Roumanie : les habitants du nord-est bénéficieront d’une mise à niveau de leur réseau énergétique grâce au prêt de 200 millions d’euros octroyé par la BEI à Delgaz Grid

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 200 millions d’euros au fournisseur d’énergie roumain Delgaz Grid pour la mise à niveau de son réseau électrique situé dans la région roumaine de Moldavie, au nord-est du pays. Le prêt octroyé par la BEI s’inscrit dans le cadre d’un programme d’investissement d’un montant de 630 millions d’euros mis en œuvre par Delgaz Grid afin d’améliorer un réseau électrique qui dessert plus de 1,5 million de ménages et d’entreprises.

Les travaux, qui devraient s’achever d’ici 2027, permettront de déployer des technologies de pointe afin de mieux adapter le réseau à des sources d’énergie propre comme l’énergie solaire. Ils porteront plus spécifiquement sur des lignes électriques à haute, moyenne et basse tension, ainsi que sur l’automatisation du réseau et des dispositifs de comptage, contribuant à la décarbonation du secteur de l’énergie et assurant l’efficacité de la distribution transfrontalière de l’électricité.

« Cette initiative renforcera l’efficacité énergétique, facilitera l’intégration des énergies renouvelables et favorisera la croissance économique dans la région », a déclaré Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI. « La transformation numérique permettra à Delgaz Grid de disposer d’infrastructures plus intelligentes et plus résilientes, améliorant considérablement la distribution d’énergie, via une capacité permettant d’alimenter des millions de foyers pendant un an. »

Les améliorations prévues concernent un réseau électrique de plus de 80 000 kilomètres et font avancer un projet européen connu sous le nom de Carmen (pour « Carpathian Modernised Energy Network », ou réseau énergétique modernisé des Carpates), qui vise à améliorer l’interconnexion et l’interopérabilité électriques entre la Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie d’ici 2028.

« Notre investissement total de près de 630 millions d’euros est destiné à la mise à niveau et à la transformation numérique de nos infrastructures », a déclaré Volker Raffel, directeur général d’E.ON Romania, société mère de Delgaz Grid. « Les investissements dans les réseaux stimulent la croissance économique de la Roumanie. Nous relevons le défi d’une croissance sans précédent des capacités de production d’énergie renouvelable, et du nombre de prosommateurs et de stations de recharge pour véhicules électriques. Cet accord est crucial pour améliorer la qualité de nos services, renforcer l’efficacité opérationnelle et garantir la sécurité des flux d’électricité. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la BEI en tant que partenaire afin de continuer à développer la durabilité du secteur et à desservir notre clientèle. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

L’année dernière, quelque 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne ont bénéficié aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Delgaz Grid

Société de distribution du groupe allemand E.ON, Delgaz Grid exploite un réseau de distribution de gaz naturel de 25 800 km desservant 20 comtés situés dans le nord et l’ouest de la Roumanie, ainsi qu’un réseau de distribution d’électricité de 81 500 km desservant six comtés de la région de Moldavie (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava et Vaslui). Depuis son entrée sur le marché local en 2005, E.ON a investi 2,3 milliards d’euros, principalement dans la modernisation de réseaux de distribution de gaz et d’électricité, et a apporté à l’État roumain 3,4 milliards d’euros sous forme de taxes et de redevances.