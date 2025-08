Italie : 1,5 milliard d’euros de la BEI, de SACE et d’Intesa Sanpaolo pour l’aménagement de l’Adriatic Link de Terna

EIB

Ouvrage stratégique pour le réseau électrique national, prévu dans le plan italien intégré en matière d’énergie et de climat, l’Adriatic Link est un projet de ligne électrique sous-marine de Terna qui reliera les régions des Marches et des Abruzzes.

Le financement octroyé à Terna prend la forme de trois lignes de crédit : 750 millions d’euros de la part de la BEI ; 500 millions d’euros octroyés par Intesa Sanpaolo et 250 millions d’euros supplémentaires également fournis par Intesa Sanpaolo, avec un financement indirect de la BEI. L’ensemble de ces opérations bénéficie de la garantie Archimede de SACE pour un montant supérieur à un milliard d’euros.

Renforcer les échanges d’énergie dans le centre de l’Italie et promouvoir l’intégration des énergies renouvelables : tels sont deux des objectifs majeurs de l’Adriatic Link, la future ligne électrique sous-marine de Terna qui reliera les régions des Marches et des Abruzzes. Pour soutenir ce projet d’envergure, la Banque européenne d’investissement (BEI), Terna et Intesa Sanpaolo (division IMI CIB) ont signé des accords de financement pour un total de 1,5 milliard d’euros.

La cérémonie de signature a eu lieu ce jour à Rome en présence de Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, de Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, de Giuseppina Di Foggia, administratrice déléguée et directrice générale de Terna, d’Alessandra Ricci, administratrice déléguée et directrice générale de SACE, et de Riccardo Dutto, responsable Infrastructures industrielles au sein de la division IMI CIB (Corporate and Investment Banking) d’Intesa Sanpaolo.

L’opération est structurée en trois tranches, toutes couvertes par la garantie Archimede de SACE pour plus d’un milliard d’euros :

un prêt de 750 millions d’euros accordé par la BEI à Terna, d’une durée de 22 ans ;

une ligne de crédit de 500 millions d’euros octroyée par Intesa Sanpaolo à Terna, d’une durée de 7 ans ;

un prêt complémentaire de 250 millions d’euros fourni par Intesa Sanpaolo, avec un financement mis à disposition par la BEI, d’une durée de 7 ans également et spécifiquement dédié au soutien du projet.

La « liaison adriatique », un ouvrage d’importance stratégique pour le réseau électrique italien, inscrit dans le plan national intégré pour l’énergie et le climat, permettra d’intensifier les échanges d’énergie dans la partie centrale de la péninsule, tout en répondant aux exigences en matière de sécurité et de flexibilité du réseau électrique national, ainsi qu’aux objectifs de développement et d’intégration des énergies renouvelables.

La ligne haute tension à courant continu (HTCC) s’étendra sur 251 km, dont 210 km de câble sous-marin, posé à une profondeur maximale d’environ 100 mètres. Elle aura une capacité nominale de transmission active de 1 000 MW et reliera les centrales électriques de Fano (province de Pesaro et d’Urbino) et de Cepagatti (province de Pescara). Sur l’ensemble du tracé, le câble sera complètement enterré ou posé sous les fonds marins, minimisant ainsi l’impact sur le territoire. Le volet terrestre des travaux concernant l’ouvrage autorisé par le ministère de l’environnement et de la sécurité énergétique en janvier 2024 a démarré à la fin de l’année dernière.

Le projet aura également un impact économique positif dans les régions relevant de la politique de cohésion, contribuant ainsi au développement local.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Cet investissement joue un rôle clé dans la construction d’un marché de l’énergie plus stable et plus sécurisé en Italie. Il permettra de moderniser le réseau électrique national tout en accélérant l’intégration des énergies renouvelables. » Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Cet accord illustre parfaitement le rôle central de la BEI dans la mobilisation des ressources publiques et privées pour soutenir l’autonomie stratégique de l’Europe et accompagner sa transition énergétique vers un modèle plus durable. »

Giuseppina Di Foggia, administratrice déléguée et directrice générale de Terna : « La transition énergétique a fortement stimulé les investissements destinés à moderniser et renforcer les réseaux électriques à travers l’Europe – une dynamique clairement reflétée dans la mise à jour du plan industriel 2024-2028 de Terna, présentée en début d’année. Le financement signé aujourd’hui avec la Banque européenne d’investissement, partenaire de longue date, et Intesa Sanpaolo, acteur clé de notre stratégie financière, témoigne de la valeur stratégique de nos infrastructures de réseau. Celles-ci sont essentielles pour accélérer l’intégration des énergies renouvelables et renforcer l’autonomie et la sécurité énergétique de l’Italie. Le rôle de SACE dans cet accord souligne également le fait que les activités de Terna génèrent une véritable valeur économique et sociale pour l’ensemble du pays ».

Mauro Micillo, responsable de la division IMI Corporate & Investment Banking d’Intesa Sanpaolo : « Au sein de la division IMI CIB, nous sommes convaincus depuis toujours de la valeur stratégique de la collaboration public-privé, un levier essentiel pour accélérer la réalisation d’infrastructures durables et accompagner la modernisation du pays. Notre engagement dans le projet Adriatic Link, qui joue un rôle clé pour la sécurité énergétique nationale, en est une illustration concrète. Cette opération confirme le rôle actif d’Intesa Sanpaolo dans le soutien à la transition énergétique, ainsi que notre volonté d’accompagner les institutions publiques et les acteurs industriels dans des investissements à fort impact, au service des territoires et de l’avenir des communautés locales. »

Alessandra Ricci, administratrice déléguée et directrice générale de SACE : « La signature de cet accord marque une étape majeure pour le système énergétique italien, en soulignant le rôle essentiel de SACE dans le soutien à l’innovation et à la transition vers un avenir plus durable. Véritable pilier de cette opération, la garantie Archimede reflète notre engagement à créer de la valeur pour les communautés et pour l’ensemble du pays. Grâce à l’Adriatic Link, nous traçons la voie vers des infrastructures énergétiques plus résilientes, intégrées et capables de relever les défis mondiaux. SACE continuera d’être un partenaire stratégique pour les projets qui façonnent l’avenir de l’Italie. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, elle appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE, en soutenant l’action climatique et la protection de l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros à l’appui de plus de 900 projets, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En ce qui concerne l’Italie, le Groupe BEI a signé 99 opérations en 2024 pour un montant total de 10,98 milliards d’euros, ce qui a permis de mobiliser près de 37 milliards d’euros d’investissements dans l’économie réelle. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme il s’y est engagé dans sa Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la promotion d’un environnement plus sain. En soutenant l’intégration des marchés et les investissements, le concours financier du Groupe en 2024 a contribué à mobiliser plus de 100 milliards d’euros d’investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe, auxquels se sont ajoutés 110 milliards d’euros supplémentaires en faveur des jeunes pousses et des entreprises en expansion européennes. En outre, environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Le groupe Terna est l’un des principaux opérateurs européens et mondiaux de transport d’électricité. Il exploite la grille nationale de transport à haute tension, gérant quelque 75 000 km de lignes et plus de 900 sous-stations électriques réparties sur l’ensemble du territoire italien. Sa mission consiste à garantir, 24 heures sur 24, et 365 jours par an, le fonctionnement en toute sécurité, la qualité et l’efficience du système électrique italien, ainsi que des conditions d’accès égales à tous les opérateurs du marché. Centre d’excellence comptant plus de 6 100 professionnels, Terna joue un rôle de premier plan dans le processus de transition énergétique vers une décarbonation complète et la pleine intégration dans le réseau de l’énergie provenant de sources renouvelables.

SACE est une société d’assurance-crédit détenue par le ministère italien de l’économie et des finances. Elle est spécialisée dans l’accompagnement de la croissance des entreprises italiennes au moyen d’un large éventail d’outils et de solutions soutenant les exportations et l’innovation, notamment des garanties financières, l’affacturage, la gestion et la protection des risques, des services de conseil et la mise en relation d’affaires. Forte d’un réseau de 11 bureaux en Italie et de 13 autres dans des pays cibles pour les produits de fabrication italienne, SACE accompagne actuellement 60 000 entreprises pour leur permettre de réaliser leur potentiel national et international. Le portefeuille de la société comprend des opérations d’assurance et des investissements garantis d’une valeur d’environ 270 milliards d’euros sur 200 marchés dans le monde.

Intesa Sanpaolo, qui affichait 417 milliards d’euros de prêts et 1 400 milliards d’euros d’actifs financiers clients à fin mars 2025, est le plus grand groupe bancaire d’Italie ; il est également très bien implanté à l’international. Chef de file européen de la gestion de patrimoine, il est également très orienté vers le numérique et les technologies financières. Dans le domaine environnemental, social et de la gouvernance (ESG), le groupe prévoit d’octroyer, d’ici à 2025, 115 milliards d’euros pour la réalisation d’investissements d’impact en faveur des communautés et de la transition écologique. Son programme d’aide aux populations défavorisées est doté d’une enveloppe de 1,5 milliard d’euros (période 2023-2027). Intesa Sanpaolo possède son propre réseau de musées, baptisé « Gallerie d’Italia », qui lui permet d’exposer son patrimoine artistique et d’accueillir de prestigieux projets culturels dont la valeur est reconnue.