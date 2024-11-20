Cinq grandes villes de Croatie bénéficient des conseils de la BEI pour l’aménagement de logements intermédiaires

EIB

La BEI conseille les villes croates de Zagreb, Rijeka, Split, Osijek et Varaždin pour agrandir leur parc de logements en réponse à l’augmentation des besoins.

L’accord vise à élaborer des lignes directrices locales et à définir les meilleures approches de financement pour les logements sociaux et intermédiaires.

Le soutien consultatif de la BEI s’inspire des meilleures pratiques en matière de logement intermédiaire en Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) conseille cinq grandes villes croates – Zagreb, Rijeka, Split, Osijek et Varaždin – pour agrandir leur parc de logements sociaux et intermédiaires en réponse à l’augmentation de la demande de la population. Dans le cadre de l’accord portant sur des services de conseil avec les cinq villes, la BEI apporte son expertise pour les aider à relever les défis, s’agissant notamment de la nécessité d’accroître l’offre de logements pour les personnes socialement vulnérables et à faible revenu.

La Croatie fait face à une crise du logement. Les prix y enregistrent l’une des plus fortes augmentations dans l’UE – de l’ordre de 80 % au cours de la dernière décennie selon les dernières données publiées par le Parlement européen.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Le soutien aux infrastructures sociales, dont le logement, est au cœur des priorités stratégiques de la BEI, comme énoncé dans notre feuille de route visant à renforcer les fondements sociaux de l’Europe. Cet engagement traduit notre volonté de produire des résultats porteurs d’impact, notamment en Croatie, où nous soutenons activement la mise en place de solutions de logements accessibles et économes en énergie. Dans le cadre de ce partenariat, nous voulons donner aux villes croates les moyens de créer des collectivités inclusives et résilientes. Nous aidons ces centres urbains à prendre des mesures concrètes pour répondre aux besoins en matière de logement. »

Le soutien consultatif de la BEI se fonde sur les meilleures pratiques en matière de logement intermédiaire en Europe. Les experts de la BEI travaillent en étroite collaboration avec les cinq villes croates, confrontées chacune à leur propre lot de difficultés, afin d’élaborer des lignes directrices pour des projets de logements intermédiaires, d’évaluer les politiques actuelles et de déterminer le parc de logements et les investissements nécessaires au cours des 10 à 20 prochaines années. Ces services de conseil sont financés par la plateforme de conseil InvestEU.

Tomislav Tomašević, maire de Zagreb : « Je me réjouis que la BEI reconnaisse l’importance du logement social et intermédiaire et qu’elle décide d’accompagner Zagreb et d’autres villes croates dans leur développement. La coopération avec la BEI conforte notre engagement à créer des conditions de vie de qualité pour l’ensemble de nos citoyens et citoyennes, en particulier pour les plus vulnérables. En investissant dans des logements intermédiaires, Zagreb jette les bases d’une communauté plus forte et plus juste, et la réglementation des loyers dans la ville en est un aspect important. C’est pourquoi l’un des dix projets stratégiques de l’administration de la ville concerne la construction, à Podbrežje, d’un immeuble de 288 logements intermédiaires pour un millier d’habitants. Le chantier débutera le mois prochain. »

Ivica Puljak, maire de Split : « Le logement intermédiaire est une priorité non seulement à Split, mais aussi dans de nombreuses autres villes de Croatie et de l’Union européenne. Nous sommes conscients de la nécessité d’une solution structurelle et durable, qui passe par la mise en œuvre de mesures au niveau tant national que local. Ce problème ne date pas d’hier et ne peut être résolu rapidement. Il doit faire l’objet d’un travail de fond et d’une coopération constante de la part de toutes les parties prenantes, des administrations de villes aux institutions publiques, en passant par les partenaires internationaux. Nous pensons que l’assistance technique proposée par la Banque européenne d’investissement constitue la bonne méthode pour élaborer les meilleures solutions structurelles. Nous sommes fiers que Split devienne la première ville de Croatie à utiliser le prêt-cadre de la BEI pour l’aménagement d’infrastructures urbaines. Nous pouvons ainsi bâtir une base solide pour l’avenir et offrir des solutions à long terme en matière de logement intermédiaire. »

Marko Filipović, maire de Rijeka : « L’importance du logement social et intermédiaire est mise en avant depuis le début de mon mandat. Il s’agit là d’une des grandes priorités de la ville. Dans la ville de Rijeka, nous déployons des ressources et des efforts pour mettre en œuvre des politiques qui permettraient la construction de logements financièrement accessibles pour la population, en particulier pour les jeunes, tout en préservant la qualité de vie et la viabilité de la ville. L’offre de logements va au-delà des seules considérations économiques et est aussi un enjeu social crucial pour la stabilité de la communauté locale. C’est la raison pour laquelle nous soutenons des initiatives d’octroi de subventions au logement ou de prestations pour les familles avec de jeunes enfants et d’autres groupes socialement vulnérables. J’insiste sur le fait que de tels projets impliquent la participation de toutes les parties prenantes, y compris les collectivités locales, les entreprises de construction, l’État et l’UE. »

Ivan Radić, maire d’Osijek : « Résoudre les problèmes de logement des familles avec de jeunes enfants est un défi majeur dans toute l’Europe. Le logement intermédiaire est essentiel pour permettre la croissance et l’aménagement durables de la plupart des villes européennes, y compris Osijek. Notre objectif est d’attirer et de retenir ces familles à Osijek grâce à des modèles de logement intermédiaire. Les services de conseil fournis gracieusement par la BEI contribuent au développement d’un modèle de logement intermédiaire sur mesure qui répond aux besoins spécifiques de la ville d’Osijek et de ses habitants. »

Neven Bosilj, maire de Varaždin : « La ville de Varaždin est l’une des quatre villes de Croatie dotées d’organismes publics d’encouragement du logement social conformément à la loi relative à la construction de logements subventionnés (POS). Elle est la seule avec Koprivnica, Rijeka et Dubrovnik, à confier à son organisme public la construction de logements. Aujourd’hui à Varaždin, nous avons lancé la construction d’un complexe résidentiel de 180 appartements dans six bâtiments sur le modèle POS. Les fondations du premier bâtiment sont déjà posées. En attendant une réglementation nationale, nous allons de l’avant pour répondre aux besoins de nos citoyennes et de nos citoyens. Avec les conseillers de la BEI, nous sommes prêts à ouvrir la voie. Nous disposons déjà d’une parcelle adéquate à Varaždin, derrière la Ulica Grada Koblenza, où nous prévoyons de construire des logements intermédiaires. »

Le Groupe BEI propose depuis 25 ans des financements et des services de conseil au secteur du logement dans les États membres de l’UE. Rien que pour les cinq dernières années, il a mis à disposition quelque 13,4 milliards d’euros pour soutenir des projets d’aménagement urbain durable et de modernisation. Avec la Commission européenne, le Groupe BEI renforcera son engagement en faveur du logement intermédiaire dans les années à venir.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés au bénéfice des priorités stratégiques de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure tous les instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.