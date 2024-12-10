Les banques d’Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est font état d’une évolution positive de l’offre et de la demande de crédit

EIB

La demande et l’offre de crédit enregistrent toutes deux une embellie, après une période d’apathie de l’offre depuis 2022.

Les banques constatent une amélioration de leur rentabilité dans les pays d’ECESE par rapport aux opérations à l’échelle de leur groupe.

Les groupes bancaires transfrontaliers entendent, pour une grande partie d’entre eux, maintenir et élargir leurs opérations dans ces pays.

Après une période difficile marquée par un durcissement des conditions de crédit, les banques d’Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est (ECESE) manifestent une volonté accrue de prêter davantage en réponse à la demande de crédit plus forte de la part des ménages et des entreprises. Toutefois, les prévisions pour les mois à venir font ressortir des perspectives légèrement plus prudentes, reflétant des défis économiques plus larges.

L’enquête sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE au second semestre de 2024, menée par la Banque européenne d’investissement (BEI), révèle une reprise de la demande et de l’offre de crédit dans l’ensemble de ces pays.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Bien que l’amélioration des conditions de crédit au cours des six derniers mois soit encourageante, il est essentiel que les banques restent vigilantes face au ralentissement économique de certains partenaires commerciaux clés de la région. Cette enquête met en évidence la résilience du secteur bancaire de l’ECESE, mais souligne également la nécessité d’une planification stratégique compte tenu des incertitudes pour l’avenir. »

L’enquête fait état d’une hausse de la demande de crédit. Cette augmentation est principalement attribuable aux produits bancaires de détail, en particulier aux prêts hypothécaires et aux crédits à la consommation. Les résultats de l’enquête suggèrent un regain de confiance des consommateurs dans l’emprunt. Pour l’avenir, les banques s’attendent également à ce que les investissements des entreprises reprennent vigueur et stimulent la demande de crédit au cours des prochains mois.

Il est à noter que l’offre de crédit est redevenue positive pour la première fois en deux ans. Cette évolution positive traduit l’amélioration des conditions de prêt, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui connaissent depuis toujours des difficultés d’accès au crédit. La volonté des banques de prêter davantage est un signe prometteur pour la croissance des entreprises et leurs investissements.

L’ECESE est largement considérée comme un marché présentant des perspectives importantes et la majorité des banques interrogées qualifient son potentiel d’élevé – notamment en Tchéquie et en Roumanie – ou de moyen.

Ce constat laisse présager des perspectives globalement optimistes quant aux futures possibilités de croissance en Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est.

Debora Revoltella, économiste en chef de la BEI : « Les perspectives à l’échelle mondiale présentent d’importants défis, et l’ECESE ne fait pas exception. Le secteur bancaire reste toutefois un pilier de résilience, les banques continuant à fonctionner efficacement tout en recherchant des créneaux de croissance. »

Les filiales bancaires de l’ECESE s’appuient toujours sur une solide base de financement, à laquelle les dépôts des particuliers apportent une contribution majeure. Les banques s’attendent à ce que les dépôts des particuliers et des entreprises demeurent un apport continu et contribuent ainsi à un environnement de financement favorable à l’avenir. Cette solide base de financement est essentielle pour que les banques maintiennent leur activité de prêt et soutiennent la croissance économique en Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est. En outre, la qualité de crédit s’est améliorée, comme en témoigne la diminution de la proportion de prêts non productifs (PNP). Néanmoins, certains analystes craignent que cette tendance ne s’inverse au cours des six prochains mois, ce qui nécessitera un suivi attentif de la qualité de crédit.

Les résultats de cette enquête constitueront un éclairage précieux pour les banques qui devront faire face aux complexités du marché dans les mois à venir.

Le rapport complet de l’enquête sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE est disponible ici.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et favorisent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

À propos de l’enquête sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE

L’enquête sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE a été élaborée dans le cadre de l’initiative de Vienne 2.0 afin de suivre les activités bancaires transfrontalières, de comprendre la dynamique du crédit et de mieux saisir les stratégies commerciales des banques actives en Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est ainsi que leurs attentes vis-à-vis des marchés. L’enquête est conduite par la Banque européenne d’investissement.