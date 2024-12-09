SNIPR Biome, entreprise danoise spécialiste des biotechnologies, reçoit un soutien européen de 20 millions d’euros pour faire progresser les thérapies de lutte contre la résistance aux antimicrobiens.

EIB

La BEI prête 20 millions d’euros à SNIPR Biome, une entreprise danoise spécialisée dans les biotechnologies, afin d’appuyer la mise au point de nouveaux médicaments contre les infections difficiles à traiter en raison de la résistance aux antimicrobiens.

SNIPR Biome utilise la technologie CRISPR (courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées) qui permet de tuer avec précision les bactéries résistantes et dont l’agent principal SNIPR001 prévient les infections sanguines causées par E. coli.

Le financement de la BEI est soutenu par HERA Invest, un instrument qui relève de l’initiative InvestEU de la Commission européenne.

SNIPR Biome, entreprise danoise spécialisée dans les biotechnologies, obtiendra un prêt d’amorçage-investissement de 20 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement (BEI) afin d’intensifier la lutte de l’Europe contre la résistance antimicrobienne aux médicaments. Elle utilisera le crédit de la BEI pour développer de nouveaux médicaments contre les infections qui agiront lorsque les antibiotiques existants ne sont plus efficaces.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « Nous ne devons pas sous-estimer le danger de la résistance aux antimicrobiens, l’un des principaux risques mondiaux pour la santé et le développement. Les investissements dans des entreprises innovantes, telles que SNIPR Biome, sont essentiels pour renforcer la sécurité sanitaire en Europe et ailleurs dans le monde. Avec le soutien de l’HERA et d’InvestEU, la BEI finance des projets qui font progresser les traitements médicaux de pointe contre les menaces biologiques les plus graves. Ce financement renforcera notre capacité à répondre aux futures crises sanitaires et consolidera la position de SNIPR Biome en tant que cheffe de file européenne des technologies médicales. »

La nouvelle plateforme technologique exclusive, antibactérienne, hautement sélective, reposant sur la technologie CRISPR de SNIPR Biome peut contribuer à lutter contre les maladies infectieuses en tuant avec précision les bactéries multirésistantes aux médicaments, telles que E. coli, ou en rendant les bactéries nocives à nouveau sensibles aux antibiotiques en supprimant les gènes de résistance. En outre, cette plateforme technologique de SNIPR Biome peut traiter les maladies immunologiques et métaboliques grâce aux thérapies géniques ciblant le microbiome en modulant les bactéries dans l’intestin.

Christian Grøndahl, PDG de SNIPR Biome : « Nous sommes très heureux de recevoir ce soutien financier de la BEI pour relever ce défi important de la résistance aux antimicrobiens. Ce soutien traduit l’engagement de l’UE à lutter contre la résistance aux antimicrobiens et nous permettra de faire progresser notre principale technologie, SNIPR001, en vue de la préparation de sa commercialisation, tout en développant de nouvelles thérapies pour combattre les infections causées par des bactéries résistantes, qui constituent une menace croissante pour la médecine moderne. »

Le financement de la BEI prend la forme d’un prêt d’amorçage-investissement soutenu par HERA Invest, un complément à l’initiative InvestEU de l’Union européenne. Créé par l’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA), ce dispositif est financé au titre du programme « L’UE pour la santé ».

Hadja Lahbib, commissaire à l’égalité, à l’état de préparation et à la gestion des crises : « La résistance aux antimicrobiens est une pandémie silencieuse. Rien qu’au sein de l’UE, 35 000 personnes en meurent chaque année et les infections résistantes font peser une charge importante sur nos systèmes de soins de santé. L’accord HERA Invest conclu aujourd’hui constitue une étape importante et souligne le grand rôle de l’innovation des entreprises européennes dans la lutte contre cette menace sanitaire majeure. L’instrument HERA Invest permet de faire en sorte que l’Europe reste à l’avant-garde des progrès médicaux. »

Le financement de la BEI soutiendra les programmes de recherche-développement de SNIPR Biome en matière de résistance aux antimicrobiens dans les années à venir. Parallèlement, SNIPR Biome poursuivra également le déploiement de sa plateforme technologique ciblant les maladies métaboliques et auto-immunes ainsi que l’oncologie. Pour cette opération, SNIPR BIOME a été conseillée par Kromann Reumert Law Firm et Van Lanschot Kempen Investment Banking.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, contribuent à la paix et à la sécurité, et favorisent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. La note AAA du Groupe BEI lui permet d’emprunter sur les marchés mondiaux à des conditions favorables dont il fait bénéficier ses clients au sein de l’Union européenne et dans le reste du monde. Le Groupe applique les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées et présente un ratio d’adéquation des fonds propres de catégorie 1 de 32 %.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une économie durable. Il permet de générer des investissements supplémentaires alignés sur les priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux petites et moyennes entreprises. InvestEU réunit sous une même structure tous les instruments financiers de l’UE, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus souple. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. Cette garantie augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

L’Autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA) est une direction générale de la Commission européenne créée en septembre 2021. Elle a pour mission de prévenir et de détecter les urgences sanitaires, et d’y réagir rapidement, notamment en assurant l’élaboration, la fabrication, l’approvisionnement et la distribution des contre-mesures médicales nécessaires afin de combler toute lacune en matière de disponibilité et d’accessibilité. L’HERA est un pilier essentiel de l’union européenne de la santé et répond à une nécessité dans l’architecture de l’UE en matière de préparation et de réaction aux situations d’urgence sanitaire.

HERA Invest est un complément de 110 millions d’euros à l’initiative InvestEU, financé au titre du programme « L’UE pour la santé ». Mis en œuvre par la BEI, ce dispositif soutient des projets axés sur les solutions de lutte contre les agents pathogènes susceptibles de provoquer des pandémies, les menaces chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et la résistance aux antimicrobiens. En collaboration avec l’HERA, la BEI évalue si une opération répond aux critères d’HERA Invest. Le prêt accordé à SNIPR Biome relève de la priorité « résistance aux antimicrobiens ».

SNIPR Biome est une entreprise danoise spécialisée dans les biotechnologies au stade clinique et pionnière dans la mise au point de médicaments de précision utilisant la technologie CRISPR pour les thérapies géniques ciblant les maladies liées au microbiome. Elle est la première à avoir expérimenté une nouvelle utilisation de la technologie CRISPR-Cas pour mieux traiter et prévenir certaines maladies humaines grâce à la destruction de précision des bactéries ou à la modification des gènes. SNIPR Biome a également été précurseur quant à l’administration d’un traitement CRISPR par voie orale chez l’humain et la première entreprise à avoir obtenu des brevets américains et européens concernant l’utilisation de la technologie CRISPR pour cibler les microbiomes. La technologie SNIPR est utilisée dans le cadre de collaborations avec Novo Nordisk A/S, CARB-X, la Fondation Bill & Melinda Gates, SPRIN-D et le MD Anderson Cancer Center.

SNIPR Biome est soutenue par un solide consortium d’investisseurs comprenant Lundbeckfonden Biocapital, EQT, North East Family Office et Wellington Partners.