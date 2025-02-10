Espagne : la BEI prête 15 millions d’euros à Amadix à l’appui de la mise au point de tests de diagnostic innovants pour la détection précoce du cancer

Amadix

Amadix est une entreprise espagnole de biotechnologie qui conçoit des tests sanguins non invasifs pour la détection précoce de plusieurs types de cancers avant l’apparition des symptômes.

Ce financement s’inscrit dans le cadre du soutien que la BEI apporte aux jeunes pousses européennes du secteur des technologies médicales qui mettent au point des solutions médicales de pointe, et il contribue à la priorité stratégique du Groupe BEI consistant à accélérer la transition numérique et l’innovation technologique.

Ce financement bénéficie de l’appui d’InvestEU, un programme de l’UE qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements d’ici à 2027.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 15 millions d’euros avec l’entreprise espagnole Amadix à l’appui de l’élaboration et de la commercialisation de tests sanguins innovants pour la détection précoce de plusieurs types de cancer avant l’apparition des symptômes. Le taux de survie de certains cancers, comme le cancer colorectal, peut augmenter de manière significative s’il est détecté à un stade précoce.

Le financement de la BEI soutiendra les activités de recherche‑développement d’Amadix et la fabrication de ses produits, qu’il s’agisse de son test phare, PreveCol, pour le diagnostic du cancer colorectal, ou de la mise au point d’autres produits en cours de développement : PancreaDix pour la détection du cancer du pancréas et DiagnoLung pour le cancer du poumon. Le prêt soutiendra également le plan d’expansion internationale d’Amadix, la validation clinique de PreveCol aux États‑Unis et l’établissement d’une forte présence de l’entreprise sur les marchés européen et américain.

La jeune pousse, située à Valladolid, est à l’avant-garde de l’application de l’intelligence artificielle (IA) aux tests de détection précoce du cancer. Sa technologie est basée sur un algorithme qui combine les caractéristiques cliniques identifiées par l’IA avec l’analyse des protéines et des micro‑ARN dans le plasma pour la détection précoce des lésions précancéreuses. La détection et l’élimination de ces lésions peuvent prévenir efficacement le développement du cancer.

« Ce prêt témoigne de l’engagement de la BEI à soutenir les jeunes pousses européennes innovantes qui élaborent des solutions médicales avancées. La Banque se réjouit d’unir ses forces à celles de jeunes entreprises à forte intensité de recherche comme Amadix pour élargir la gamme de solutions de détection précoce du cancer, faire progresser le plan européen de lutte contre cette maladie et soutenir l’industrie européenne des technologies médicales », a déclaré Alessandro Izzo, directeur du département Fonds propres, capital de croissance et financements sur projet de la BEI.

Le prêt de la BEI est garanti par InvestEU, le programme phare de l’UE visant à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires provenant des secteurs public et privé pour soutenir la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE au cours de la période 2021-2027. Le projet contribue au plan européen pour vaincre le cancer et à la priorité stratégique du Groupe BEI visant à accélérer la transition numérique et l’innovation technologique.

Rocío Arroyo, fondatrice et directrice générale d’Amadix : « Il est très encourageant de voir des institutions comme la BEI soutenir des entreprises comme la nôtre, qui contribuent au plan européen pour vaincre le cancer et soutiennent notre expansion internationale. Cela va nous permettre d’introduire nos tests sanguins révolutionnaires pour la détection précoce du cancer sur les marchés européen et américain. Grâce au soutien de la BEI, davantage de personnes auront accès à des solutions innovantes telles que la biopsie liquide pour le dépistage du cancer, l’une des principales causes de décès dans le monde, et pourront ainsi vivre plus longtemps et en meilleure santé. »

Les investissements liés au projet permettront de générer des connaissances scientifiques de pointe et de conserver l’acuité scientifique européenne. Le projet contribuera également à renforcer la compétitivité de l’UE et à stimuler la capacité d’innovation des entreprises et secteurs technologiques européens.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle octroie des financements à l’appui d’investissements qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Amadix

Amadix est une entreprise de premier plan dans le secteur du diagnostic moléculaire spécialisée dans la biopsie liquide, qui élabore des tests sanguins innovants pour la détection précoce du cancer. Elle s’est donné pour mission de prolonger la vie des gens en développant des technologies de rupture capables de détecter des tumeurs des années à l’avance, avant l’apparition des symptômes. L’approche d’Amadix combine les données moléculaires des échantillons sanguins avec les informations cliniques du patient, extraites de l’imagerie diagnostique et des dossiers médicaux électroniques. La technologie qu’elle met en œuvre, basée sur des algorithmes d’apprentissage automatique, est conçue pour être utilisée dans les programmes de dépistage et de prévention sanitaire. Elle se positionne comme un outil complémentaire pour promouvoir la médecine de précision et renforcer la prévention du cancer.