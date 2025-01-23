Un fonds d’action climatique sur les marchés émergents créé par la BEI et Allianz Global Investors atteint sa taille finale de 450 millions d’euros

©Antonio Garcia/ Unsplash

Le fonds « Emerging Market Climate Action Fund » (EMCAF) atteint la barre des 450 millions d’euros grâce à une contribution finale de l’Allemagne.

Il a pour objectif de mobiliser jusqu’à 7,5 milliards d’euros à l’appui de projets climatiques dans les pays émergents et en développement.

L’EMCAF a été créé par la BEI et Allianz Global Investors en 2021.

Un fonds créé par la Banque européenne d’investissement (BEI) et Allianz Global Investors (AllianzGI) dans l’optique de stimuler le financement de l’action en faveur du climat sur les marchés émergents a atteint la barre des 450 millions d’euros grâce à une contribution finale de l’Allemagne. La taille de clôture du fonds « Emerging Markets Climate Action Fund » (EMCAF) résulte d’une contribution complémentaire de 20 millions d’euros versée par la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) au nom du ministère fédéral allemand des affaires étrangères.

Créé en 2021 et aujourd’hui l’un des plus grands fonds de financement panaché au monde, l’EMCAF devrait mobiliser jusqu’à 7,5 milliards d’euros de financements en faveur de la lutte contre les changements climatiques sur les marchés émergents et en développement. À ce jour, la majorité de ses investissements a bénéficié aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique. Parmi les autres domaines soutenus figurent également les transports durables, la foresterie, l’approvisionnement en eau et l’assainissement.

L’EMCAF investira dans une quinzaine de fonds, qui devraient eux-mêmes soutenir environ 150 projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faire face aux incidences des changements climatiques et à promouvoir la durabilité environnementale.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « L’EMCAF montre le potentiel des partenariats public-privé pour combler le déficit mondial de financement de la lutte contre les changements climatiques. En tant que banque du climat, la BEI continuera d’accorder la priorité aux instruments financiers innovants pour aider les pays en développement à accélérer la transition écologique et résiliente face aux changements climatiques. »

En 2022, le groupe des Sept (G7) a approuvé la création de l’EMCAF en tant qu’approche concrète, innovante et axée sur le marché, qui vise à mobiliser des investissements privés en faveur des infrastructures favorables au climat et à renforcer les initiatives multilatérales de financement et de collaboration.

Tobias Pross, président-directeur général d’AllianzGI : « Alors que nous clôturons ce fonds consacré à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets sur les marchés émergents, nous investissons non seulement dans des solutions durables, mais aussi dans l’avenir de notre planète. Cette étape représente une occasion unique de donner l’impulsion à des changements à fort impact dans les régions où les besoins sont les plus criants. Elle témoigne aussi de la confiance de nos partenaires, de l’engagement de notre équipe et de notre vision commune de l’avenir. »

La création de l’EMCAF a été annoncée lors de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques qui s’est tenue à Glasgow en novembre 2021. L’année dernière, le fonds a investi 100 millions de dollars dans le cadre de quatre opérations soutenant les énergies renouvelables, la mobilité durable et les infrastructures vertes en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Ces investissements ont notamment bénéficié à Helios CLEAR Fund, AIIF4 Climate Investment Fund, Southeast Asia Clean Energy Fund II et Exagon Latin America Fund I.

La KfW investit dans l’EMCAF pour le compte de trois instances fédérales allemands, à savoir le ministre de l’environnement, de la protection de la nature, de la sûreté nucléaire et de la protection des consommateurs, le ministère de l’économie et de l’action pour le climat ainsi que le ministère des affaires étrangères.

Stephanie Lindemann-Kohrs, directrice monde Fonds propres et Fonds d’investissement à la KfW : « L’EMCAF a prouvé que les investissements en fonds propres dans des projets d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets sont adaptés à l’investissement d’impact. Grâce à notre participation à la clôture finale du fonds, nous avons de nouveau été en mesure de mobiliser des capitaux privés essentiels pour mettre en œuvre cet instrument financier indispensable dans les régions ciblées, ce qui a permis à des acteurs du secteur privé d’apporter une contribution significative à des projets bénéficiant à l’action climatique mondiale et ayant un fort impact sur le terrain. »

L’EMCAF compte également parmi ses investisseurs la BEI pour le compte de l’État luxembourgeois, le Fonds nordique de développement, le ministère britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement, les compagnies d’assurance du groupe Allianz, les compagnies d’assurance du groupe Folksam et BEI Monde, la branche développement de la BEI.

Satu Santala, directrice générale du Fonds nordique de développement : « C’est une fierté pour le Fonds nordique de développement d’avoir été parmi les premiers investisseurs de l’EMCAF et de s’être associé à d’autres bailleurs de fonds partageant les mêmes valeurs pour soutenir ce fonds de fonds porteur de transformation. Grâce à sa structure innovante, l’EMCAF a atteint une échelle remarquable, en stimulant les investissements dans des projets qui contribuent à la fois à l’atténuation des changements climatiques et à la résilience, tout en améliorant considérablement les conditions de vie dans les régions les plus vulnérables du monde. Le partenariat entre Allianz et la Banque européenne d’investissement a été efficace et collaboratif. Il met en évidence la force du travail d’équipe dans la construction d’actifs critiques, la mise à profit des écosystèmes du marché privé et la promotion des partenariats public-privé. Ensemble, nous produisons un impact durable et tangible là où il est le plus nécessaire. »

L’EMCAF a récemment publié son deuxième rapport d’impact couvrant l’année 2023. Bien que le fonds soit aux premières phases de la construction de son portefeuille, le rapport illustre ses résultats solides en matière de mobilisation de capitaux et fournit une première série d’indicateurs de performance en matière d’impact climatique, notamment une réduction d’environ 800 000 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre. Lire le rapport.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Allianz Global Investors

Allianz Global Investors est un gestionnaire d’actifs dynamique de premier plan, qui compte plus de 600 spécialistes de l’investissement basés dans une vingtaine de bureaux dans le monde. La société gère 560 milliards d’euros d’actifs, investit à long terme et cherche à générer de la valeur pour ses clients à chaque étape du processus. Pour cela, elle adopte une démarche active en travaillant en partenariat avec ses clients, en anticipant l’évolution de leurs besoins et en élaborant des solutions qui reposent sur les capacités disponibles sur les marchés publics et privés. L’accent mis sur la protection et l’amélioration des actifs des clients conduit naturellement à son engagement en faveur de la durabilité afin de favoriser des changements positifs. Son objectif est d’améliorer l’expérience d’investissement pour ses clients, quels que soient leurs objectifs ou situations géographiques.

Données au 30 septembre 2024. Le total des actifs sous gestion se compose d’actifs ou de portefeuilles de titres, évalués à la valeur de marché actuelle, pour lesquels les sociétés d’Allianz Global Investors sont chargées, pour le compte de leurs clients, de prendre des décisions discrétionnaires en matière de gestion d’investissements et de portefeuille, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un sous-conseiller (comme pour les actifs d’Allianz Global Investors qui sont désormais confiés aux soins de Voya IM depuis le 25 juillet 2022). Les actifs pour lesquels les sociétés d’Allianz Global Investors ne sont chargées que de fournir des services administratifs sont exclus de ce montant. Les actifs sous gestion sont gérés pour le compte de tiers ainsi que pour le compte du groupe Allianz.