La BEI engage 80 millions de dollars dans Pembani Remgro Infrastructure Fund II pour des infrastructures résilientes et créatrices d’emplois en Afrique

Cet investissement est le plus important de la BEI dans un fonds africain.

Les domaines ciblés sont l’action en faveur du climat, la transition énergétique, la transformation numérique et la création d’emplois.

Le fonds s’inscrit dans le droit fil de la stratégie Global Gateway de l’UE visant à répondre aux besoins de l’Afrique en matière d’infrastructures.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a engagé 80 millions de dollars en fonds propres dans Pembani Remgro Infrastructure Fund II (PRIF II), un fonds qui finance le développement des infrastructures en Afrique subsaharienne. Annoncé lors de l’Africa Investment Forum, cet investissement financera des actifs dans les domaines des énergies renouvelables, du numérique et des transports qui contribuent à l’action en faveur du climat, à la durabilité environnementale et au progrès économique et social local.

Chaque année, il manque à l’Afrique 100 milliards de dollars de financements pour ses infrastructures, un déficit qui limite la croissance et l’accès aux services essentiels. Seulement 2 % des investissements mondiaux consacrés aux énergies propres vont à l’Afrique, malgré le potentiel dont dispose le continent en matière d’énergies renouvelables. Le fonds PRIF II investira dans des projets liés à l’action en faveur du climat, et soutiendra des initiatives en adéquation avec la Feuille de route de la BEI dans son rôle de banque du climat. Il ciblera également l’amélioration de la connectivité des transports et l’accès équitable à des infrastructures numériques sûres et abordables pour favoriser le développement durable dans la région.

Le premier investissement du fonds soutiendra une plateforme panafricaine de centres de données, avec pour objectif d’élargir la connectivité numérique et de remédier à la fracture numérique, sachant qu’en Afrique, 900 millions de personnes n’ont toujours pas accès à l’internet.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Cet investissement est le plus important de la BEI dans un fonds africain. Il reflète notre engagement envers l’Afrique. Notre apport de fonds propres de 80 millions de dollars dans Pembani Remgro Infrastructure Fund II soutiendra l’énergie propre, l’accès au numérique, la connectivité des transports et la création d’emplois. Le renforcement de tels partenariats est essentiel pour bâtir un avenir durable. »

Herc van Wyk, PDG de PRIF II : « Nous sommes ravis d’accueillir la BEI en tant que partenaire d’investissement majeur dans PRIF II et nous nous réjouissons à la perspective d’un partenariat à long terme pour répondre aux besoins en infrastructures en Afrique. »

Le fonds devrait créer 1 400 emplois à temps plein et se concentrera sur des projets qui favorisent une croissance inclusive. Il respecte les normes mondiales de responsabilité environnementale et sociale et vise l’admissibilité au Défi 2X, en soutenant l’égalité entre les femmes et les hommes et la création de possibilités pour les entrepreneuses et les jeunes entrepreneurs.

La participation de la BEI permettra au gestionnaire du fonds de mobiliser des financements privés et publics supplémentaires, ce qui aidera le fonds à dépasser sa taille cible, les engagements pris représentant un montant total de 355 millions de dollars. Cela renforcera la capacité du fonds à concrétiser des projets à fort impact sur le terrain.

Cet engagement met en lumière le rôle de la BEI dans la contribution à la stratégie Global Gateway de l’UE, qui vise la mobilisation de 300 milliards d’euros à l’appui des infrastructures dans le monde, dont la moitié sera consacrée à l’Afrique à l’horizon 2027.

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Avec l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. Elle rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.