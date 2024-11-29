République tchèque : les entreprises tchèques bénéficieront d’un soutien financier de 350 millions d’euros grâce à un prêt de la BEI octroyé à ČSOB

EIB

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 350 millions d’euros à la banque tchèque Československá obchodní banka (ČSOB) afin d’accroître les financements verts et d’autres financements à l’appui de différentes entreprises dans le pays. Grâce à cette coopération, ČSOB et son unité de crédit-bail proposeront des financements à des conditions avantageuses, aidant ainsi les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) à diversifier leurs sources de financement et à améliorer leur viabilité financière. Une partie des fonds sera affectée à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale.

Le financement à l’appui du climat et de la durabilité sera axé sur l’efficacité énergétique dans l’industrie manufacturière et l’agriculture, sur les transports propres sous la forme de voitures, d’autobus et d’équipements ferroviaires électriques et sur les énergies renouvelables faisant intervenir le solaire, l’éolien et la biomasse. En outre, ce financement bénéficiera principalement aux régions sous-développées de Tchéquie connues sous le nom de régions de « cohésion ».

« Les PME et les ETI constituent l’épine dorsale de l’économie européenne et stimulent l’innovation, l’emploi et la croissance durable », a déclaré Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI. « Ce nouveau prêt permettra non seulement aux entreprises tchèques d’avoir un meilleur accès au financement, mais accélérera également leur transition vers des opérations plus écologiques et plus solides, renforçant ainsi la compétitivité économique et la résilience environnementale de la Tchéquie. »



En cherchant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir la durabilité environnementale, ce prêt s’aligne sur la stratégie de la BEI en faveur de l’action pour le climat et sur le pacte vert pour l’Europe visant à rendre le continent neutre pour le climat d’ici à 2050. Il appuie également la politique de l’UE visant à stimuler la croissance économique et à promouvoir la cohésion sociale.

« La Tchéquie doit passer à une économie à faibles émissions, plus durable et plus efficace, à plus forte valeur ajoutée. À défaut, les entreprises tchèques risquent de perdre en compétitivité sur le marché international », a déclaré Ján Lučan, membre du conseil d’administration de ČSOB. « En tant que chef de file des services bancaires aux entreprises sur le marché tchèque, ČSOB s’engage pleinement à répondre aux besoins financiers et non financiers des entreprises et de leurs dirigeants. Notre partenariat à long terme avec le Groupe BEI renforce notre engagement en matière de durabilité tout en soutenant la croissance et l’innovation. »

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

À propos du groupe ČSOB

ČSOB est un acteur de premier plan sur le marché bancaire tchèque. Notre devise, « le numérique à visage humain », exprime au mieux les investissements en cours dans l’innovation et la transition numérique, grâce auxquelles nous pourrons servir plus facilement et plus efficacement nos clients dans nos filiales et en ligne. Nos services sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous nous appuyons sur un modèle unique de bancassurance répondant sous une même enseigne à l’ensemble des besoins financiers, qu’il s’agisse des services bancaires de ČSOB ou de Poštovní spořitelna, de l’assurance de ČSOB Pojišťovna, des prêts au logement de Hypoteční banka ou de Českomoravská stavební spořitelna ou encore de ČSOB penzijní společtorst, de ČSOB Leasing, de ČSOB Asset Management, de ČSOB Factoring et de Patria Finance. Nous fournissons des services à tous les types de clients, y compris aux particuliers, aux PME, aux grandes entreprises et à la clientèle institutionnelle. Le groupe ČSOB fait partie du groupe international de bancassurance KBC Group, actif en Belgique ainsi qu’en Europe centrale et orientale.