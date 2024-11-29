Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

République tchèque : les entreprises tchèques bénéficieront d’un soutien financier de 350 millions d’euros grâce à un prêt de la BEI octroyé à ČSOB

29 novembre 2024
EIB

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 350 millions d’euros à la banque tchèque Československá obchodní banka (ČSOB) afin d’accroître les financements verts et d’autres financements à l’appui de différentes entreprises dans le pays. Grâce à cette coopération, ČSOB et son unité de crédit-bail proposeront des financements à des conditions avantageuses, aidant ainsi les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) à diversifier leurs sources de financement et à améliorer leur viabilité financière. Une partie des fonds sera affectée à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale.

Le financement à l’appui du climat et de la durabilité sera axé sur l’efficacité énergétique dans l’industrie manufacturière et l’agriculture, sur les transports propres sous la forme de voitures, d’autobus et d’équipements ferroviaires électriques et sur les énergies renouvelables faisant intervenir le solaire, l’éolien et la biomasse. En outre, ce financement bénéficiera principalement aux régions sous-développées de Tchéquie connues sous le nom de régions de « cohésion ».

« Les PME et les ETI constituent l’épine dorsale de l’économie européenne et stimulent l’innovation, l’emploi et la croissance durable », a déclaré Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI. « Ce nouveau prêt permettra non seulement aux entreprises tchèques d’avoir un meilleur accès au financement, mais accélérera également leur transition vers des opérations plus écologiques et plus solides, renforçant ainsi la compétitivité économique et la résilience environnementale de la Tchéquie. »

En cherchant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir la durabilité environnementale, ce prêt s’aligne sur la stratégie de la BEI en faveur de l’action pour le climat et sur le pacte vert pour l’Europe visant à rendre le continent neutre pour le climat d’ici à 2050. Il appuie également la politique de l’UE visant à stimuler la croissance économique et à promouvoir la cohésion sociale.

« La Tchéquie doit passer à une économie à faibles émissions, plus durable et plus efficace, à plus forte valeur ajoutée. À défaut, les entreprises tchèques risquent de perdre en compétitivité sur le marché international », a déclaré Ján Lučan, membre du conseil d’administration de ČSOB. « En tant que chef de file des services bancaires aux entreprises sur le marché tchèque, ČSOB s’engage pleinement à répondre aux besoins financiers et non financiers des entreprises et de leurs dirigeants. Notre partenariat à long terme avec le Groupe BEI renforce notre engagement en matière de durabilité tout en soutenant la croissance et l’innovation. »

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

À propos du groupe ČSOB

ČSOB est un acteur de premier plan sur le marché bancaire tchèque. Notre devise, « le numérique à visage humain », exprime au mieux les investissements en cours dans l’innovation et la transition numérique, grâce auxquelles nous pourrons servir plus facilement et plus efficacement nos clients dans nos filiales et en ligne. Nos services sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous nous appuyons sur un modèle unique de bancassurance répondant sous une même enseigne à l’ensemble des besoins financiers, qu’il s’agisse des services bancaires de ČSOB ou de Poštovní spořitelna, de l’assurance de ČSOB Pojišťovna, des prêts au logement de Hypoteční banka ou de Českomoravská stavební spořitelna ou encore de ČSOB penzijní společtorst, de ČSOB Leasing, de ČSOB Asset Management, de ČSOB Factoring et de Patria Finance. Nous fournissons des services à tous les types de clients, y compris aux particuliers, aux PME, aux grandes entreprises et à la clientèle institutionnelle. Le groupe ČSOB fait partie du groupe international de bancassurance KBC Group, actif en Belgique ainsi qu’en Europe centrale et orientale.

Contact

Katarina Karmazinova

Press Office

Référence

2024-480-FR

Partager

Mots-clés correspondants

  • PME
  • b4acb03b-da3d-46b1-991d-f7da83c67748
  • Le Comité de direction
Afficher davantage Afficher moins

Plus de communiqués de presse
18 décembre 2020

Tchéquie : la BEI et CSOB Leasing unissent leurs forces pour soutenir les PME et les ETI touchées par la crise de COVID-19

La BEI a signé un prêt de 130 millions d’euros (équivalant à 3,42 milliards de CZK) avec CSOB Leasing (groupe Ceskoslovenska Obchodni Banka), une société de crédit-bail de premier plan en République tchèque, afin de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) touchées par la pandémie de COVID-19.

Capital-risque et capital-investissement Capital-risque Institutional PME Microfinance Covid-19 Diversité et égalité hommes-femmes Le Comité de direction Tchéquie Union européenne
30 mai 2016

République tchèque : la BEI soutient les PME et les ETI en finançant de nouveaux projets d'investissement en République tchèque par l'intermédiaire de CSOB Leasing

La BEI accorde une ligne de crédit de 62 millions d’EUR à CSOB Leasing pour financer des projets mis en œuvre par des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI). L'objectif principal de cette coopération est de soutenir le développement et la croissance de PME et d'ETI tchèques par le financement de projets d'investissements solides et durables, du renouvellement et de la modernisation de l'équipement commercial, de l'approche en matière de protection de l'environnement, d'énergie verte et de normes d'émissions, et, indirectement, d'encourager la création d'emplois en République tchèque.  

Capital-risque et capital-investissement Capital-risque PME Microfinance Diversité et égalité hommes-femmes Tchéquie Union européenne
14 août 2025

Czech Republic to advance high-speed train travel with EIB advisory support

The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.