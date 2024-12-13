Maroc : la BEI et la CDG renforcent leur partenariat stratégique pour relever les défis mondiaux de développement et promouvoir la durabilité

EIB

Signature d'accords de garantie pour mobiliser des investissements essentiels.

Plus de 455 millions d'euros déjà engagés pour des projets soutenant l'infrastructure durable et les PME marocaines.

Une coopération stratégique alignée sur les objectifs de la BEI en tant que Banque du Climat de l’UE et la stratégie CAP 2030 de la CDG.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) ont réaffirmé leur partenariat de longue date lors d’un atelier de haut niveau organisé aujourd’hui à Luxembourg. Cet événement stratégique a réuni les dirigeants des deux institutions, dont Khalid Safir, Directeur Général de la CDG, et Ioannis Tsakiris, Vice-Président de la BEI, pour renforcer leur collaboration autour d’initiatives clés de développement durable au Maroc.

Cet atelier a été l’occasion de consolider l’engagement commun de la BEI et de la CDG face aux défis sociaux, économiques et environnementaux du Maroc. Les discussions ont porté sur des thématiques essentielles, telles que le financement climatique, l’efficacité énergétique, et l’inclusion financière, en lien avec la stratégie de la CDG et au rôle de la BEI en tant que Banque du Climat de l’Union Européenne.

Depuis le début de leur collaboration, plus de 455 millions d'euros ont été engagés par la BEI pour soutenir des projets menés par la CDG et ses filiales. Ces investissements ont permis de financer des initiatives telles que le programme Technopoles Maroc II, visant à moderniser les zones industrielles dans cinq régions du Royaume en promouvant des industries circulaires et neutres en carbone, ainsi que les petites et moyennes entreprises via FINEA.

Parmi les résultats de cette rencontre figure la signature de nouveaux accords de garantie afin de débloquer des investissements pour soutenir les zones industrielles, renforcer les petites et moyennes entreprises et promouvoir des projets d’infrastructures durables. Ces engagements illustrent l’ambition partagée des deux institutions à générer un impact significatif au profit des communautés locales.

Les deux institutions ont souligné leur engagement commun à relever ensemble les défis économiques, sociaux et environnementaux mondiaux. Les discussions ont mis en lumière l’importance d’accompagner la transition du Maroc vers un développement résilient et bas carbone, d’utiliser des outils de financement innovants pour promouvoir des solutions énergétiques intelligentes, ainsi que de renforcer la coordination mondiale entre les banques publiques de développement, notamment à travers des initiatives comme le Finance in Common Summit.

Cette réunion de haut niveau marque une étape clé dans le renforcement du partenariat entre la BEI et la CDG, célébrant une vision partagée où la durabilité, l’innovation et la prospérité vont de pair.

Ioannis Tsakiris, Vice-Président de la BEI, a déclaré : « Notre collaboration avec la CDG démontre comment les institutions financières publiques peuvent unir leurs forces pour relever des défis globaux communs. Les engagements pris aujourd’hui témoignent de notre volonté partagée d’aligner nos stratégies et de les traduire en bénéfices concrets pour les communautés locales. »

M. Khalid Safir, le Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), a ajouté : « Cette rencontre bilatérale avec la Banque Européenne d’Investissement marque une nouvelle étape dans notre partenariat historique, axé sur la recherche de solutions innovantes et durables aux défis économiques et sociaux. Ensemble, nous avons toujours placé le développement durable et l’inclusion sociale au cœur de nos actions. Ce dialogue est une opportunité cruciale pour renforcer notre coopération, notamment dans des domaines clés comme la transition énergétique, la régionalisation avancée et l’attractivité des territoires. La CDG mobilise toutes ses capacités pour apporter des solutions aux besoins de financement des chantiers d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique, ainsi que des secteurs économiques productifs tournés vers l'export et créateurs d'emplois. »

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Avec l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. Elle rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde

Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG)

La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) est une institution financière publique exerçant un double mandat :

Collecter et sécuriser l’épargne réglementée, notamment les dépôts de la CNSS, de la Caisse d’Épargne Nationale, des professions juridiques et des consignations ;

Canaliser l’épargne de long terme vers des investissements rentables et générateurs de croissance socioéconomique.

Depuis sa création en 1959, la CDG est en première ligne de l’effort national pour construire un présent productif et un avenir prospère pour le Maroc et les Marocains. Elle constitue pour les Pouvoirs Publics un organisme de sécurisation de l’épargne nationale via une gestion rigoureuse des dépôts. La « Amana » qui lui est confiée lui impose ainsi un double devoir de responsabilité et de performance au service de l’intérêt général.

Au fil des années, la CDG s’est érigée en un véritable catalyseur d’investissements de long terme tout en développant un savoir-faire unique dans la réalisation de grands projets structurants.

Son organisation s’articule autour de 5 grands domaines d’activité : Gestion de l’Epargne et Prévoyance / Développement Territorial / Tourisme / Investissement / Banque et Finance