Activité du Groupe BEI en 2024 : plus de 2 milliards d’euros de financements pour des projets belges, dont plus de 80 % concernent le climat

La BEI et le FEI ont mis à disposition 2,06 milliards d’euros sous forme de prêts, de fonds propres et de garanties pour des projets belges en 2024, en plaçant l’accent sur l’énergie, l’innovation, les PME et le climat.

La BEI a continué de soutenir les infrastructures sociales telles que les hôpitaux et les réseaux de distribution d’eau, et d’offrir des prêts d’amorçage-investissement au bénéfice de la recherche et de l’innovation dans le domaine médical.

Le FEI a soutenu la microfinance et l’entrepreneuriat social au moyen de garanties, tout en encourageant la transformation numérique par des prises de participation dans des fonds de capital-risque.

Le Groupe Banque européenne d’investissement, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de sa filiale, le Fonds européen d’investissement (FEI), a de nouveau enregistré un niveau d’activité élevé en Belgique et ailleurs. À l’échelle mondiale, le Groupe a signé de nouveaux financements pour près de 89 milliards d’euros en faveur de projets à fort impact soutenant les priorités stratégiques de l’UE, dont près de 51 milliards d’euros consacrés à l’action pour le climat et l’environnement.

En Belgique, le Groupe BEI a contribué à des projets qui améliorent le quotidien de la population, allant de la modernisation des infrastructures d’approvisionnement en eau potable (De Watergroep en Flandre) au financement des PME, des entreprises de taille intermédiaire et des entreprises en expansion innovantes (Wallonie). Au total, ses financements en Belgique ont atteint quelque 2,06 milliards d’euros, dont 146,9 millions d’euros apportés par l’intermédiaire du FEI. Quelque 81 % du volume des financements du Groupe en Belgique étaient liés au climat.

« Nos investissements de l’année dernière en Belgique montrent que la transition écologique continue d’avancer plutôt bien. Dans ce contexte, la sécurité énergétique est un élément déterminant de l’autonomie européenne, car nous avons vu les problèmes qu’engendre le fait de dépendre d’autrui », a déclaré Robert de Groot, vice-président du Groupe BEI. « À l’avenir, nous voulons mettre l’accent sur le financement de projets qui comptent pour la population, notamment ceux concernant le logement abordable, le secteur de l’eau et l’énergie. En outre, la Belgique dispose d’un écosystème florissant dans le domaine des biotechnologies, pour lequel nos instruments de prêt d’amorçage-investissement présentent une grande valeur ajoutée, et que nous continuerons de soutenir. »

L’engagement global du Groupe BEI en faveur des énergies renouvelables et de la sécurité énergétique de l’Europe est également manifeste en Belgique, où plus d’un tiers du financement total a été consacré à des projets énergétiques. Le principal bénéficiaire, avec un prêt de 650 millions d’euros, a été Elia pour la première phase du projet « Île Princesse Elisabeth ». Cette île énergétique devrait devenir un pôle clé de la production et de la distribution d’énergie renouvelable en Belgique et, en tant que point d’interconnexion, améliorer la sécurité d’approvisionnement en Europe.

Les soins de santé sont restés une priorité centrale. Un prêt de 230 millions d’euros a été accordé aux campus médicaux de l’UZ Leuven, un soutien supplémentaire a été octroyé à l’hôpital « Ziekenhuis aan de stroom » d’Anvers, et la société Nyxoah, qui met au point des traitements contre l’apnée obstructive du sommeil, a bénéficié d’un prêt d’amorçage-investissement pour sa recherche médicale.

Le FEI a poursuivi son appui aux petites et moyennes entreprises en Belgique sous forme de garanties et de prises de participation dans des fonds d’investissement. Avec le concours du programme InvestEU de la Commission européenne, la branche spécialisée du Groupe BEI a soutenu des fonds de croissance tels que Smartfin Capital, axé sur les entreprises en expansion porteuses de transformations qui stimulent l’innovation, et M80 Capital, créateur d’un fonds ciblant la transformation numérique des PME.

Informations générales

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la BEI et du FEI, est le bras financier de l’UE. Ses actionnaires sont les 27 États membres de l’UE, la Belgique détenant 5,2 % de son capital. La BEI met à disposition des financements à long terme pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs stratégiques de l’UE. Le FEI soutient les PME européennes au moyen de garanties, d’apports de fonds propres et de microfinancements.