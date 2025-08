Italie : la BEI accorde 250 millions d’euros à Finlombarda pour appuyer les entreprises lombardes

©juststock/ iStock

La première tranche de 150 millions d’euros – sur une enveloppe globale de 250 millions d’euros approuvée par la BEI – a été signée ce jour.

Société financière de la région de Lombardie, Finlombarda fournira un montant identique, portant le total des ressources destinées aux entreprises à 500 millions d’euros.

En vue de promouvoir les financements verts, la BEI et Finlombarda ont également signé un accord d’assistance technique dans le cadre du programme « Green Gateway ».

En collaboration avec la région de Lombardie et Finlombarda, de nouvelles ressources de la BEI d’un montant total de 250 millions d’euros seront mises à la disposition des entreprises régionales. Sur ce montant, au moins 50 millions d’euros seront alloués à des projets contribuant à la lutte contre les changements climatiques, conformément aux principaux objectifs du financement approuvé par la BEI en faveur de Finlombarda, dont la première tranche de 150 millions d’euros a été signée hier.

Finlombarda apportera à son tour ses propres ressources à l’appui des PME (employant jusqu’à 250 salariés) et des ETI (employant de 250 à 3 000 salariés) lombardes. L’effort conjoint des deux institutions financières permettra aux entreprises de la région de disposer d’un montant total pouvant atteindre 500 millions d’euros.

Grâce au prêt octroyé par la BEI, les entreprises pourront bénéficier d’avantages financiers sous la forme de taux compétitifs et de longues durées. En outre, une part de 20 % du montant total sera réservée au soutien de projets verts, comme la production d’énergie à partir de sources renouvelables ou des investissements en matière d’efficacité énergétique.

Depuis 2009, la BEI et Finlombarda ont conclu trois opérations de financement représentant plus de 750 millions d’euros, consolidant ainsi leur collaboration stratégique visant à promouvoir la croissance économique et la durabilité environnementale en Lombardie.

La signature ce jour de la nouvelle tranche s’accompagne d’un effort supplémentaire en faveur de la transition écologique inscrit dans un accord d’assistance technique visant à promouvoir les investissements dans la durabilité environnementale dans le cadre du programme « Green Gateway ».

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « La collaboration entre la BEI, la région de Lombardie et Finlombarda est décisive pour appuyer l’innovation, la compétitivité et la résilience des entreprises lombardes. Nos efforts communs contribuent à créer des emplois et à générer d’importantes retombées économiques pour la région. Notre objectif est d’y promouvoir une croissance économique durable tout en soutenant la transition vers une économie à faible intensité de carbone. »

Marco Alparone, vice-président chargé du budget et des finances de la région de Lombardie : « L’accord entre la BEI et Finlombarda marque une étape cruciale pour continuer de soutenir et de renforcer la compétitivité des entreprises lombardes. Il s’inscrit dans le droit fil du maintien de l’engagement stratégique de la région lombarde à promouvoir les investissements innovants des entreprises – en particulier lorsqu’ils relèvent de la transition environnementale – en accompagnant l’écosystème productif lombard vers des possibilités de croissance économique durable. »

Andrea Mascetti, président de Finlombarda : « Grâce à ce financement octroyé par la BEI, Finlombarda pourra satisfaire efficacement aux besoins de la région, en touchant une cible large et en répondant à des besoins de crédit diversifiés, conformément aux objectifs de la programmation régionale et à sa mission institutionnelle. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements, soutenant 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas d’investissements dans les combustibles fossiles. Il est sur la bonne voie pour honorer l’engagement pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé.

Finlombarda SpA est la société financière de la région de Lombardie et un intermédiaire financier supervisé par la Banque d’Italie. Depuis 1971, elle se consacre à sa mission institutionnelle : contribuer à la mise en œuvre des programmes de développement économique de la région lombarde. Finlombarda conçoit, met en place et gère des produits financiers – à partir de ses ressources propres comme de celles fournies à l’échelle régionale ou européenne – à l’appui des entreprises, des travailleurs indépendants et des administrations publiques en Lombardie. La société propose des services gratuits personnalisés, de base ou avancés, visant à améliorer le niveau d’innovation, la durabilité et la stratégie d’internationalisation des PME lombardes. Elle facilite également l’accès de ces dernières au capital-risque et aux fonds européens dans le cadre du consortium Simpler (réseau Entreprise Europe). Finlombarda accompagne la Lombardie dans la structuration d’opérations financières dans des domaines stratégiques pour l’attractivité et la compétitivité de la région. Son directeur général est Giovanni Rallo.