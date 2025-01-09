Pays-Bas : la BEI octroie un prêt à l’hôpital Rijnstate pour financer sa modernisation

©Jurjen Poeles/ Rijnstate

Le principal hôpital de la région d’Arnhem s’associe à la BEI pour financer l’optimisation de ses infrastructures de santé, la fourniture de ses prestations et l’efficacité énergétique de ses installations.

Les 90 millions d’euros mis à disposition permettront à plus de 430 000 habitants de la zone desservie par cet établissement de santé de bénéficier de services et de soins de meilleure qualité.

Les travaux, qui se concentreront sur le bâtiment principal de l’hôpital dans la partie nord d’Arnhem, devraient être achevés d’ici à la fin de 2030.

Lors d’une cérémonie de signature organisée ce jour à Arnhem, l’hôpital Rijnstate et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont officialisé un prêt de 90 millions d’euros destiné à la modernisation du bâtiment principal de l’établissement de santé. Les fonds serviront à réorganiser plusieurs services en vue de répondre plus efficacement aux besoins médicaux et d’améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « Le secteur de la santé traverse une période de changement à bien des égards. Outre l’évolution démographique, les transitions auxquelles nous sommes confrontés en tant qu’Européens doivent être prises en compte dans tous les aspects de la vie, y compris dans les hôpitaux. La rénovation de Rijnstate permettra d’en faire un hôpital très accueillant tant pour les patients que pour le personnel, tout en contribuant à réduire les émissions. Deux objectifs que nous sommes heureux de soutenir. »

Confiance

Outre l’aménagement fonctionnel du bâtiment, les travaux amélioreront considérablement l’efficacité énergétique et la durabilité de l’établissement, le but étant de ne plus devoir utiliser de combustibles fossiles à l’avenir. Le prêt de 90 millions d’euros de la BEI couvre les trois quarts de la somme de 120 millions d’euros que Rijnstate emprunte auprès de plusieurs banques pour sa rénovation et l’amélioration de sa durabilité. Il illustre ainsi la confiance de la BEI dans l’avenir de cet hôpital.

Efficacité énergétique et organisation intelligente

Geraline Leusink, présidente du conseil d’administration de Rijnstate : « Rendre les soins médicaux plus durables est un travail de longue haleine. Grâce à ce financement, nous rendrons notre site principal plus économe en énergie et organiserons nos processus de soins de manière plus intelligente, ce qui nous permettra de fonctionner dans un espace réduit. Il s’agit d’une évolution positive non seulement pour notre hôpital, mais aussi pour notre environnement. »

Policliniques et radiologie

Rijnstate utilisera principalement ce financement pour la modernisation de son site principal à Arnhem Nord, qui s’achèvera en 2030. L’hôpital rénovera et renouvellera les policliniques et les services de radiologie et de médecine nucléaire. Le prêt servira également à améliorer l’infrastructure technique.

Stratégie immobilière

La rénovation du bâtiment principal s’inscrit dans une stratégie immobilière plus large qui a été conçue en tenant compte de l’évolution future des soins médicaux : transition numérique, durabilité et modernisation sont les principaux enjeux. En outre, Rijnstate souhaite être et rester un environnement de travail attrayant pour les (futurs) collègues.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Au cours des dix dernières années, la BEI a mis à disposition plus de 27 milliards d’euros pour financer des projets aux Pays-Bas dans divers secteurs, dont la recherche-développement, les transports, l’eau potable, la santé et les PME.

La BEI, qui est la banque de l’Union européenne, est la seule banque ayant pour actionnaires les États membres de l’Union européenne, dont elle représente les intérêts. Les Pays-Bas détiennent 5,2 % de son capital. La Banque travaille en étroite collaboration avec les autres institutions européennes pour mettre en œuvre la politique de l’UE et elle est la plus grande emprunteuse et bailleuse de fonds multilatérale au monde. Elle apporte ses financements et son savoir-faire à l’appui de projets d’investissement durables qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI concentre plus de 90 % de son activité en Europe.

Situé sur trois sites au sein et autour d’Arnhem, Rijnstate compte parmi les 27 meilleurs hôpitaux des Pays-Bas. Avec plus de 700 lits et plus de 6 500 employés, il s’agit de l’un des plus grands hôpitaux non universitaires et du principal prestataire de services hospitaliers de la région. Il dessert environ 433 000 habitants.