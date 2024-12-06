AIF 2024 : la BEI renforce son soutien à l’Afrique avec un investissement record et des partenariats stratégiques

EIB

80 millions de dollars investis dans Pembani Remgro Infrastructure Fund II, le plus grand engagement de la BEI dans un fonds africain.

Un partenariat clé avec Seedstars Africa Ventures pour l’entrepreneuriat et l’inclusion de genre en Afrique, soutenu par le programme Boost Africa.

BEI Monde renforce son engagement envers la stratégie Global Gateway de l’UE à l’appui d’un développement durable axé sur l’innovation, l’action pour le climat et la croissance inclusive.

Lors de l’Africa Investment Forum (AIF) 2024, qui s’est tenu du 4 au 6 décembre à Rabat au Maroc, la Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé de nouveaux engagements majeurs destinés à stimuler le développement durable et l’inclusion économique dans l’ensemble de l’Afrique. Avec 21 milliards d’euros investis au cours des cinq dernières années, dont 8,9 milliards pour le financement du secteur privé, la BEI réaffirme son rôle de partenaire de confiance et de long terme pour le continent.

80 millions de dollars pour des infrastructures résilientes et créatrices d’emplois

La BEI s’est engagée à hauteur de 80 millions de dollars dans Pembani Remgro Infrastructure Fund II (PRIF II), son plus grand investissement jamais réalisé dans un fonds africain. PRIF II cible des projets d’infrastructures porteurs de transformations, notamment dans les énergies renouvelables, le secteur numérique et les transports, qui font progresser l’action pour le climat et le développement durable en Afrique subsaharienne.

Cet investissement s’inscrit dans le cadre de la stratégie Global Gateway de l’UE, visant à mobiliser 300 milliards d’euros pour les infrastructures partout dans le monde, dont la moitié est destinée à l’Afrique d’ici 2027. Grâce à la participation de la BEI, le gestionnaire du fonds a dépassé son objectif initial, atteignant 355 millions de dollars de fonds engagés et renforçant ainsi sa capacité à concrétiser des projets sur le terrain.

Stimuler l’entrepreneuriat et l’innovation avec Seedstars Africa Ventures

La BEI et la Banque africaine de développement (BAfD) ont investi conjointement dans Seedstars Africa Ventures Fund I, un fonds doté de 30 millions de dollars ayant pour objet d’apporter du capital-risque à des start-up africaines. Soutenu par le programme Boost Africa, ce fonds promeut la transition numérique et l’innovation tout en donnant la priorité à l’inclusion de genre et à l’entrepreneuriat.

En s’appuyant sur l’expertise de Seedstars, un réseau mondial de plateformes technologiques, et de LBO France, un acteur européen majeur du capital-investissement, le fonds répond à un déficit critique de financement dans l’écosystème des start-up africaines.

Un engagement climatique et social renouvelé

En tant que banque européenne du climat, la BEI consacre plus de 50 % de ses financements en Afrique à des projets destinés à relever les défis climatiques et environnementaux. Des projets emblématiques, tels que la centrale solaire Noor de Ouarzazate au Maroc ou le parc éolien du lac Turkana au Kenya, illustrent l’engagement de la banque de l’UE en faveur de la transition verte en Afrique, tout en donnant la priorité aux projets qui donnent des moyens d’action aux femmes, aux jeunes entrepreneurs et aux communautés vulnérables.

Le soutien de la BEI à l’Africa Investment Forum

Partenaire fondateur de l’AIF depuis 2018, la BEI reste déterminée à mobiliser des capitaux en Afrique, renforçant ainsi son rôle de partenaire stratégique pour un avenir durable sur le continent.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Nos investissements dans Pembani Remgro Infrastructure Fund II et Seedstars Africa Ventures reflètent l’engagement fort de la BEI envers l’Afrique. Grâce à la stratégie Global Gateway et à BEI Monde, nous alignons nos efforts sur les priorités de développement de l’Afrique, en répondant à des besoins essentiels en matière d’infrastructures, d’innovation et d’action pour le climat. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

À propos de BEI Monde

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette stratégie de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.