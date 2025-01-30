Chiffres annuels du Groupe BEI pour 2024 : aux Pays-Bas, 3 milliards d’euros pour la compétitivité, l’autonomie stratégique et les PME

©Caroline Martin/ EIB

En 2024, le Groupe Banque européenne d’investissement a mobilisé près de 3,1 milliards d’euros pour des projets néerlandais, essentiellement en faveur des PME et de l’innovation.

La BEI a financé des infrastructures sociales et a renforcé son soutien aux entreprises innovantes et en phase de croissance du pays, à l’appui de l’autonomie stratégique.

Le FEI a pour sa part accordé près de 634 millions d’euros de financement, sous forme de garanties et d’apports de fonds propres.

L’an dernier, le Groupe Banque européenne d’investissement, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a investi près de 3,1 milliards d’EUR dans des projets mis en œuvre aux Pays-Bas. Sur ce montant, 2,45 milliards d’euros ont été accordés par la BEI sous forme de crédits et de prêts d’amorçage-investissement, et le FEI s’est également distingué en mobilisant quelque 634 millions d’euros sous forme de garanties et d’apports de fonds propres. Au niveau mondial, le Groupe BEI a financé un montant record de près de 89 milliards d’euros, dont pas moins de 50,7 milliards d’euros à l’appui de la lutte contre les changements climatiques et de l’environnement.

Robert de Groot, vice-président du Groupe BEI : « Si l’Europe veut rester forte et compétitive, elle doit investir davantage dans la technologie, l’énergie et l’industrie manufacturière. À long terme, elle ne peut se permettre de dépendre des autres dans ces domaines. C’est pourquoi le Groupe BEI est résolument engagé en faveur de l’innovation aux Pays-Bas, notamment par le biais de prêts d’amorçage-investissement. En outre, nous continuons bien évidemment à soutenir des projets qui ont un impact positif sur la vie quotidienne de la population, tels que les hôpitaux, la protection contre les inondations et l’amélioration de l’accès au financement pour les PME. La durabilité restera également un maître-mot en 2025. »

Aux Pays-Bas, près d’un tiers des investissements du Groupe BEI en 2024 étaient liés à l’innovation dans divers domaines, notamment avec le soutien du programme InvestEU de la Commission européenne. Par exemple, des entreprises telles que Samotics, LUMICKS et Resato ont pu compter sur les prêts d’amorçage-investissement de la BEI destinés aux entreprises en phase de croissance.

Sur le front de l’innovation, le fabricant de puces NXP a également signé un accord de prêt d’envergure qui lui permettra d’accroître ses investissements dans la R‑D, visant notamment de nouvelles générations de semi-conducteurs destinés au secteur automobile.

Le FEI a été lui aussi très actif aux Pays-Bas en 2024. Outre les garanties fournies aux PME par ABN Amro et les microcrédits accordés par Qredits, des fonds de capital-risque néerlandais tels que 4impact Fund, Innovation Industries et le European Cyber Security Tech Fund ont également pu compter sur le concours du FEI.

En 2024, la durabilité a continué de dominer les investissements du Groupe BEI aux Pays-Bas, en particulier à l’appui des PME. Outre un accord de financement de 450 millions d’euros conclu avec ABN Amro, destiné en partie aux PME durables, la BEI a signé avec Rabobank un neuvième « crédit d’impact », qui accorde des réductions de taux d’intérêt aux PME détentrices d’un label de développement durable.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Elle est détenue à 5,2 % par les Pays-Bas. Ces dix dernières années, la BEI a prêté plus de 27 milliards d’euros à l’appui de projets néerlandais dans divers secteurs, notamment la recherche‑développement, les transports, l’eau potable, les soins de santé et les PME.