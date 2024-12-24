Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Italie : InvestEU - la BEI prête 35 millions d’euros au groupe GVM en faveur de la recherche, de la technologie et de la transition numérique dans le secteur de la santé

24 décembre 2024
GVM
  • GVM utilisera les ressources octroyées par la BEI pour mettre au point des dispositifs médicaux, mener des recherches cliniques et développer les infrastructures numériques.
  • Le prêt est soutenu par InvestEU, le programme d’investissement de l’Union européenne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) annonce un prêt de 35 millions d’euros visant à soutenir les activités de recherche, de développement et d’innovation de GVM, l’un des principaux groupes hospitaliers en Italie. Le prêt bénéficie du soutien d’InvestEU, le programme d’investissement de l’Union européenne, dont le Groupe BEI est le principal partenaire de mise en œuvre.

Les ressources octroyées par la BEI visent à améliorer l’accessibilité et la personnalisation des soins, à faire progresser la transition numérique et l’automatisation des services offerts aux patients, et à renforcer l’efficacité opérationnelle.

Ce financement permettra à GVM de mettre au point des dispositifs médicaux dans le domaine cardio-pulmonaire et de l’assistance respiratoire extracorporelle, de faire avancer des recherches cliniques et translationnelles sur les maladies cardiovasculaires et métaboliques, et de développer les infrastructures numériques au sein de tous ses principaux établissements de santé en Italie. Eurosets, sa filiale, prévoit aussi de construire une nouvelle usine ultramoderne, grâce à l’agrandissement du site existant de Medolla, dans la province de Modène. Les projets seront menés à bien d’ici à 2027.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Ce prêt soutient la recherche-développement de nouvelles technologies médicales, contribuant à créer un système de santé plus résilient, efficace et moderne. Il est essentiel d’investir dans l’innovation et la transition numérique du secteur de la santé afin d’en améliorer l’efficacité opérationnelle et de garantir que les futurs défis seront relevés de manière rapide et pertinente. »

Ettore Sansavini, président de GVM : « Notre groupe a toujours fait preuve d’attachement à la qualité et à l’élargissement de l’offre de services proposée à nos patients et utilisateurs. Dans cette optique, il a investi de manière substantielle dans l’expansion de ses installations, la technologie, la transition numérique, la recherche et les nouvelles solutions sur le plan de l’organisation. Grâce à notre collaboration désormais longue avec la BEI, dont nous sommes très fiers, nous allons pouvoir mettre en œuvre une série de projets de développement dans plusieurs domaines, en vue de renforcer la production de nouveaux dispositifs, la recherche et les services de soins proposés, dans un contexte dynamique en forte évolution, riche de multiples occasions à cueillir. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements, soutenant 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas d’investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme essentiels qui mobilisent d’importants fonds publics et privés en faveur d’une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés en faveur des priorités stratégiques de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe ou la transition numérique. InvestEU regroupe l’ensemble des outils financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir l’investissement dans l’Union européenne, en rendant le financement de projets plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme se compose de trois volets : le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE d’un montant de 26,2 milliards d’EUR. La totalité de la garantie budgétaire servira à soutenir les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, en augmentant leur capacité de prise de risque et en permettant de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

GVM, groupe fondé et présidé par Ettore Sansavini, est actif dans les secteurs de la santé, de la recherche, du biomédical et des cures thermales, en plaçant l’accent sur les soins spécialisés, la prévention médicale et la promotion du bien-être et de la qualité de vie. Au cœur du groupe GVM, on trouve un réseau intégré de 29 hôpitaux, dont de nombreux sont hautement spécialisés, de 4 polycliniques et de 3 résidences médicalisées. Ces établissements sont répartis sur 11 régions italiennes : Piémont, Lombardie, Ligurie, Vénétie, Émilie-Romagne, Toscane, Latium, Pouilles, Marches, Campanie et Sicile. GVM est également présent à l’étranger avec 15 hôpitaux en France, en Pologne, en Albanie, en Ukraine et au Kosovo*. GVM Spa est sis à Lugo (Ravenne). L’expérience et les compétences acquises au fil des ans ont permis à GVM de devenir un pôle d’excellence dans le paysage italien de la santé, en particulier dans les domaines de la cardiologie, de la chirurgie cardiaque, de l’électrophysiologie, de l’orthopédie, de la neurochirurgie, de l’arythmologie et du traitement du pied diabétique. Pour de plus amples informations, consulter : http://www.gvmnet.it

* Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

GVM Advanced Medical Services RDI
©GVM
European Commission logo
©European Commission
Projet(s) connexe(s)

GVM ADVANCED MEDICAL DEVICES RDI

The Project supports the Promoter's investments in (i) research, development and manufacturing capabilities for medical devices in the cardiovascular and respiratory therapeutic areas, (ii) clinical and translational research for cardiovascular and metabolic diseases and (iii) digitalisation of its healthcare infrastructures across Europe over the period 2024-2027.

Signé | 19/12/2024

