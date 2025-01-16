Côte d’Ivoire : Global Gateway - l’Équipe Europe renforce à hauteur de 300 millions d’euros son soutien à des investissements stratégiques et durables

EIB

La République de Côte d’Ivoire, l’Union européenne (UE) et la Banque européenne d’investissement ont annoncé la signature de nouveaux financements d’un montant total de 300 millions d’euros pour soutenir des secteurs stratégiques pour la Côte d’Ivoire, avec l’objectif de renforcer l’action climatique, la durabilité de la production de cacao ainsi que la réhabilitation du couvert forestier dans le pays.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la stratégie Global Gateway de l’Équipe Europe en Côte d’Ivoire.

Un financement de 150 millions d’euros pour soutenir la Stratégie de préservation, de réhabilitation et d’expansion des forêts de la Côte d’Ivoire

Cette stratégie est dans la droite ligne du « Abidjan Legacy Program », lancé par le président ivoirien Alassane Ouattara. Ce programme est notamment axé sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres, sur la restauration des forêts et sur la promotion de l’agroforesterie. Il s’agit de réhabiliter d’ici à 2030 près de 2,9 millions d’hectares de forêts dans tout le pays, soit près de 20 % du territoire ivoirien.

Ce financement d’envergure de la BEI avec le concours de l’Union européenne est une réponse concrète et un soutien de poids au programme national de reboisement et de régénération des forêts.

La Côte d’Ivoire obtient 50 millions d’euros de la BEI pour renforcer son adhésion à l’ATIDI

La décision de la Côte d’Ivoire d’augmenter son capital au sein de l’African Trade & Investment Development Insurance (ATIDI) souligne son engagement à favoriser le commerce et les investissements durables.

Cette augmentation de la participation de la Côte d’Ivoire au capital de l’ATIDI soutiendra deux initiatives clés pour la Côte d’Ivoire :

la transition bas carbone, pour permettre des investissements respectueux du climat qui s’alignent sur les objectifs de développement durable de la Côte d’Ivoire tout en contribuant à l’action climatique mondiale ;

le soutien au cacao durable, pour améliorer la production durable de cacao, garantissant ainsi la résilience et la durabilité dans l’une des filières les plus importantes du pays.

Cette opération, rendue possible grâce à une garantie de l’Union européenne, renforce la mission de l’ATIDI pour mettre en place des solutions innovantes afin d’atténuer les risques, tout en apportant une contribution significative à l’engagement climatique avec au moins 75 % du financement affecté à des initiatives axées sur le climat.

Un partenariat financier de 100 millions d’euros avec la BNI pour l’emploi des jeunes, l’égalité entre les sexes et la durabilité économique et environnementale du secteur du cacao

La conclusion de ce partenariat financier entre la Banque nationale d’investissement (BNI) de Côte d’Ivoire et la Banque européenne d’investissement (BEI), avec le soutien de l’Union européenne (UE) permettra de renforcer le soutien aux entreprises, de promouvoir une production sans déforestation et la durabilité économique, sans oublier la lutte contre le travail des enfants.

Mobilisant les ressources de l’UE et de la BEI, ce partenariat incarne l’engagement de l’Équipe Europe à soutenir la Côte d’Ivoire dans son ambition de faire évoluer les chaînes de valeur agricoles, en particulier celle du cacao, vers une transition et un modèle économique durables et justes. Ce partenariat consolide également le rôle de cheffe de file de la Côte d’Ivoire dans la production de cacao durable à un niveau international.

Dans ce contexte, plus de 90 % des fonds de cette opération seront affectés à des entreprises de la filière cacao pour répondre à une demande croissante de cacao durable en conformité avec le renforcement des normes environnementales et sociales de l’UE et la législation nationale, notamment en ce qui concerne la lutte contre le travail des enfants et la déforestation.

Ce partenariat financier sera complété par un programme d’assistance technique destiné à renforcer les capacités des PME et des coopératives du secteur du cacao, notamment celles dirigées par des femmes.

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Je me réjouis que la Banque européenne d’investissement finance des projets aussi importants pour le développement durable en Côte d’Ivoire, comme la production de cacao durable et la reforestation. La BEI démontre ainsi sa volonté de répondre aux priorités du pays et de partager une vision commune ayant un réel impact sur la vie économique et le quotidien des habitants. En tant que partenaire clé de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne, notre action en Afrique se traduit par nos financements et notre expertise dans des domaines prioritaires comme l’action climatique, y compris l’adaptation aux changements climatiques, l’innovation et l’économie numériques, les énergies renouvelables, l’eau, l’agriculture ou encore les transports. Avec BEI Monde, notre branche dédiée au développement, nous allons encore plus loin en renforçant nos partenariats à un niveau international, national et local. »

Jozef Síkela, commissaire européen aux partenariats internationaux : « Je suis heureux de voir ces trois initiatives importantes de la stratégie Global Gateway se concrétiser aujourd’hui en Côte d’Ivoire. Les membres de l’Équipe Europe travaillent main dans la main avec la Côte d’Ivoire pour soutenir les ambitions du pays dans des domaines clés, notamment la transition vers des énergies renouvelables, la production durable de cacao et la reforestation. Ces projets démontrent l’engagement ferme de l’Union européenne à investir dans des actions durables qui favorisent la croissance et la création d’emplois, bénéficient à la population ivoirienne, tout en contribuant à la lutte mondiale contre les changements climatiques. »

Informations générales

Les soutiens de l’UE et de la BEI sont pleinement alignés sur le programme pluriannuel régional de l’Union européenne pour l’Afrique subsaharienne (2021-2027) visant à promouvoir des liens durables, notamment énergétiques, dans le monde entier.

Le partenariat de l’UE avec la Côte d’Ivoire est guidé par le programme indicatif pluriannuel pour la période 2021-2027 et se concentre sur 3 domaines prioritaires :

le capital humain, avec des actions dans l’enseignement et la formation technique et professionnelle, la protection sociale et la migration,

la croissance durable et inclusive, avec des actions dans l’environnement des affaires, l’agriculture et la transition bas carbone,

la gouvernance démocratique, la paix et la sécurité, et la gouvernance numérique.

Dans ce cadre, l’Équipe Europe concentre son action sur trois initiatives clés en Côte d’Ivoire : le cacao durable, la transition à faible émission de carbone et la paix et la stabilité.

À propos de la stratégie Global Gateway

Lancée en 2021, la stratégie Global Gateway est une initiative de la Commission européenne visant à mobiliser, d’ici à 2027, 300 milliards d’euros de nouveaux investissements publics et privés afin de mieux contribuer au développement durable des pays partenaires dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et de renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier.

Avec le nouvel instrument financier de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) – Europe dans le monde, l’Union européenne, ses États membres – y compris leurs agences de mise en œuvre et leurs banques publiques de développement – ainsi que la Banque européenne d’investissement (BEI), réunis en Équipe Europe, s’appuient sur la mobilisation du secteur privé pour favoriser l’apport de valeur ajoutée à l’échelle locale, la croissance durable et la création d’emplois.

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette stratégie de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de la Délégation de l’Union européenne en Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire est un partenaire clé de l’Union européenne (UE) dans la région de l’Afrique de l’Ouest. Des valeurs et des intérêts communs sont les fondements de cet ambitieux partenariat politique, économique et de développement. Les principaux objectifs sont l’éradication de la pauvreté, le développement durable et inclusif, la paix et la stabilité.

Les actions de l’UE s’appuient sur les engagements climatiques du pays pour devenir économiquement, socialement et écologiquement durable, conformément au Plan national de développement 2021-2025 et à la stratégie Global Gateway.

L’Équipe Europe en Côte d’Ivoire rassemble l’UE, les États membres de l’UE (Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie et Pays-Bas) et leurs institutions financières et de développement, y compris la Banque européenne d’investissement.

Ensemble, ils mettent en œuvre une série d’initiatives pour stimuler les secteurs de l’énergie et des transports durables, transformer la chaîne de valeur du cacao, lutter contre l’extrémisme, promouvoir le secteur numérique et stimuler le commerce.

Site web de la Délégation de l’Union européenne en Côte d’Ivoire :

Délégation de l’Union européenne en République de Côte d’Ivoire | EEAS