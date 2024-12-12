Italie : InvestEU - la BEI accorde 20 millions d’euros à Tau Group en vue d’améliorer la durabilité et l’efficacité de l’industrie automobile

TAU Group

Le prêt de la BEI permettra à Tau Group de faire passer sa production de fils écodurables de haute performance, destinés aux applications automobiles et aux composants pour machines, de 2 000 à 12 000 tonnes par an.

Les investissements seront mis en œuvre d’ici à 2027 au sein de l’usine de l’entreprise à Turin.

Le prêt est soutenu par InvestEU, le programme d’investissement de l’Union européenne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé l’octroi d’un prêt d’amorçage-investissement de 20 millions d’euros à Tau Group, une start-up technologique italienne au cœur de l’électrification des transports. Le financement accordé par la BEI permettra à Tau Group de faire passer sa capacité de production de fils de haute performance pour les applications automobiles et les composants pour machines d’environ 2 000 tonnes aujourd’hui à 12 000 tonnes par an d’ici 2027, contribuant ainsi à la transition énergétique. Le prêt consenti par la BEI est soutenu par InvestEU, le programme d’investissement de l’Union européenne.

Les investissements, appuyés par les ressources octroyées par la BEI, seront mis en œuvre dans l’usine de Turin d’ici 2027. L’objectif de Tau Group est de remplacer les solutions existantes d’émaillage des fils, qui prévoient l’utilisation de solvants dangereux et polluants, par une nouvelle technologie qui permet de recouvrir les fils de polymères d’ingénierie avancés.

Traditionnellement, les fils présents dans les moteurs électriques sont soumis à un processus qui multiplie les phases d’évaporation et a recours à des solvants nocifs pour l’environnement. Breveté par Tau Group, le processus DryCycle permet d’obtenir des résultats supérieurs ou équivalents au processus traditionnel en une seule étape. Il rend l’utilisation de solvants inutile, diminue la consommation d’énergie et réduit les déchets de production au minimum. Tau Group peut ainsi produire des fils de haute performance, à faible coût et durables sur le plan environnemental pour véhicules et machines électriques, et contribuer à accélérer le développement de la mobilité durable.

La BEI propose, avec ses prêts d’amorçage-investissement, un type de financement en quasi-fonds propres conçu pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises innovantes à croissance rapide. Le portefeuille de prêts d’amorçage-investissement de la BEI est le plus important d’Europe, totalisant plus de 6 milliards d’euros investis dans 200 opérations et ayant enregistré 50 sorties d’investissement depuis 2015.

Alessandro Izzo, directeur du département Fonds propres, capital de croissance et financements sur projet de la BEI : « L’électrification et l’efficacité de l’industrie automobile sont fondamentales non seulement pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques, mais aussi pour renforcer la compétitivité européenne. Le financement apporté par la BEI vise à encourager un secteur de production plus efficace, plus durable et prêt à relever les défis que l’avenir nous réserve. »

Francesco Taiariol, PDG de Tau Group : « L’appui de la BEI est une contribution essentielle en vue d’accélérer la croissance de l’industrie européenne et de soutenir les progrès dans l’électrification des processus de production et des consommations. Il nous permettra de continuer à renforcer notre capacité de production et à optimiser le processus DryCycle pour la production des fils, composants essentiels des moteurs électriques. Tau Group vise à devenir un acteur de référence pour le secteur, promouvant une filière plus durable et plus efficace, tout en aidant à consolider la primauté européenne dans la transition énergétique mondiale. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements, soutenant 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas d’investissements dans les combustibles fossiles. Il est sur la bonne voie pour honorer l’engagement pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme essentiels qui mobilisent d’importants fonds publics et privés en faveur d’une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés en faveur des priorités stratégiques de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe ou la transition numérique. InvestEU regroupe l’ensemble des outils financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir l’investissement dans l’Union européenne, en rendant le financement de projets plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme se compose de trois volets : le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE d’un montant de 26,2 milliards d’euros. La totalité de la garantie budgétaire servira à soutenir les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, en augmentant leur capacité de prise de risque et en permettant de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Tau Group

Tau Group est une entreprise technologique au cœur de la transition énergétique, de la décarbonation de l’énergie et de l’électrification des transports. Ses technologies brevetées concilient la nécessité d’une fabrication durable et économe en ressources avec la puissance, la fiabilité et les performances requises par l’électrification, pour pouvoir produire des moteurs, des transformateurs et des générateurs plus petits, plus écologiques, plus durables et plus puissants. Tau Group produit principalement des revêtements protecteurs respectueux de l’environnement pour les fils de cuivre, d’aluminium et d’acier de haute performance.