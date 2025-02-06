En Tchéquie, le Groupe BEI a concentré ses interventions sur la modernisation du réseau ferroviaire, le progrès énergétique et la création d’emplois en 2024

©Marketa Listikova/ EIB

L’an dernier, les financements du Groupe BEI dans le pays ont atteint 2,47 milliards d’euros, contre 1,86 milliard d’euros en 2023.

La BEI a renforcé son soutien aux secteurs tchèques des chemins de fer et de l’énergie ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises.

Les derniers résultats annuels portent à près de 9 milliards d’euros les financements du Groupe BEI en Tchéquie au cours des cinq dernières années.

Les nouveaux financements du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) en Tchéquie ont augmenté de 33 % l’an dernier pour atteindre 2,47 milliards d’euros, dans le contexte d’un soutien accru aux secteurs des chemins de fer et de l’énergie, ainsi qu’à diverses entreprises du pays.

Le montant total mis à disposition en 2024 s’élève à environ 2,47 milliards d’euros, dont 2,34 milliards d’euros provenant de la BEI et 190 millions d’euros du Fonds européen d’investissement (FEI), qui concentre son activité sur les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) en Europe. Un montant supplémentaire de 60 millions d’euros correspond à des opérations conjointes entre la BEI et le FEI.

Des déplacements en train plus sûrs et plus rapides, l’amélioration des infrastructures permettant d’intégrer les énergies vertes dans le réseau électrique pour les ménages et les entreprises, ainsi que la croissance des PME et la création d’emplois figuraient parmi les principaux objectifs des financements du Groupe BEI en Tchéquie l’année dernière. Il s’agit de la troisième hausse consécutive, en glissement annuel, des financements du Groupe BEI dans le pays.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Nous sommes fiers de jouer un rôle essentiel dans la transition en cours de la Tchéquie vers une économie moderne et compétitive à l’échelle mondiale. Nous restons fermement résolus à continuer à soutenir le pays dans des domaines clés tels que la décarbonation de l’industrie, le déploiement des énergies renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique et les transports verts, et à œuvrer pour une transition juste sur le plan social. »

L’année dernière, les financements du Groupe BEI en Tchéquie ont été supérieurs non seulement au total de 1,86 milliard d’euros de 2023, mais aussi à la moyenne de 1,77 milliard d’euros mis à disposition dans le pays au cours des cinq dernières années. Le montant total des financements déployés par le Groupe BEI en Tchéquie depuis 2020 s’élève à près de 9 milliards d’euros.

En 2024, les interventions du Groupe BEI ont contribué à la création de quelque 89 000 emplois dans le pays, un chiffre qui souligne le rôle de l’institution dans la promotion de l’emploi et de la croissance économique.

Parmi les principales opérations de la BEI en Tchéquie l’an dernier figurent un prêt de 527 millions d’euros (13 milliards de couronnes tchèques) à l’État pour renforcer le réseau ferroviaire, et un crédit de 300 millions d’euros à České dráhy, l’opérateur ferroviaire national, pour moderniser les trains.

Dans le secteur tchèque de l’énergie, la BEI a prêté 400 millions d’euros à la compagnie d’électricité ČEZ pour consolider le réseau électrique. Globalement, les concours de la BEI dans ce secteur ont doublé en 2024 par rapport à l’année précédente, soutenant la lutte contre les changements climatiques et l’indépendance énergétique.

S’agissant des entreprises, en 2024, la BEI a soutenu diverses PME et entreprises de taille intermédiaire tchèques à hauteur de 866 millions d’euros, soit une augmentation de 83 % par rapport à 2023, par le biais d’intermédiaires tels que Moneta Money Bank, Ceskoslovenska Obchodni Banka, CSOB Leasing, Komerční banka et SG Equipment Finance Czech Republic. Elle a également prêté 90 millions d’euros au supermarché en ligne Rohlik, l’une des trois licornes tchèques, et 30 millions d’euros à l’entreprise de logiciels tchèque Y Soft à l’appui de ses activités de recherche.

Les principales interventions du FEI en Tchéquie l’année dernière ont atteint un montant total de 190 millions d’euros, répartis entre des apports de fonds propres, des financements inclusifs et des garanties à l’appui d’opérations intermédiées, qui devraient mobiliser de nouveaux investissements pour les entreprises du pays.

L’accroissement des investissements dans le logement intermédiaire dans l’ensemble de l’UE est une priorité pour la BEI. Dans le cadre de ses services de conseil, elle travaille en étroite collaboration avec le ministère du développement régional et le ministère des finances à la mise en œuvre du cadre stratégique du secteur afin de stimuler les investissements et de répertorier une réserve de projets potentiels.

En plus de 30 ans, le Groupe BEI a mis environ 29,4 milliards d’euros à disposition en Tchéquie.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, les investissements à fort impact en dehors de l’UE et l’union des marchés de capitaux. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements en faveur de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 350 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,8 millions d’emplois. L’année dernière, le Groupe BEI a signé des opérations pour un montant total de 2,47 milliards d’euros en Tchéquie.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat et le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.