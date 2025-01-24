Grèce : la BEI apporte un soutien stratégique en faveur de régions touchées par l’abandon progressif du lignite

EIB

Les services de conseil de la BEI accompagnent cinq régions de Grèce pour des projets de transformation sociale et écologique dans le contexte de l’abandon progressif du lignite dans la production d’énergie du pays.

L’objectif est d’améliorer les conditions de vie au moyen d’investissements dans les énergies renouvelables, la reconversion professionnelle et l’aménagement urbain.

Les services de conseil de la BEI s’appuient sur la plateforme de conseil InvestEU.

La Banque européenne d’investissement (BEI) conseillera cinq régions grecques sur des programmes d’investissement visant à atténuer les incidences sociales et économiques de l’abandon progressif du lignite et à faciliter la transition du pays vers la neutralité climatique.

Par l’intermédiaire de la plateforme de conseil InvestEU, la BEI aidera la Macédoine occidentale, la région de Mégalopolis dans le Péloponnèse, la Crète et les îles égéennes septentrionales et méridionales à gérer les aspects économiques et sociaux de la transition écologique.

L’assistance technique de la BEI, estimée dans un premier temps à 2,75 millions d’euros, sera proposée aux cinq régions. La Grèce prévoit de mettre un terme, d’ici à 2026, à l’utilisation du lignite, source de production d’environ un tiers de l’électricité du pays, car il s’avère plus nocif que d’autres combustibles fossiles responsables des changements climatiques. La BEI a déjà apporté un soutien comparable à l’Allemagne, à la Pologne et à la Tchéquie pour les aider à faire face à la fermeture définitive des mines de lignite.

Yannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « La Banque européenne d’investissement demeure déterminée à aider la Grèce à relever les défis complexes de la transition écologique, en veillant à ce qu’aucune région ne soit laissée de côté. Grâce à la plateforme de conseil, nous apportons aux cinq régions le savoir-faire technique nécessaire pour concevoir et mettre en œuvre des plans d’investissement à long terme, qui stimuleront la cohésion sociale et économique, encourageront les projets relatifs aux énergies renouvelables et créeront des possibilités d’emploi durables. Cette collaboration est une étape essentielle pour atténuer les incidences socio-économiques de l’abandon progressif du lignite tout en jetant les bases d’un avenir neutre pour le climat. »

Les services de conseil de la BEI visent à :

soutenir et élaborer des programmes d’investissement permettant de redynamiser et de consolider les économies locales ;

renforcer les cadres institutionnels en dispensant des formations et en partageant les meilleures pratiques émanant d’autres États membres de l’UE ;

assurer l’efficacité de la gestion de projet et la conformité avec les normes européennes ;

aider les régions à établir les demandes de subventions, avec une date limite de soumission au 11 septembre 2025, pour obtenir les financements nécessaires.

L’accord, qui relève du programme InvestEU, s’appuie sur l’engagement de l’État grec à soutenir les efforts de cohésion sociale et économique dans l’ensemble du pays et l’alignement sur les objectifs de l’Union européenne. Il s’inscrit également dans le cadre du pacte vert pour l’Europe et du mécanisme pour une transition juste (MTJ), dont l’objectif est de faire de l’Union européenne la première région au monde neutre pour le climat d’ici à 2050. Il s’agit de mobiliser 100 milliards d’euros d’investissements pour aider les régions qui pâtissent le plus de la transition vers une économie sobre en carbone et résiliente face aux changements climatiques.

Les régions bénéficiant de cet appui sont recensées dans le « plan de transition juste » de la Grèce. Plus précisément :

la Macédoine occidentale , pôle énergétique historique de la Grèce, est fortement touchée par la mise à l’arrêt des centrales au charbon. L’objectif principal immédiat est de transformer la région en un « pôle des énergies propres de substitution » et d’attirer des investissements dans des secteurs nouveaux et dynamiques d’importance nationale ;

, pôle énergétique historique de la Grèce, est fortement touchée par la mise à l’arrêt des centrales au charbon. L’objectif principal immédiat est de transformer la région en un « pôle des énergies propres de substitution » et d’attirer des investissements dans des secteurs nouveaux et dynamiques d’importance nationale ; la région de Mégalopolis dans le Péloponnèse , connue pour l’extraction de lignite et la production d’électricité, doit opérer une transition vers des sources d’énergie durables. L’objectif principal est de promouvoir la région en tant que « pôle d’entrepreneuriat » en mettant l’accent sur les activités productives nouvelles et innovantes le long de la chaîne de valeur de la bioéconomie (agriculture, économie circulaire et numérique) ;

, connue pour l’extraction de lignite et la production d’électricité, doit opérer une transition vers des sources d’énergie durables. L’objectif principal est de promouvoir la région en tant que « pôle d’entrepreneuriat » en mettant l’accent sur les activités productives nouvelles et innovantes le long de la chaîne de valeur de la bioéconomie (agriculture, économie circulaire et numérique) ; en Crète , l’accent est mis sur l’intégration des sources d’énergie renouvelables et l’arrêt progressif des centrales électriques autonomes. En outre, l’objectif est de parvenir à un développement « plus vert » pour l’île et d’aligner ses activités économiques sur des modèles plus durables ;

, l’accent est mis sur l’intégration des sources d’énergie renouvelables et l’arrêt progressif des centrales électriques autonomes. En outre, l’objectif est de parvenir à un développement « plus vert » pour l’île et d’aligner ses activités économiques sur des modèles plus durables ; les îles égéennes septentrionales , dont l’économie repose sur l’agriculture et le tourisme, doivent investir davantage dans les pratiques durables, y compris l’économie bleue, et mettre progressivement à l’arrêt les centrales électriques autonomes ;

, dont l’économie repose sur l’agriculture et le tourisme, doivent investir davantage dans les pratiques durables, y compris l’économie bleue, et mettre progressivement à l’arrêt les centrales électriques autonomes ; dans les îles égéennes méridionales, il est prévu de transformer l’économie axée sur le tourisme, tout en favorisant les initiatives de développement vert et en soutenant la croissance des activités liées à la chaîne de valeur de l’énergie propre.

Le rôle de la BEI à l’appui d’une Europe neutre pour le climat

En tant que banque européenne du climat, la BEI joue un rôle essentiel en apportant des financements et des conseils à l’appui de projets dans le cadre du plan d’investissement pour une Europe durable (SEIP, pour Sustainable Europe Investment Plan). L’objectif du SEIP est de mobiliser 1 000 milliards d’euros d’investissements durables d’ici à 2030 et le mécanisme pour une transition juste sert de base pour assurer une transition juste et inclusive dans toute l’Europe.

À propos d’InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Grâce aux conseils prodigués aux promoteurs de projets, la plateforme de conseil InvestEU améliore la qualité des projets d’investissement et leur alignement sur les grands objectifs à long terme de l’UE.

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.