Grèce : la BEI atteint la barre du milliard d’euros de financements verts à l’appui des PME et des ETI grecques

La BEI prête 250 millions d’euros à National Bank of Greece (NBG) pour des investissements verts mis en œuvre par des PME et des ETI.

Ce nouveau prêt porte à 1 milliard d’euros le montant des financements de la BEI intermédiés par des banques locales en faveur de l’action pour le climat menée par des entreprises grecques.

Le dispositif soutient les entreprises locales au moyen de prêts préférentiels finançant des investissements dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et d’autres projets verts.

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 250 millions d’euros à National Bank of Greece (NBG) pour élargir le soutien aux investissements verts mis en œuvre par de petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) grecques. L’accord porte à 1 milliard d’euros le total des prêts intermédiés mis à disposition dans le cadre de ce dispositif de la BEI visant à soutenir les investissements en faveur de la décarbonation effectués par les petites entreprises grecques.

Il permettra à des centaines de PME et d’ETI du pays d’obtenir, auprès de NBG, des prêts à des conditions favorables (taux d’intérêt réduits, notamment) pour des investissements qui contribuent à lutter contre les changements climatiques. L’accord fait suite à des opérations similaires que la BEI a conclues avec NBG et Piraeus Bank depuis 2020.

Yannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « Le franchissement de ce cap du milliard d’euros met en évidence le soutien indéfectible de la BEI à la transition écologique de la Grèce et sa détermination à favoriser une croissance économique durable. Le partenariat avec NBG a été essentiel pour permettre aux entreprises grecques d’accéder à des financements pour leurs investissements axés sur le climat. Il les a ainsi aidées à se développer tout en contribuant à un avenir plus vert. »

Ce nouveau prêt de 250 millions d’euros en faveur de NBG s’inscrit dans le cadre d’un programme de la BEI visant à inciter les PME et les ETI grecques, l’épine dorsale de l’économie du pays, à effectuer des investissements verts. Créé en 2020 et premier du genre dans le pays, ce programme est ouvert à toutes les banques admissibles en Grèce. À ce jour, NBG et Piraeus Bank y ont participé. Le dernier prêt en date de NBG porte sa participation totale au programme à 800 millions d’euros.

Pavlos Mylonas, PDG de NBG : « NBG a absorbé 80 % du total de 1 milliard d’euros de financements octroyés au titre du programme. Ce résultat illustre notre volonté continue de soutenir les PME et les ETI grecques et nous a aussi permis de développer encore notre portefeuille de projets verts. La signature de ce jour marque une nouvelle étape importante dans notre partenariat de longue date avec la BEI. »

Soutenir la croissance verte des PME et des ETI grecques

Le programme de la BEI visant à stimuler les financements verts en Grèce a vocation à :

soutenir les entreprises actives dans des secteurs liés à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale et (ou) ;

permettre des investissements dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et d’autres projets verts mis en œuvre par des PME et des ETI, tous secteurs confondus, et (ou) ;

promouvoir l’emploi des jeunes et l’égalité des sexes sur le lieu de travail.

À ce jour, plus de 350 entreprises grecques ont bénéficié du soutien de la BEI au titre du programme. Étant donné que la BEI exige des banques bénéficiaires qu’elles mettent à disposition des ressources d’un montant égal à son concours, le total des financements mobilisés pour des projets verts en Grèce devrait atteindre 2 milliards d’euros.

Partenariat de longue date avec NBG

Au cours des cinq dernières années, la collaboration entre la BEI et NBG a soutenu une série de priorités stratégiques, notamment la compétitivité des PME, l’agriculture, la bioéconomie et l’action pour le climat. Le volume total des opérations de la BEI avec NBG au cours de cette période a dépassé les 2 milliards d’euros et devrait permettre de mobiliser plus de 3,8 milliards d’euros de financements en faveur des PME et des ETI.

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.