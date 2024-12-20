Italie : la BEI et Iberdrola concluent un prêt vert de 100 millions d’euros, soutenu par SACE, destiné à une nouvelle centrale photovoltaïque en Sicile

Shutterstock

Située dans les provinces d’Enna et de Catane, la nouvelle centrale sera opérationnelle en 2025 et aura une production annuelle estimée à environ 400 GWh, qui répondra aux besoins annuels d’environ 154 000 ménages italiens.

Grâce à ce prêt adossé à la garantie « Archimede » de SACE, la BEI contribue au plan REPowerEU.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Iberdrola ont signé un nouvel accord portant sur un prêt vert de 100 millions d’euros, appuyé par la garantie « Archimede » de SACE, destiné à la construction d’une nouvelle centrale photovoltaïque en Italie. Cet investissement représente une étape importante pour augmenter la production d’énergie renouvelable en Italie et atteindre les objectifs climatiques de l’Union européenne. Il s’agit de la première opération de la BEI conclue avec Iberdrola à être soutenue par SACE.

Située dans les provinces siciliennes d’Enna et de Catane, la nouvelle centrale photovoltaïque, qui sera opérationnelle en 2025, aura une capacité de production d’énergie renouvelable de 242,78 MWc, à même de répondre aux besoins annuels d’environ 154 000 ménages italiens. Le financement accordé par la BEI s’appuie à hauteur de 70 % sur la garantie Archimede de SACE. Le groupe italien d’assurance fournit des garanties à des conditions de marché compétitives couvrant les prêts et les obligations d’une durée maximale de 25 ans, dans le but de renforcer la compétitivité du système national.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « La BEI reste un partenaire clé de l’Italie dans le secteur des énergies renouvelables. Elle joue un rôle essentiel pour mobiliser les investisseurs étrangers en faveur de l’Italie, en vue d’y promouvoir la durabilité environnementale, la cohésion sociale et la croissance économique. »

Alessandra Ricci, présidente-directrice générale de SACE : « Nous sommes fiers de nous associer à la BEI, qui se tient aux côtés d’Iberdrola pour cet important investissement en Sicile dans le secteur des énergies renouvelables. Le projet appuyé stimulera la productivité et la compétitivité et créera de nouvelles possibilités d’emploi. Dans cette optique, depuis la mise en place de la garantie Archimede, en juin dernier, nous avons approuvé plus de 4,9 milliards d’euros en faveur d’opérations visant à renforcer le potentiel de croissance de l’Italie. »

Valerio Faccenda, président-directeur général d’Iberdrola Italie : « Grâce à ce prêt de la BEI et au soutien que SACE nous apporte, nous continuerons de faire avancer la transition énergétique en Italie, par l’intermédiaire de ce nouveau projet dans le domaine des énergies renouvelables, qui permettra de fournir une énergie propre à 154 000 foyers. »

Ce projet représente un modèle de développement durable, qui allie innovation technologique et respect de l’environnement. La centrale photovoltaïque utilisera les dernières technologies disponibles, garantissant une efficacité énergétique élevée et un impact environnemental minimal. Par ailleurs, sa construction et son exploitation offriront de nouvelles possibilités d’emploi à la population locale, contribuant ainsi au développement économique de la région.

Cette opération marque le début d’un axe de collaboration entre la BEI, SACE et Iberdrola, qui permettra de reproduire ce type d’opération à l’avenir.

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, promeuvent la paix et à la sécurité, et favorisent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a accordé des financements pour plus de 58 milliards d’euros en faveur de projets mis en œuvre en Italie. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

SACE est un groupe italien proposant des assurances et des services financiers, qui agit sous le contrôle direct du ministère de l’économie et des finances et qui est spécialisé dans le soutien aux entreprises et au tissu économique national. Il déploie un large éventail d’outils et de solutions pour appuyer la compétitivité en Italie et dans le monde. Depuis plus de 45 ans, le groupe SACE est le partenaire de référence des entreprises italiennes qui exportent et se développent sur les marchés étrangers. Il assiste également le système bancaire, par ses garanties financières, pour faciliter l’accès des entreprises au crédit, en vue d’appuyer leurs liquidités et investissements aux fins de la compétitivité et de la durabilité dans le cadre du nouveau pacte vert pour l’Italie, à partir du marché national. SACE est présent dans le monde entier. Il dispose de 14 bureaux dans des pays cibles pour les produits de fabrication italienne, qui ont pour rôle d’établir des relations avec des clients locaux de premier plan et, au moyen d’instruments financiers spécifiques, de faciliter les opérations avec les entreprises italiennes. Avec un portefeuille d’opérations assurées et d’investissements garantis de 260 milliards d’euros, le groupe dessert environ 50 000 entreprises, en particulier des PME, soutenant leur croissance en Italie et dans quelque 200 pays dans le monde.

L’engagement d’Iberdrola à l’égard du financement durable et de la décarbonation du pays

La société énergétique Iberdrola poursuit son engagement en faveur de la durabilité qui repose sur l’électrification de l’économie grâce aux énergies propres et vise à lutter contre les changements climatiques ainsi qu’à créer de la richesse et de l’emploi dans les régions où elle opère. À la fin du troisième trimestre de 2024, les financements verts ou liés à des critères de durabilité du groupe s’élevaient déjà à plus de 57 milliards d’euros, dont plus de 27 milliards d’euros correspondaient à des obligations vertes.