Arménie : BEI Monde et Ameriabank unissent leurs forces pour mobiliser 105 millions d’euros à l’appui des petites entreprises

BEI Monde accorde un prêt de 105 millions d’euros à Ameriabank pour renforcer le soutien au secteur privé arménien.

Il s’agit du plus important prêt direct jamais accordé par BEI Monde à une banque du Caucase du Sud.

Ce financement, dont au moins 20 % seront consacrés à des investissements verts, permettra d’aider quelque 400 petites entreprises et de garantir 15 000 emplois.

Grâce au soutien de l’UE, une partie du financement sera fournie en monnaie locale afin de protéger les entreprises contre le risque de change.

La Banque européenne d’investissement (BEI Monde) a conclu son tout premier accord avec Ameriabank. La BEI va accorder à la banque arménienne un financement de 105 millions d’euros, à ce jour son plus important prêt direct à une banque de la région du Caucase du Sud. L’opération vise à financer des investissements dans des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et des entreprises de taille intermédiaire en Arménie, dans le but de soutenir leur croissance, leur compétitivité et l’adoption de pratiques plus écologiques et plus durables. Cette initiative souligne l’engagement de BEI Monde à favoriser le développement économique, à soutenir la croissance du secteur privé et à créer des emplois durables en Arménie.

Le financement permettra à Ameriabank de proposer des prêts abordables aux entreprises locales. L’opération devrait bénéficier à environ 400 PME et soutenir plus de 15 000 emplois dans l’économie arménienne. Au moins 20 % du montant du prêt seront consacrés à des investissements verts, contribuant ainsi à la transition du pays vers une économie plus durable et plus résiliente.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, qui supervise les opérations en Arménie : « Nous nous réjouissons de collaborer avec Ameriabank pour renforcer le secteur privé arménien et promouvoir une croissance économique durable. Cette opération constitue une étape importante dans notre engagement à promouvoir le développement durable et la résilience économique, conformément aux priorités de l’Union européenne et de l’Arménie. »

Une partie du financement sera fournie en monnaie locale afin de protéger les MPME contre le risque de change. L’Union européenne soutient l’opération par le biais d’une subvention qui permettra de maintenir le taux d’intérêt du prêt à un niveau abordable. Cette opération contribuera à la réalisation de l’objectif de l’UE visant à soutenir 30 000 MPME à l’appui d’une économie compétitive, innovante et durable, l’un des cinq grands axes relatifs à l’Arménie qui ont été définis dans le plan économique et d’investissement pour le Partenariat oriental.

Vassilis Maragos, ambassadeur et chef de la délégation de l’UE en Arménie : « Grâce à ce soutien aux MPME arméniennes, nous honorons notre engagement de continuer à soutenir le secteur privé arménien et de contribuer à répondre au besoin urgent d’accès au financement en monnaie locale. Cet appui s’inscrit dans le cadre du plan économique et d’investissement pour l’Arménie, une initiative globale visant à favoriser la croissance économique, le développement durable et la prospérité dans le pays. Nous continuerons à nous appuyer sur ces efforts en mettant un montant total de 270 millions d’euros à disposition au titre du plan pour la résilience et la croissance au cours de la période 2024‑2027. Une grande partie de ce concours sera consacrée au développement des entreprises, en particulier des entreprises technologiques, des jeunes pousses et des nouvelles possibilités d’exportation, ce qui contribuera à la diversification économique de l’Arménie. »

Ces fonds parviendront aux entreprises mal desservies grâce au vaste réseau d’Ameriabank, ce qui leur permettra d’investir dans la croissance, d’améliorer leur compétitivité et d’adopter des pratiques durables sur le plan environnemental.

Hovhannes Toroyan, directeur financier d’Ameriabank : « Nous sommes ravis de nous associer à la Banque européenne d’investissement (BEI Monde) pour réaffirmer notre engagement à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en Arménie. Cette collaboration permettra aux entreprises locales de bénéficier de financements abordables et les aidera à atteindre leur plein potentiel et à contribuer de manière significative à la croissance économique du pays. En tant que premier bailleur de fonds de l’économie arménienne, doté d’un portefeuille non négligeable de financements verts et durables, nous sommes confiants dans notre capacité à favoriser un avenir économique plus durable et plus inclusif pour l’Arménie. »

Informations générales

À propos de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette stratégie de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos d’Ameriabank

Ameriabank est une institution financière de premier plan en Arménie, un contributeur majeur à l’économie du pays avec des actifs d’environ 1,9 000 milliards d’AMD. La banque a adopté une approche centrée sur le client afin de garantir la qualité du service et une expérience bancaire moderne dans un environnement numérique en constante évolution. Ameriabank est déterminée à assurer ses activités de manière responsable et à favoriser la transition de l’Arménie vers un avenir durable.