Danemark : la BEI octroie un prêt de 120 millions d’euros à Demant pour accélérer le développement de ses aides auditives

Demant

La Banque européenne d’investissement soutiendra les investissements de Demant A/S dans la recherche, le développement et l’innovation en vue de la mise au point d’aides auditives de nouvelle génération.

Le financement de ce projet renforcera la capacité de recherche et d’innovation de l’industrie européenne et contribuera au progrès technologique dans le domaine des appareils auditifs.

Les investissements seront mis en œuvre au Danemark et en Pologne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va prêter 120 millions d’euros à Demant A/S, un innovateur danois dans le domaine des aides auditives, en vue de soutenir ses investissements dans la recherche, le développement et l’innovation (RDI). L’objectif sera de mettre au point de nouveaux dispositifs susceptibles d’améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de pertes auditives. Demant utilisera les fonds mis à disposition par la BEI pour le développement en cours d’appareils auditifs de nouvelle génération, en s’appuyant sur ses précédents programmes de RDI, déjà cofinancés par la BEI. Il s’agit du cinquième concours de ce type accordé par la BEI à Demant depuis 2015. Au total, la Banque lui a octroyé 455 millions d’euros pour faire progresser ses programmes d’innovation.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « La mise en œuvre de cet investissement fait plaisir à entendre. Les aides auditives jouent un rôle important dans le bien-être de nombreux citoyens et citoyennes en Europe, non seulement en réduisant les maladies associées aux troubles auditifs, mais également en favorisant une meilleure inclusion sociale des personnes touchées. Que l’UE compte des champions dans ce domaine est un atout majeur pour sa compétitivité et son savoir-faire. »

En continuant de miser sur l’intelligence artificielle, les réseaux de neurones et d’autres technologies afin de mieux aborder l’audition naturelle et de minimiser la consommation d’énergie, les recherches que mène Demant lui permettront de poursuivre le développement de sa gamme d’aides auditives. Le projet soutiendra également une utilisation accrue de la capacité de recharge et mettra l’accent sur la connectivité.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, contribuent à la paix et à la sécurité et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. La note AAA qui est attribuée au Groupe lui permet d’emprunter sur les marchés mondiaux à des conditions favorables dont il fait bénéficier ses clients au sein de l’Union européenne et dans le reste du monde. Le Groupe applique les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées et présente un ratio d’adéquation des fonds propres de catégorie 1 de 32 %. L’année dernière, la Banque a mis à disposition plus de 1 milliard d’euros à l’appui de projets au Danemark dans divers secteurs, comme les services, l’industrie et les PME.

S’appuyant sur une tradition en matière de soins, de santé et d’innovation remontant à 1904, Demant A/S compte parmi les chefs de file mondiaux dans le domaine de la santé auditive. Le groupe offre des technologies, des solutions et un savoir-faire innovants pour aider ses clients à mieux entendre. Dans tous les domaines, qu’il s’agisse des soins auditifs et des aides auditives ou des équipements et services de diagnostic, Demant est actif et engagé. Le groupe, dont le siège social est situé au Danemark, emploie environ 21 000 personnes dans le monde et propose ses solutions dans 130 pays où il change la vie des personnes dont il améliore la santé auditive.