objectifs de la BEI « Cohésion économique et sociale » et « Action en faveur du climat et durabilité environnementale » et bénéficiera d’une garantie au titre du programme InvestEU.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte à l’échelle mondiale.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En 2024, l’Estonie a reçu 498 millions d’euros de financement du Groupe BEI, ce qui a favorisé l’innovation des entreprises et la croissance verte.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue à attirer des investissements privés au bénéfice des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Il réunit sous une même structure une multitude d’instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour appuyer les investissements dans l’UE, rendant ainsi le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus souple.

Sunly

Sunly est un producteur d’énergie de sources renouvelables qui se consacre à l’élaboration et à l’exploitation de tels projets dans les pays baltes et en Pologne, tout en investissant dans des start-up du secteur de l’électrification et en vendant de l’électricité 100 % renouvelable aux consommateurs estoniens.

Au cœur de la mission de Sunly se trouve la production d’énergie de sources renouvelables, qui joue un rôle crucial dans la réalisation des objectifs régionaux en matière de climat, de sécurité énergétique et d’accessibilité financière.

Sunly a levé avec succès 825 millions d’euros auprès d’investisseurs internationaux, dont la BERD, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Mirova, Rivage et d’autres. À l’heure actuelle, Sunly dispose de 332 MW d’actifs solaires et de stockage opérationnels et de 839 MW de capacités éoliennes, solaires et de stockage en construction, y compris le plus grand parc solaire des pays baltes, le projet Risti de 244 MW. La structure ad hoc de Risti Energy Park est Metsapäike Risti OÜ.

SEB

En tant que première banque d’affaires dans les pays nordiques, SEB est l’un des principaux bailleurs de fonds des énergies renouvelables dans les pays baltes. Le portefeuille de financements verts de SEB s’est considérablement développé ces dernières années, soutenant divers projets durables, notamment des parcs éoliens et solaires, ainsi que des solutions renforçant l’efficacité énergétique pour les entreprises et les ménages.

Luminor

Première banque indépendante des pays baltes, Luminor est le troisième fournisseur de services financiers de la région. Elle répond aux besoins financiers des particuliers, des familles et des entreprises. Elle a pour mission d’améliorer la santé financière de ses clients et des pays baltes, ainsi que d’appuyer leur croissance.