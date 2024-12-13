La Bulgarie obtient un prêt de 250 millions d’euros de la BEI pour cofinancer des projets appuyés par l’UE

Volet prêt de 1 milliard d’euros de la facilité de la BEI destinée à couvrir les besoins de cofinancement de la Bulgarie au titre du budget de l’UE

Financement visant à renforcer l’économie, la compétitivité et la qualité de vie de la Bulgarie

L’accent sera mis sur des projets verts, numériques et innovants

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 250 millions d’euros à la Bulgarie pour cofinancer des projets soutenus par l’UE et accélérer le développement dans des domaines allant de l’efficacité énergétique à l’eau, en passant par les transports et la recherche. Ce prêt est destiné à des projets qui renforceront l’économie bulgare, soutiendront la compétitivité du pays et amélioreront la qualité de vie.

Le financement de la BEI aidera la Bulgarie à cofinancer des initiatives qui reçoivent des subventions au titre du budget de l’Union européenne afin d’accroître l’efficacité énergétique des bâtiments et des industries, d’améliorer le traitement des eaux usées, de renforcer la recherche dans les entreprises, d’améliorer les chemins de fer et de protéger les sols, entre autres objectifs. Une attention particulière sera accordée aux projets qui stimulent l’innovation et la transformation numérique, contribuent à la transition écologique de la Bulgarie et améliorent la connectivité de ses transports.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Le prêt accélérera l’absorption des subventions de l’UE au profit de l’économie nationale, ce qui permettra de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale et, à terme, d’améliorer l’environnement des entreprises, la qualité des services publics et le niveau de vie dans le pays. »

Il s’agit de la première tranche de la facilité de prêt de la BEI de 1 milliard d’euros mise à la disposition de la Bulgarie au cours de la période budgétaire 2021-2027 de l’UE. Cette tranche peut également appuyer des projets relativement modestes qui n’auraient pas été admissibles à un financement direct de la BEI.

La BEI et la Bulgarie ont un historique de coopération financière antérieur à la facilité actuelle de 1 milliard d’euros. Le partenariat comprend des accords de prêt comparables de 500 millions d’euros en 2014 et de 700 millions d’euros en 2007. Ensemble, elles ont cofinancé des projets appuyés par l’UE en Bulgarie, notamment l’extension et la modernisation des chemins de fer et des autoroutes, l’agrandissement et la remise en état d’installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement, ainsi que l’amélioration des transports publics de Sofia.

À propos de la BEI

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et favorisent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Le Groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement (FEI), a fait état de la signature de financements en Bulgarie pour un montant de 1,11 milliard d’euros en 2023, plus du double par rapport aux 494 millions d’euros fournis en 2022. Au total, le Groupe BEI a signé 88 milliards d’euros de nouveaux financements en 2023.