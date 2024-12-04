Plus de 13 millions d’euros pour la rénovation des universités en Ukraine

EIB

Dans le cadre du train de mesures de soutien proposé au titre de sa réponse d’urgence en solidarité avec l’Ukraine, la BEI octroie un prêt de 10 millions d’euros garanti par l’Union européenne pour financer des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique dans 16 universités ukrainiennes.

L’Université technique nationale de Poltava est la première à achever les rénovations de deux de ses bâtiments, des travaux qui, en complément à d’autres modernisations en cours, amélioreront la durabilité et réduiront la consommation d’énergie du campus.

Sur 10 millions d’euros de subvention mis séparément à disposition par le fonds E5P à l’appui de ce projet, 3,25 millions d’euros serviront à faire avancer le projet Ukraine Higher Education, grâce à des travaux réalisés sur les sites de l’Université de Poltava et d’autres établissements sélectionnés.

Dans le contexte des efforts déployés par l’Union européenne en Ukraine, la Banque européenne d’investissement (BEI) s’est associée à la délégation de l’UE en Ukraine et à d’autres partenaires pour soutenir la résilience du secteur de l’éducation du pays. Dans le cadre du train de mesures de soutien proposé au titre de sa réponse d’urgence en solidarité avec l’Ukraine, la BEI octroie une enveloppe de 10 millions d’euros assortie de la garantie de l’UE pour améliorer l’efficacité énergétique des universités ukrainiennes situées dans les villes de Tchernihiv, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Kiev, Loutsk, Lviv, Odessa, Poltava, Rivne, Soumy, Oujhorod et Vinnytsia.

L’Université technique nationale de Poltava, l’une des universités participantes, a achevé la rénovation énergétique de deux bâtiments, l’un réservé à l’enseignement et l’autre à l’hébergement. Il s’agit là de la première des 16 rénovations prévues sur le campus, qui comprennent une isolation thermique, des systèmes de chauffage et de ventilation modernes et une meilleure accessibilité pour améliorer le confort, réduire la consommation d’énergie et diminuer les coûts de fonctionnement.

L’inauguration des bâtiments rénovés de l’Université de Poltava s’est déroulée parallèlement à des événements organisés dans le cadre de la campagne de communication « Together We Learn and Grow » menée par la délégation de l’UE en Ukraine. Au cours de la cérémonie, des représentants de la délégation de l’UE et de la BEI ont réaffirmé leur engagement à soutenir l’enseignement supérieur en Ukraine et ont mis en avant l’impact d’une subvention de 3,15 millions d’euros précédemment accordée par l’UE et qui a été utilisée à des fins d’assistance technique pour améliorer l’efficacité énergétique des universités.

Six universités sélectionnées, dont celle de Poltava, bénéficient également d’une subvention du Partenariat pour la promotion de l’efficacité énergétique et de l’environnement en Europe orientale (E5P), un fonds qui a récemment fourni 3,25 millions d’euros pour faire progresser les rénovations. L’Université de Poltava a déjà engagé les travaux en utilisant ces fonds, et à l’Université d’État de Soumy, ils devraient commencer dans deux bâtiments avant la fin de l’année. D’ici le début de 2025, les travaux de rénovation devraient être en cours dans les six universités bénéficiaires de la subvention du fonds E5P.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Ukraine : « Le renforcement de la résilience du secteur de l’éducation ukrainien est un investissement essentiel non seulement pour le redressement immédiat du pays, mais aussi pour son avenir. En modernisant les infrastructures universitaires, nous contribuons à jeter les bases du développement du capital humain, en veillant à ce que les étudiants et le personnel aient accès à des installations plus sûres, plus durables et plus économes en énergie. Ces efforts reflètent la détermination de la Banque européenne d’investissement à soutenir l’Ukraine en ces temps difficiles et au-delà, car l’éducation est une pierre angulaire du développement et de la prospérité à long terme. »

Rémi Duflot, chargé d’affaires par intérim au sein de la délégation de l’UE en Ukraine : « L’UE reste fermement déterminée à soutenir le secteur ukrainien de l’éducation, et en particulier les efforts visant à moderniser ses installations. Ces rénovations énergétiques que nous appuyons en collaboration avec la BEI et le fonds E5P montrent comment les initiatives soutenues par l’UE renforcent l’efficacité énergétique et créent des campus plus sûrs et plus durables pour les étudiants ukrainiens, même face aux difficultés actuelles. »

Ewa Manik, directrice associée, partenariats avec les donateurs, BERD : « Les contributeurs au fonds E5P se félicitent de l’octroi d’une subvention de 10 millions d’euros pour promouvoir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’enseignement supérieur en Ukraine. En soutenant les rénovations dans les universités, non seulement nous réduisons la consommation d’énergie et les coûts de fonctionnement, mais nous créons également des environnements d’enseignement plus durables et résilients. Ces efforts témoignent de la puissance de la collaboration et de l’engagement commun des contributeurs au fonds P5E en faveur du redressement et du développement futur de l’Ukraine. »

Andrii Vitrenko, vice-ministre ukrainien de l’éducation et des sciences : « Ce projet montre à quel point le soutien de l’UE contribue à la modernisation de nos universités, même dans le contexte difficile de la guerre. Les rénovations énergétiques réduisent les coûts et créent des espaces plus sûrs et plus résilients pour les étudiants et le personnel. Le projet Ukraine Higher Education joue un rôle essentiel dans le maintien et le renforcement de notre système d’enseignement supérieur dans le contexte du redressement et du développement futur du pays. »

Volodymyr Onyshchenko, recteur de l’Université technique nationale Yuri Kondratyuk de Poltava : « L’achèvement de la rénovation énergétique des deux premiers bâtiments de notre université constitue une étape importante. Notre institution est la première parmi les 16 universités participantes à terminer les travaux, et nous sommes fiers de montrer la voie en matière de développement durable et d’amélioration des infrastructures pour nos étudiants et notre personnel. »

Informations générales

Le projet Ukraine Higher Education vise à améliorer l’efficacité énergétique de 16 universités ukrainiennes en rénovant les installations d’enseignement, de recherche et d’appui. Cet effort soutient la remise en état des infrastructures d’enseignement supérieur dans le cadre des initiatives plus larges de reconstruction du pays. Les rénovations thermiques de 13 universités sont financées par un prêt de 120 millions d’euros de la BEI, dont 50 millions d’euros ont été spécifiquement réaffectés pour fournir un soutien d’urgence à l’Ukraine en 2022. Le projet est également cofinancé par la Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) au moyen de prêts d’un montant total de 12 millions d’euros pour trois autres universités. En outre, six des 16 universités participantes recevront 10 millions d’euros de subvention par l’intermédiaire du Partenariat pour l’efficacité énergétique et l’environnement en Europe orientale (le fonds E5P). Pour faciliter la mise en œuvre du projet, la Commission européenne a également mis à disposition 3,15 millions d’euros destinés à l’assistance technique. Ce financement a été utilisé pour la coordination de projet, la réalisation d’audits énergétiques ainsi que la préparation de la documentation et la passation des marchés conformément aux normes internationales au niveau universitaire. Le ministère ukrainien de l’éducation et des sciences coordonne la mise en œuvre du projet.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle a pour ambition de soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Avec l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. Elle rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Le Partenariat pour la promotion de l’efficacité énergétique et de l’environnement en Europe orientale (E5P) est un fonds de soutien financé par de multiples donateurs et institutions financières internationales, mis en place à l’initiative de la présidence suédoise de l’Union européenne en 2009. Les fonds mis à la disposition de l’Ukraine au titre de l’E5P totalisent 249 millions d’euros ; ce montant représente les engagements pris par l’Union européenne – principal contributeur –, la Suède – le plus grand contributeur bilatéral –, l’Allemagne, la Norvège, la Suisse, les États-Unis, le Danemark, la Pologne, la Finlande, l’Estonie, l’Islande, la Lettonie, la Lituanie, l’Irlande et la Slovaquie. L’Ukraine figure également au nombre des donateurs de l’E5P, sa contribution s’élevant à 20 millions d’euros. Les subventions du fonds E5P sont utilisées parallèlement aux prêts des institutions financières internationales pour appuyer les investissements dans les infrastructures municipales qui renforceront l’efficacité énergétique de l’Ukraine, tout en soutenant la protection de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques.

La Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) est une institution financière internationale qui a été fondée par les cinq pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède). Elle finance des projets verts de petite et moyenne dimension à des fins de démonstration de nouvelles technologies ou solutions présentant un potentiel d’expansion. En Ukraine, la NEFCO a financé et mis en œuvre plus de 350 projets dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables ainsi que de la gestion des déchets et des eaux usées. À l’heure actuelle et en raison de l’invasion à grande échelle menée par la Russie, la NEFCO aide les municipalités ukrainiennes à se redresser et à reconstruire mieux et dans un plus grand respect de l’environnement grâce à un programme multidonateurs de redressement vert de 300 millions d’euros, financé par des contributions de ses pays fondateurs ainsi que de l’Union européenne.