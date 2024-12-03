Sommet One Water : la BEI et d’autres banques multilatérales de développement s’engagent à soutenir la sécurité hydrique

La BEI s’engage avec d’autres banques multilatérales de développement à accroître les financements et l’assistance technique au profit de millions de personnes dans les régions en situation de stress hydrique.

L’amélioration de l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’irrigation et le renforcement de la protection contre les inondations soutiendront les objectifs de développement durable.

Les banques s’attachent à mettre en place un environnement politique, institutionnel et réglementaire efficace et à améliorer la gouvernance et la transparence dans le secteur.

Ce jour, à l’occasion du sommet One Water à Riyad, en Arabie saoudite, la Banque européenne d’investissement (BEI) et huit autres banques multilatérales de développement (BMD) se sont engagées dans une déclaration commune à renforcer la sécurité hydrique à l’échelle mondiale. Le sommet, qui se tient en marge de la COP16 sur la désertification, réunit des chefs d’État ou de gouvernement pour définir un programme de coopération internationale dans le domaine de l’eau. La déclaration commune a pour objectif de renforcer considérablement le soutien au secteur de l’eau au cours des cinq années allant de 2025 à 2030, en particulier dans les régions vulnérables.

La BEI collaborera avec le Groupe de la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le Groupe de la Banque interaméricaine de développement, la Banque islamique de développement, la Nouvelle Banque de développement et le Groupe de la Banque mondiale pour mobiliser des financements, promouvoir des solutions innovantes et renforcer la gouvernance dans le secteur de l’eau. Cet engagement s’inscrit dans le cadre de l’orientation stratégique de la BEI dans le domaine de l’eau, un nouveau programme consacré à l’eau devant être lancé au printemps 2025. L’objectif de ce programme sera d’intensifier les efforts déployés par le Groupe BEI pour remédier à la question de la rareté de l’eau et renforcer la résilience face aux inondations, en particulier dans les pays les plus touchés par les changements climatiques.

« Le monde est aux prises avec de graves problèmes liés à l’eau, exacerbés par les changements climatiques et l’augmentation de la demande. Résoudre ces problèmes passe par des mesures urgentes et concertées », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI. « L’engagement commun pris ce jour est essentiel pour améliorer les conditions de vie et donner des moyens d’action aux populations. L’accès à l’eau est fondamental et nous nous employons à mettre en place des systèmes résilients qui soutiennent celles et ceux qui en ont le plus besoin. »

Au cours des cinq dernières années, les BMD ont collectivement engagé 50 milliards de dollars dans le secteur de l’eau, avec des retombées positives pour plus de 400 millions de personnes. Les banques entendent accroître leur soutien, qu’il soit sous forme de financement ou d’assistance technique. Elles s’engagent à explorer des financements innovants qui attirent des ressources privées, préservant ainsi les fonds publics limités. Elles sont également déterminées à renforcer leur collaboration et leur coordination afin de rationaliser l’exécution des projets et de faciliter les démarches pour les emprunteurs.

Informations générales

Les changements climatiques modifient profondément le cycle de l’eau et la façon dont elle est répartie à l’échelle mondiale. Plus de 90 % des catastrophes naturelles sont liées à l’eau : les inondations, les sécheresses, les incendies de forêt et la pollution touchent des millions de personnes dans le monde. Le sommet One Water prépare des solutions dans la perspective de la Conférence des Nations unies sur l’eau en 2026. Il entend démontrer que l’eau représente non seulement un défi, mais aussi un moteur du développement économique et humain. Pour y parvenir, les dirigeants doivent sortir des approches cloisonnées et mettre en œuvre des politiques plus cohérentes.

La Banque européenne d’investissement, qui est la banque du climat, est l’un des principaux bailleurs de fonds publics au monde pour le secteur de l’eau. En 2023, elle a signé des opérations dans le domaine de l’eau pour un montant total de 4 milliards d’euros. Les projets soutenus par la BEI dans le secteur apporteront de l’eau potable à quelque 5 millions de personnes, amélioreront l’assainissement pour 2 millions de personnes et réduiront le risque d’inondation pour 1,5 million de personnes. Environ 30 % d’entre eux sont réalisés en dehors de l’UE. Les financements de la Banque aident certains des pays les plus pauvres et les plus touchés par la sécheresse en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. Un nouveau programme consacré à l’eau est attendu au printemps de l’année prochaine et détaillera les engagements de la BEI pour accroître les investissements en faveur de la résilience hydrique.