Belgique : De Watergroep et la BEI signent un prêt de 350 millions d’euros pour des investissements durables dans le réseau flamand de distribution d’eau

14 novembre 2024
De Watergroep
  • La compagnie flamande des eaux De Watergroep bénéficie d’un prêt de 350 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement pour financer son programme d’investissement 2023-2028.
  • Ce financement servira à renouveler largement les infrastructures d’approvisionnement en eau potable en Flandre, afin d’assurer une gestion durable du cycle de l’eau.
  • Grâce aux améliorations apportées à son réseau, De Watergroep entend réduire les fuites et diminuer la consommation d’énergie, tout en renforçant la durabilité environnementale de ses activités.

La Banque européenne d’investissement aidera De Watergroep à rénover et à étendre son réseau d’adduction d’eau. De Watergroep a signé ce jour une première tranche de 200 millions d’euros, qui relève d’une ligne de crédit de 350 millions d’euros mise à disposition par la BEI pour les cinq prochaines années. Ce prêt de la BEI financera près de la moitié du programme d’investissement de De Watergroep pour la période 2023-2028, l’accent étant mis sur le renouvellement d’anciennes canalisations afin de réduire le plus possible les fuites et sur l’extension du réseau par l’ajout de quelque 800 kilomètres pour desservir de nouveaux clients. La rénovation du réseau d’eau potable permettra également à De Watergroep de mieux s’adapter aux risques liés aux changements climatiques, notamment à des périodes de sécheresse plus fréquentes et plus longues.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « En Belgique, l’eau est l’un de nos domaines clés d’intervention. Nous sommes heureux de nous associer à De Watergroep en tant que nouvelle contrepartie. La BEI a fait de la sécurité de l’approvisionnement en eau et de l’adaptation aux changements climatiques des priorités. C’est à l’aune de ces ambitions que nous soutenons les efforts déployés par De Watergroep. Notre approvisionnement en eau doit être adapté au dérèglement climatique, en particulier dans la perspective de périodes d’intense sécheresse et de forte humidité à la fois plus fréquentes et plus extrêmes. Nous sommes heureux de nous associer à De Watergroep pour faire en sorte que la population flamande continue d’avoir un accès fiable à une eau potable sûre et propre. »

Hans Goossens, PDG de De Watergroep : « Grâce à ce prêt, nous pourrons moderniser en profondeur nos infrastructures et les adapter aux évolutions futures. « Chaque goutte d’eau potable que nous produisons ne sortira pas du robinet. Les fuites et les conduites endommagées provoquent des pertes d’eau en cours de route. Ce financement nous permettra non seulement de renforcer la résilience de notre réseau de distribution, mais également de garantir un approvisionnement en eau potable durable et de qualité à plus de 3,3 millions de clients. »

De Watergroep gère un réseau de distribution d’eau de plus de 34 600 kilomètres, dans lequel elle a investi quelque 136 millions d’euros rien que l'année dernière. Les investissements visant le renouvellement des infrastructures ont fortement augmenté ces dernières années, alors que De Watergroep mène une politique volontariste de remplacement des conduites d’eau présentant un risque élevé de fuite. La remise en état et la modernisation du réseau concernent quelque 3 000 kilomètres de canalisations alimentant quatre provinces flamandes dans lesquelles l’entreprise est active. De Watergroep augmentera également le nombre de capteurs déployés sur son réseau et en renforcera la connectivité, afin de mieux détecter les fuites et d’intervenir plus rapidement.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Ses actionnaires sont les 27 États membres de l’UE, la Belgique détenant 5,2 % de son capital. La BEI met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs stratégiques de l’UE. En 2023, elle a prêté plus 2,1 milliards d’euros à l’appui de projets en Belgique.

De Watergroep gère l’approvisionnement en eau potable d’une grande partie de la Flandre. Son actionnariat se compose du gouvernement flamand et des municipalités desservies. De Watergroep approvisionne une population d’environ 3,3 millions d’habitants dans 177 communes de quatre des cinq provinces flamandes. En 2023, sa production d’eau potable s’élevait à quelque 125 millions de m3 provenant de 91 sites différents. Par l’intermédiaire de Riopact, De Watergroep s’inscrit dans un partenariat de gestion des déchets municipaux et des eaux de pluie, tandis que sa filiale Azulatis propose aux entreprises des solutions innovantes sur mesure dans le domaine de l’eau.

Projet(s) connexe(s)

DE WATERGROEP - SUSTAINABLE WATER SUPPLY

The project is part of the 2023-2028 investment programme of De Watergroep, the largest water company in Flanders, Belgium. The investments consist of the extension and rehabilitation of the water supply network.

Signé | 14/10/2024

Contact

Tim Smit

Press Office

Référence

2024-446-FR

Mots-clés correspondants

  • eau
  • environnement
  • assainissement
  • traitement de l’eau
  • Gestion de l'eau et des eaux usées
  • Le Comité de direction
  • Robert E. de Groot
  • Durabilité
