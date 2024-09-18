Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (SPL)

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bulgarie : 500 000 000 €
Industrie : 15 000 000 €
Santé : 15 000 000 €
Lignes de crédit : 15 000 000 €
Éducation : 20 000 000 €
Eau, assainissement : 20 000 500 €
Énergie : 35 000 000 €
Télécom : 35 000 000 €
Déchets solides : 44 999 500 €
Transports : 75 000 000 €
Infrastructure composite : 90 000 000 €
Services : 135 000 000 €
Date(s) de signature
17/09/2025 : 7 500 000 €
17/09/2025 : 7 500 000 €
17/09/2025 : 7 500 000 €
12/12/2024 : 7 500 000 €
12/12/2024 : 7 500 000 €
12/12/2024 : 7 500 000 €
17/09/2025 : 10 000 000 €
12/12/2024 : 10 000 000 €
17/09/2025 : 10 000 250 €
12/12/2024 : 10 000 250 €
17/09/2025 : 17 500 000 €
17/09/2025 : 17 500 000 €
12/12/2024 : 17 500 000 €
12/12/2024 : 17 500 000 €
17/09/2025 : 22 499 750 €
12/12/2024 : 22 499 750 €
17/09/2025 : 37 500 000 €
12/12/2024 : 37 500 000 €
17/09/2025 : 45 000 000 €
12/12/2024 : 45 000 000 €
17/09/2025 : 67 500 000 €
12/12/2024 : 67 500 000 €
Lien vers la source
Fiche technique
BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (SPL)
Autres liens
Fiche récapitulative
BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (SPL)
Related public register
18/09/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (SPL)
Communiqués associés
La Bulgarie obtient un prêt de 250 millions d’euros de la BEI pour cofinancer des projets appuyés par l’UE

Fiche récapitulative

Date de publication
10 avril 2024
Statut
Référence
Signé | 12/12/2024
20230753
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (SPL)
REPUBLIC OF BULGARIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 1000 million
EUR 10176 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation consists of a Structural Programme Loan (SPL) to co-finance along with EU funds eligible projects in Bulgaria during the EU programming period 2021-2027.

The aim is to co-finance priority investments under the EU 2021-2027 Operational Programmes in Bulgaria.

Additionality and Impact

The Project concerns priority investments under the 2021-27 Partnership Agreement of Bulgaria and it supports the implementation of eligible schemes under five programmes financed by the European Regional Development Fund (ERDF), Cohesion Fund (CF) and Just Transition Fund (JTF). The whole territory of Bulgaria is designated as EIB Cohesion Priority Region. The five programmes are plan-led and well-embedded in the EU Cohesion policy architecture, contributing to the policy goals of a smarter, a greener, a more connected and a Europe closer to citizens. Investments will also support the territories and communities that are most exposed to the transition towards net-zero emission economy.

 

EIB support to the national co-financing share in the EU funds investments will help kick-start/accelerate the implementation of the investments on the ground. The Project fosters a balanced socioeconomic and territorial development of Bulgaria, in line with the Territorial Agenda 2030. It will therefore contribute to the EU's policy objective of economic and social cohesion. The Project addresses sub-optimal investment situations in many sectors that are essential to social and economic cohesion.

 

The EIB financing on favourable terms, such as long tenors and sizeable amount from one source, paired with flexible drawing conditions, provides diversity in the financing structure and assists with the affordability of the national public investment programmes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
18 septembre 2024
12 décembre 2024
Documents liés
18/09/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (SPL)
Lien vers la source
Fiche récapitulative
BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (SPL)
Autres liens
Fiche technique
BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (SPL)
Communiqués associés
La Bulgarie obtient un prêt de 250 millions d’euros de la BEI pour cofinancer des projets appuyés par l’UE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (SPL)
Date de publication
21 Sep 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
216960446
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20230753
Secteur(s)
Industrie
Énergie
Déchets solides
Eau, assainissement
Infrastructure composite
Transports
Télécom
Services
Éducation
Santé
Lignes de crédit
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
18/09/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (SPL)
Autres liens
Fiche récapitulative
BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (SPL)
Fiche technique
BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (SPL)
Communiqués associés
La Bulgarie obtient un prêt de 250 millions d’euros de la BEI pour cofinancer des projets appuyés par l’UE

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
La Bulgarie obtient un prêt de 250 millions d’euros de la BEI pour cofinancer des projets appuyés par l’UE
Autres liens
Fiche technique
BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (SPL)
Fiche récapitulative
BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (SPL)
Related public register
18/09/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (SPL)

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes