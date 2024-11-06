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ARMENIA MSME RESILIENCE FACILITY - AMERIABANK

Signature(s)

Montant
105 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Arménie : 105 000 000 €
Lignes de crédit : 105 000 000 €
Date(s) de signature
2/12/2024 : 105 000 000 €
Autres liens
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Projet apparenté
ARMENIA MSME RESILIENCE FACILITY (LE)

Fiche récapitulative

Date de publication
26 septembre 2024
Statut
Référence
Signé | 02/12/2024
20240523
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ARMENIA MSME RESILIENCE FACILITY - AMERIABANK
AMERIABANK CJSC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 105 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation will support the intermediary in financing eligible small and medium investments undertaken by micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) and mid-caps in Armenia,

The operation aims to contribute to economic resilience and employment-generating activities in the country.

Additionnalité et impact

The operation aims to finance eligible small and medium sized investments undertaken by micro-, small- and medium-sized enterprises (MSMEs) and Mid-Caps in Armenia, thereby contributing to economic resilience, employment generating activities and alleviating the economic burden of the recent displacement crisis in the country. MSMEs make up the vast majority of firms in Armenia and, as such, play a vital role in creating and safeguarding employment. Lack of access to long-term finance has been identified as one of the most significant obstacles to the expansion of MSMEs, and the proposed operation is expected to address these problems.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
6 novembre 2024
2 décembre 2024
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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