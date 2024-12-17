Roumanie : un nouveau prêt de la BEI en faveur de BRD Sogelease IFN pour accroître le soutien aux entreprises

La BEI prête 70 millions d’euros à BRD Sogelease IFN pour le financement des petites entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

Le crédit s’inscrit dans le cadre d’une enveloppe de prêt de 120 millions d’euros destinée à renforcer les entreprises roumaines.

L’accord prévoit d’affecter 20 % du montant du prêt à la durabilité environnementale.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 70 millions d’euros à une filiale de la banque roumaine BRD Groupe Société Générale afin d’accroître les financements à l’appui de différentes entreprises dans le pays. Le prêt de la BEI à BRD Sogelease IFN S.A. est destiné aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) roumaines.

Il s’agit de la deuxième tranche d’un accord de prêt de 120 millions d’euros conclu entre la BEI et BRD Sogelease IFN visant à fournir des financements selon des modalités avantageuses aux entreprises roumaines qui n’ont qu’un accès limité aux prêts bancaires. Un cinquième du prêt est destiné à financer des projets verts. Une première tranche de 50 millions d’euros avait été annoncée en décembre 2023.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « Améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises, qui constituent l’épine dorsale de l’économie européenne, fait partie de la mission principale de la BEI. Grâce à ce prêt, nous aidons les entreprises roumaines à accéder à des financements à long terme à des conditions favorables. Une partie de ce financement sera également utilisée pour des investissements liés à la durabilité environnementale, à l’appui de la mobilité verte ou du renforcement de l’efficacité énergétique par exemple, et contribuera à la réalisation des objectifs nationaux de la Roumanie en matière d’énergie et de climat et, à terme, à la mise en œuvre d’une économie plus durable et résiliente. »

Le prêt de la BEI permet un financement à long terme en euros ou en lei roumains à des conditions favorables par rapport aux autres solutions sur le marché.

Gabriel Mihai, président-directeur général de BRD Sogelease IFN S.A. : « Cette collaboration avec la BEI témoigne de notre engagement commun à améliorer les solutions financières proposées aux entreprises locales, afin d’accompagner et de soutenir leur développement et leur transition vers des modèles économiques durables. Elle nous permet de bénéficier du savoir-faire de la BEI et s’inscrit dans le droit fil de notre mission au service des PME et ETI qui figurent parmi nos clients. »

Dans le cadre de l’accord de prêt global conclu l’année dernière, la BEI a proposé à BRD Sogelease IFN et à ses clients des services de conseil en matière d’investissements verts. BRD Sogelease IFN a bénéficié de l’appui de la Banque sous la forme d’une assistance technique pour la création de produits, l’examen de l’admissibilité des projets à des financements verts, l’établissement de rapports d’impact et le suivi en la matière.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

BRD Sogelease IFN S.A.

BRD Sogelease IFN S.A. est la filiale de crédit-bail de BRD Groupe Société Générale, l’une des principales banques de Roumanie (avec un actif total de 84 milliards de lei en septembre 2024), qui fait partie de Société Générale. Créée en 2001, BRD Sogelease fournit des solutions de crédit-bail et d’autres solutions financières basées sur des actifs à plus de 10 000 PME et petites ETI en Roumanie.