Belgique : UZ Leuven obtient un soutien de la BEI pour sa modernisation et son agrandissement

UZ Leuven

L’UZ Leuven va bénéficier d’un accord de prêt de 230 millions d’euros entre l’université KU Leuven et la Banque européenne d’investissement (BEI), pour financer ses plans d’investissement jusqu’en 2031. Les travaux porteront sur une refonte du campus principal des sciences de la santé Gasthuisberg à Louvain. Le plan directeur « Health Sciences Campus 2.0 » de l’UZ Leuven prévoit des travaux dans les unités de soins intensifs, les salles d’opération, les structures d’hospitalisation, les services d’imagerie, de médecine nucléaire et de soins ambulatoires comme les départements endoscopie et dentisterie, ainsi que dans la pharmacie de l’hôpital.

La Banque européenne d’investissement soutiendra le plan d’investissement UZ Leuven 2022-2031 par le biais d’un prêt de 230 millions d’euros. L’hôpital universitaire de Louvain utilisera ce financement à l’appui de son plan directeur qui vise à adapter les infrastructures des campus existants aux besoins actuels en matière de recherche et de soins médicaux.

Le financement soutient le plan directeur « Health Sciences campus 2.0 » de l’UZ Leuven, destiné à faire de son campus un écosystème consacré à l’innovation, la Flandre nourrissant l’ambition de soutenir et de développer son économie de la connaissance, en lien étroit avec l’université KU Leuven. Les unités de soins intensifs et les salles d’opération seront aménagées dans de nouvelles installations qui remplaceront des bâtiments vieillissants, ce qui permettra également de mieux les relier et les intégrer à d’autres départements du centre de soins, y compris le nouveau bâtiment avec dortoir et l'agrandissement pour les soins oncologiques.

Le prêt de la BEI financera également le centre de recherche en médecine nucléaire, les installations de la banque de tissus et de la biobanque, ainsi qu’un nouveau site de production pour la pharmacie de l’hôpital à Louvain. En plus des investissements dans l'agrandissement, la modernisation et la rénovation de certaines parties du campus Gasthuisberg, la poursuite de la rénovation du campus Pellenberg, le campus de réadaptation de l'UZ Leuven, est également financée, tant pour l'hospitalisation que pour les soins en hôpital de jour.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « Les investissements sur les campus médicaux de l’UZ Leuven n’aideront pas seulement l’institution à répondre à la mutation profonde des modèles de soins existants, ils permettront également d’intégrer les installations dans l’écosystème de connaissances et d’innovations que Louvain est en train de créer. Il s’agit du deuxième financement de la BEI pour le complexe hospitalier de Louvain, ce qui témoigne de l’engagement de la Banque à soutenir les infrastructures sociales et à financer des projets qui ont un impact positif sur la population. »

Paul Herijgers, PDG de l’UZ Leuven : « L’UZ Leuven et la KU Leuven apprécient grandement le soutien essentiel de la BEI. Conjugué aux ressources du Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) et à nos financements internes, ce prêt nous permet de mettre en œuvre des installations de pointe pour nos principaux programmes de soins aux patients et pour nos centres de recherche et d’innovation. En tant qu’hôpital universitaire, nous pouvons ainsi continuer à repousser les limites pour nos patients. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Ses actionnaires sont les 27 États membres de l’UE, la Belgique détenant 5,2 % de son capital. La BEI met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs stratégiques de l’UE. En 2023, elle a prêté plus 2,1 milliards d’euros à l’appui de projets en Belgique.

L’UZ Leuven est affilié à la KU Leuven et est le plus grand hôpital universitaire de soins tertiaires en Belgique. Ses origines remontent à l’hôpital Sint-Pieter, établi au cœur de la ville de Louvain en 1080. Composé des campus du Gasthuisberg, du Pellenberg et de Sint-Rafaël (centre-ville), il s’agit de l’un des hôpitaux universitaires les plus reconnus d’Europe, qui compte plus de 1 800 lits et 10 000 employés. Le Gasthuisberg est le campus principal et abrite tous les services hautement spécialisés, reliés aux installations biomédicales de la KU Leuven.