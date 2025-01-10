Pays-Bas : la BEI aux côtés de Resato en vue d’améliorer la technologie de ravitaillement en hydrogène

Resato

Resato Hydrogen Technology signe un accord de prêt de 25 millions d’euros avec la BEI pour financer la recherche-développement et accroître sa capacité de production à l’horizon 2027.

Le prêt d’amorçage-investissement soutiendra le renforcement de sa capacité de production de Resato à Assen, ce qui devrait contribuer à créer davantage d’emplois dans la région.

Le prêt de la BEI est soutenu par la Commission européenne dans le cadre de son initiative InvestEU.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt d’amorçage-investissement de 25 millions d’euros avec le concepteur de stations de ravitaillement en hydrogène, Resato Hydrogen Technology. Située à Assen, dans le nord des Pays-Bas, l’entreprise utilisera ce financement pour stimuler les activités de recherche‑développement liées à sa technologie exclusive et renforcer sa capacité de production dans les années à venir. Les plans de croissance de Resato prévoient le déploiement de 1 000 stations de ravitaillement en hydrogène d’ici à 2030 et s’inscrivent dans le droit fil de la stratégie de mobilité durable et intelligente de l’Union européenne, pour laquelle l’augmentation de sa capacité de production est essentielle. Cette année, Resato prévoit de déménager dans une usine d’assemblage récemment optimisée, ce qui permettra d’augmenter encore la production.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « À l’avenir, l’hydrogène fera certainement partie du bouquet énergétique. Les transitions écologique et énergétique dépendent également de la mise en place d’infrastructures appropriées pour soutenir l’adoption de combustibles de substitution. La Banque se réjouit d’appuyer un autre projet de haute technologie dans le domaine de l’hydrogène mis en œuvre aux Pays-Bas, ce qui montre à quel point l’Europe peut être innovante lorsqu’elle dispose des ressources adéquates. »

Compte tenu des limites en matière de capacité du réseau et de disponibilité de l’électricité, l’hydrogène devrait jouer un rôle dans plusieurs secteurs de l’économie lorsqu’il s’agit de remplacer les combustibles fossiles. Plus précisément, mise en œuvre dans le secteur des transports à l’hydrogène, la technologie de Resato peut contribuer à réduire les émissions. Les véhicules à hydrogène sont particulièrement avantageux pour les transports lourds (autobus et camions) et (ou) les longues distances, en raison de leur autonomie élevée. Les avantages de la technologie H 2 et la disponibilité d’un réseau de ravitaillement fiable peuvent contribuer à résoudre le problème de l’œuf et de la poule, à savoir attendre avant d’acheter un véhicule à hydrogène que des infrastructures appropriées soient disponibles, et vice versa.

Rob Castien, PDG de Resato Hydrogen Technology : « Nous sommes honorés de recevoir ce prêt de la Banque européenne d’investissement qui témoigne ainsi de sa confiance dans la stratégie, la vision et l’engagement de Resato en matière d’innovation. Pour Resato, il s’agit d’une reconnaissance de sa mission qui consiste à ouvrir la voie au développement de solutions avancées de ravitaillement en hydrogène. Grâce à ce soutien, nous sommes en mesure d’accélérer la mise en place d’infrastructures de ravitaillement en hydrogène. L’hydrogène offre non seulement une solution énergétique propre, mais il réduit également l’encombrement du réseau d’électricité, favorisant ainsi la transition de l’Europe vers un système énergétique durable. »

La croissance de Resato devrait avoir une incidence positive sur la disponibilité de l’emploi dans le nord des Pays-Bas. Employant actuellement 170 personnes, l’entreprise devrait voir son effectif atteindre de 500 à 1 000 personnes à l’horizon 2030. Son essor devrait également créer un nombre comparable d’emplois supplémentaires au sein de la chaîne d’approvisionnement régionale, contribuant ainsi au développement économique de la région. L’augmentation de la capacité de production s’accompagne d’un défi ; il s’agit de trouver du personnel techniquement qualifié. Pour relever ce défi, Resato a créé sa propre Académie H 2 en novembre 2024, dans le cadre de laquelle l’entreprise collabore avec des universités et des établissements d’enseignement locaux afin de proposer des programmes de formation spécialisés destinés à l’industrie de l’hydrogène.

En 2019, Resato a ouvert la première grande station de ravitaillement en hydrogène des Pays-Bas à La Haye. Depuis, elle a vendu plus de 55 stations de ravitaillement en hydrogène à travers l’Europe, desservant les camions, les autobus, les voitures et les trains. Resato est un propriétaire de technologie de premier plan dans le domaine des solutions de ravitaillement en hydrogène. Il a construit la plus grande station de ravitaillement du marché, d’une capacité de 2 000 kg par jour, exploitée par Hypion à Neumünster, en Allemagne.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Les Pays-Bas détiennent 5,2 % de son capital. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et des priorités nationales. La BEI concentre plus de 90 % de son activité en Europe. Au cours des dix dernières années, la BEI a mis à disposition plus de 27 milliards d’euros pour financer des projets aux Pays-Bas dans divers secteurs, dont la recherche-développement, la mobilité durable, l’eau potable, la santé et les PME.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Resato Hydrogen Technology, propriété de Pindustry et de Rob Castien, son PDG, est à l’avant-garde du secteur des infrastructures durables liées à l’hydrogène. Forte de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des technologies haute pression, Resato fournit des solutions de ravitaillement en hydrogène à 350 ou 700 bars pour camions, autobus et voitures. Avec plus de 55 stations de ravitaillement en hydrogène publiques et privées vendues dans toute l’Europe, Resato Hydrogen Technology est un partenaire de confiance dans la fourniture de solutions H 2 de pointe, destinées à accélérer la transition énergétique en favorisant une mobilité à émissions nulles.