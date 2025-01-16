Global Gateway : la Côte d’Ivoire obtient un prêt de 50 millions d’euros de la BEI pour renforcer sa participation à l’ADITI et ainsi soutenir la transition vers une économie à faible intensité de carbone, le commerce durable et l’investissement.

EIB

La République de Côte d’Ivoire a obtenu un prêt à l’investissement de 50 millions d’euros auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI) afin d’élargir sa participation à l’Assurance pour le développement du commerce et de l’investissement en Afrique (ATIDI). L’opération a été rendue possible par une garantie de l’Union européenne au titre de sa stratégie Global Gateway. Cette initiative stratégique met en lumière la détermination de la Côte d’Ivoire à favoriser les échanges commerciaux et les investissements durables, mais aussi, plus globalement, de renforcer la résilience économique dans toute l’Afrique.

L’opération contribue à la mise en œuvre de la stratégie Global Gateway, qui promeut l’investissement, notamment dans les secteurs du climat, de l’énergie, des transports et du numérique, dans le cadre d’une approche Équipe Europe – réunissant l’UE, ses États membres et leurs institutions financières et de développement – dans l’optique de stimuler une croissance inclusive et la création d’emplois. La Côte d’Ivoire a adhéré à l’ATIDI, premier assureur multilatéral panafricain à l’appui du développement, en 2019. L’injection de capital soutiendra deux initiatives porteuses de transformation menées par l’Équipe Europe en Côte d’Ivoire dans les domaines suivants :

transition vers une économie à faible intensité de carbone – afin de permettre des investissements respectueux du climat qui cadrent avec les objectifs de la Côte d’Ivoire en matière d’environnement et de développement durable définis dans son ambitieux plan national de développement 2021-2025 et de contribuer à l’action mondiale en faveur du climat ;

cacao durable – afin de développer la production durable de cacao et ainsi de garantir la résilience et la durabilité de l'une des filières les plus importantes du pays.

Cette opération renforce la mission de l’ATIDI consistant à promouvoir des solutions innovantes en matière d’atténuation des risques, tout en contribuant de manière significative à l’engagement de la BEI en faveur de l’action pour le climat, puisqu’au moins 75 % des fonds seront affectés à des initiatives axées sur le climat. L’injection de capital effectuée par la Côte d’Ivoire permettra de débloquer jusqu’à 550 millions d’euros sous la forme de solutions d’assurance et de garantie supplémentaires qui bénéficieront directement au pays et à l’ensemble de la région.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « En tant que banque du climat, la Banque européenne d’investissement est très heureuse de financer l’Assurance pour le développement du commerce et de l’investissement en Afrique, organisme qui soutient les actions tangibles des États, en particulier celles de la Côte d’Ivoire. » Et d’ajouter : « Nous sommes ravis de signer ce nouveau partenariat avec l’État ivoirien dans le but de soutenir sa transition vers une économie sobre en carbone et sa filière du cacao durable. En promouvant des solutions innovantes pour l’atténuation des risques, nous contribuons à renforcer notre appui aux entreprises et à des projets concrets dans des secteurs clés pour la Côte d’Ivoire. »

Jozef Síkela, commissaire européen chargé des partenariats internationaux : « Cette initiative en faveur d’un commerce durable et à faible intensité de carbone en Côte d’Ivoire symbolise l’objet même de la stratégie Global Gateway : investir dans des connexions sûres et durables au service des citoyens et de la planète tout en renforçant la compétitivité, la création d’emplois et la sécurité des chaînes d’approvisionnement comme celle du cacao. »

Manuel Moses, directeur général de l’ATIDI : « Ce partenariat illustre parfaitement l’engagement de l’ATIDI à repenser le risque et à fournir des solutions qui libèrent le potentiel de l’Afrique. Avec le soutien de la BEI et de la République de Côte d’Ivoire, nous renforçons non seulement notre actionnariat, mais nous ouvrons également la voie à une consolidation des échanges commerciaux, de l’investissement et du développement durable. Le renforcement de la capacité d’assurance et de garantie aura une incidence transformatrice sur des secteurs clés, en particulier en faisant progresser l’action pour le climat et en favorisant la durabilité de la production de cacao. »

L’ATIDI et la BEI partagent une histoire de collaboration à fort impact, cette dernière ayant soutenu l’adhésion du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo. Au total, la BEI a financé à hauteur de 145 millions d’euros l’adhésion de pays à l’ATIDI, en particulier dans la région de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale.

La révision à la hausse de la participation de la Côte d’Ivoire à l’ATIDI s’inscrit dans le cadre de sa stratégie plus large visant à mobiliser des financements durables pour le développement. Il s’agit de la deuxième opération souveraine conclue par la Côte d’Ivoire avec la BEI en 2024, après le prêt de 150 millions d’euros en faveur du Programme de restauration durable des forêts signé en novembre dans le but de mettre un terme à la déforestation dans le pays. Elle vient encore souligner l’engagement du pays en faveur d’une croissance durable et de la préservation de l’environnement.

À propos de l’ATIDI

L’ATIDI a été fondée en 2001 par des États africains dans le but de couvrir les risques inhérents aux échanges commerciaux et à l’investissement pour les entreprises désireuses de faire des affaires en Afrique Elle propose principalement une couverture contre les risques politiques, une assurance-crédit et des cautions. Depuis sa création, l’ATIDI a apporté son soutien à des investissements et des échanges commerciaux transfrontaliers en Afrique d’une valeur de 85 milliards de dollars. Depuis plus d’une décennie, l’ATIDI a conservé une note « A » (perspectives stables) dans le classement de Standard & Poor’s, pour la solidité financière et le risque de crédit. En 2019, Moody’s lui a attribué une note « A3 » (perspectives stables), qui a depuis été relevée à « A2 » (perspectives stables).

Pour en savoir plus sur l’ATIDI, consulter le site : www.atidi.africa

Catalogue des produits de l’ATIDI : https://www.atidi.africa/our-solutions/

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette stratégie de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de la Commission européenne et de la stratégie Global Gateway

La Côte d’Ivoire est un partenaire clé de l’Union européenne (UE) dans la région de l’Afrique de l’Ouest. Des valeurs partagées et des intérêts communs sont au fondement de leur partenariat politique, économique et de développement ambitieux. Un partenariat dont les objectifs principaux sont notamment l’éradication de la pauvreté, le développement durable et inclusif, la paix et la stabilité. Il s’appuie sur les engagements pris par le pays en faveur de la durabilité économique, sociale et environnementale, conformément au plan national de développement 2021-2025 de la Côte d’Ivoire et à la stratégie Global Gateway de l’UE, qui vise à mobiliser 300 milliards d’euros d’investissements publics et privés dans des connexions au service des citoyens et de la planète, en coopération avec l’Équipe Europe.

L’Équipe Europe en Côte d’Ivoire réunit l’UE, certains de ses États membres (Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie et Pays-Bas) et leurs institutions financières et de développement, notamment la Banque européenne d’investissement.

Ensemble, ils mettent en œuvre une série d’initiatives visant à stimuler l’énergie et les transports durables, à transformer la filière du cacao, à lutter contre l’extrémisme, à promouvoir le numérique et à favoriser les échanges commerciaux.

