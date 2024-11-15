Arménie : l’Union européenne renforce son soutien à la rénovation énergétique à Erevan

EIB

Une aide non remboursable de l’UE de plus de 10 millions d’euros complétera un prêt de BEI Monde de 25 millions d’euros à l’appui de l’amélioration de l’efficacité énergétique dans toute la ville.

La subvention à l’investissement de l’UE permettra à la municipalité d’Erevan de rénover plus de 100 000 m 2 de bâtiments publics.

Le projet favorisera un développement plus vert et plus durable en Arménie.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, Vassilis Maragos, ambassadeur et chef de la délégation de l’UE en Arménie, Vahe Hovhannisyan, ministre arménien des finances, et Mher Grigoryanle, vice-premier ministre arménien, ont annoncé ce jour une subvention de l’UE de plus de 10 millions d’euros destinée à améliorer l’efficacité énergétique dans l’ensemble de la capitale arménienne.

Cette aide à l’investissement de l’UE complétera un prêt de BEI Monde d’un montant de 25 millions d’euros signé en novembre 2023. La municipalité d’Erevan utilisera ce financement pour rénover plus de 100 000 m² de bâtiments publics, en mettant l’accent sur la réduction de la consommation d’énergie et des émissions de CO 2 . Les enseignements tirés du premier projet lié à l’efficacité énergétique de la ville guideront ces initiatives, des rénovations étant prévues pour six polycliniques et 32 jardins d’enfants. Parmi les mesures clés figurent la remise en état des enveloppes des bâtiments, le remplacement des fenêtres, l’installation de chaudières efficaces, de systèmes de production d’eau chaude à l’énergie solaire et de dispositifs d’éclairage économes en énergie. Ces améliorations permettront non seulement d’accroître l’efficacité énergétique, mais aussi de prolonger la durée de vie des bâtiments et d’offrir un plus grand confort à leurs utilisateurs.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, qui supervise les opérations de la Banque en Arménie : « Cette subvention de l’UE accélère les efforts déployés par la municipalité d’Erevan dans le cadre de ce projet porteur de transformation et fait progresser l’Arménie vers un avenir plus vert et plus durable. Ce projet permettra non seulement de réduire la consommation d’énergie et l’empreinte carbone de la capitale, mais aussi d’améliorer considérablement la qualité de vie des enfants, du personnel enseignant, de la patientèle et du personnel de santé. Cette initiative, qui présente d’importants avantages économiques et environnementaux, illustre l’engagement de l’Équipe Europe à l’appui d’un changement positif et porteur d’impact en Arménie. »

Vassilis Maragos, ambassadeur et chef de la délégation de l’UE en Arménie : « Depuis mon arrivée en Arménie il y a un an, j’ai eu le plaisir de visiter plusieurs jardins d’enfants qui avaient été rénovés avec l’aide de l’UE. Le projet « Investir pour un Erevan vert » est un pilier essentiel de notre engagement commun à fournir des services durables aux familles et aux enfants, et nous nous félicitons vivement de la signature aujourd’hui du financement portant sur 36 bâtiments municipaux supplémentaires. L’efficacité énergétique ainsi que la diversification et la sécurité énergétiques continueront d’être un élément central de notre plan de résilience et de croissance. »

Vahe Hovhannisyan, ministre des finances de la République d’Arménie : « Le projet soutiendra la réalisation des objectifs environnementaux et économiques à long terme de l’Arménie en contribuant à la promotion des économies d’énergie, à la réduction des émissions de carbone et à la modernisation des infrastructures publiques, tout en améliorant les services publics essentiels tels que les soins de santé et l’éducation. »

Mher Grigoryan, vice-premier ministre de la République d’Arménie : « Il est encourageant de constater que la sensibilisation à l’environnement est en progrès dans tous les pays. Le programme en matière d’environnement est pour nous une priorité essentielle, car il est susceptible d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, de favoriser une croissance durable et de générer de nouvelles possibilités d’emploi. Le soutien de l’UE et la participation de la BEI à ce processus garantiront nos progrès inclusifs vers une économie verte et à faible intensité de carbone. »

L’initiative s’inscrit dans le droit fil du plan économique et d’investissement de l’UE pour le Partenariat oriental, qui contribue spécifiquement à la priorité « Investir pour un Erevan vert – Efficacité énergétique » et fait partie de la stratégie « Global Gateway » de l’Union européenne. Elle représente une avancée significative dans la résilience de l’Arménie aux changements climatiques, tout en soutenant le développement durable du pays.

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’UE, est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, en contribuant aux trois grandes priorités de l’Union européenne : le pacte vert pour l’Europe, Global Gateway ainsi que l’emploi et la croissance durable et inclusive. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile, en étroite coopération avec des banques multilatérales de développement. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde, dont la représentation régionale de la BEI pour le Caucase du Sud, qui couvre l’Arménie.

À propos de l’activité de la BEI en Arménie

La BEI intervient en Arménie depuis 2010. Elle opère dans le pays conformément à la politique européenne de voisinage (PEV), au Partenariat oriental et à d’autres accords bilatéraux de l’UE. Au cours de la dernière décennie, la Banque a accordé des financements pour un large éventail de projets, allant des infrastructures et des petites entreprises aux services d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. La BEI finance également des liaisons transfrontalières pour des routes plus sûres et plus durables.

Le premier projet « Yerevan Energy Efficiency », qui bénéficie d’un investissement de 15 millions d’EUR de la BEI et du fonds à donateurs multiples du Partenariat pour la promotion de l’efficacité énergétique et de l’environnement en Europe orientale (E5P) est en cours de mise en œuvre pour améliorer l’efficacité énergétique, la stabilité sismique et les conditions sanitaires de 50 écoles maternelles d’Erevan. Ce projet améliorera la qualité de vie de plus d’un million d’habitantes et habitants de cette ville.