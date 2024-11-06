La BEI apporte son soutien au redressement des régions de l’UE touchées par les inondations et approuve de nouveaux financements en faveur de l’agriculture

Cez

La BEI prévoit d’appuyer des projets axés sur la reprise et la résilience en réaction aux inondations

Le Conseil d’administration donne son feu vert au plus important soutien jamais apporté par la BEI à l’agro-industrie et aux agriculteurs européens

Le Conseil d’administration approuve un montant total de 10,3 milliards d’euros destiné à des projets dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie propre, de l’eau, de l’éducation et de l’innovation

La Banque européenne d’investissement (BEI) financera des projets axés sur la reprise et la reconstruction dans les régions de l’UE touchées par les récentes inondations dévastatrices et renforcera considérablement son soutien aux agriculteurs européens.

Plus précisément, le Conseil d’administration de la BEI :

a approuvé 10,3 milliards d’euros à l’appui de projets dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, de l’éducation et des entreprises, dont 4,1 milliards d’euros pour l’énergie et l’eau, 1,5 milliard d’euros pour l’innovation et l’investissement des entreprises et 1,2 milliard d’euros en faveur de l’éducation, de la santé et des transports ;

a adopté un programme de soutien de la BEI à l’agriculture et à l’agro-industrie en Europe d’un montant de 3 milliards d’euros, soit le plus important que la Banque ait jamais apporté à ce secteur ;

s’est déclaré favorable à une réponse immédiate aux récentes inondations.

« La Banque européenne d’investissement a réagi rapidement pour accélérer le soutien financier en faveur de la réparation et de la reconstruction des habitations, des entreprises et des infrastructures. Dans ce contexte, nous devons veiller à reconstruire en mieux, à savoir selon une approche adaptée à la nouvelle réalité, qui protège contre des chocs climatiques de plus en plus fréquents et intenses », a déclaré Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI.

En coordination avec les autorités nationales, la BEI fournira un premier dispositif de financement en mobilisant 900 millions d’euros provenant d’initiatives existantes, pour soutenir la reconstruction des infrastructures critiques. Cet appui permettra d’accélérer le déploiement de mesures urgentes de résilience par les autorités régionales et les organismes publics dans les zones touchées en Espagne, comme ce fut le cas pour l’Europe centrale plus tôt dans l’année.

3 milliards d’euros à l’appui de l’agriculture et de l’agro-industrie

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé le programme de financement le plus important que la Banque ait jamais mis en place pour le secteur agricole, le Programme paneuropéen en faveur de l’agriculture, pour un montant de 3 milliards d’euros.

Cette initiative permettra de combler les déficits de financement d’une activité économique essentielle pour la sécurité alimentaire et l’autonomie stratégique de l’Europe, de donner aux jeunes agriculteurs les moyens d’agir, de faire progresser les investissements verts à l’appui des objectifs de durabilité du pacte vert pour l’Europe et de soutenir l’égalité entre les hommes et les femmes.

Le nouveau programme, qui couvre l’agriculture, l’agro-industrie et la bioéconomie, vise à mobiliser des investissements dans des domaines clés qui favorisent l’innovation, les pratiques durables et la résilience face aux changements climatiques. Il permettra de rationaliser les financements destinés à soutenir l’agriculture durable, les outils agricoles numériques, les systèmes de gestion de l’eau et les fonds de roulement nécessaires à la résilience aux changements climatiques et à l’adaptation des cultures.

Ce dispositif appuiera également l’innovation, la formation aux pratiques agricoles durables et l’amélioration des infrastructures afin de réduire les pertes après récolte.

Le Programme paneuropéen en faveur de l’agriculture aura vocation à soutenir de manière proactive les jeunes agriculteurs et les nouveaux exploitants ainsi que les entreprises de l’agro-industrie cherchant à promouvoir la durabilité. La priorité sera donnée aux investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à accroître la biodiversité et à encourager les pratiques relevant de l’économie circulaire.

Le Conseil d’administration a également approuvé 465 millions d’euros de financements à l’appui d’autres initiatives destinées à soutenir l’agriculture en Espagne et au Kazakhstan, ainsi que l’exploitation durable des forêts en Côte d’Ivoire.

4,1 milliards d’euros pour l’énergie propre et l’eau

Les nouveaux financements approuvés dans le secteur de l’énergie bénéficieront notamment à des parcs éoliens en mer en Pologne, à des projets solaires en Lettonie et en Allemagne, à l’amélioration de l’efficacité énergétique en Allemagne et à la modernisation des réseaux de distribution d’électricité en Italie, en Slovénie et en Tchéquie, soit à des investissements essentiels pour accélérer la transition de l’Europe vers une énergie propre.

Un appui a également été validé en faveur de projets portant sur l’extension de l’approvisionnement en eau en France et dans des villes de province de Papouasie - Nouvelle-Guinée ainsi que sur l’amélioration du traitement de l’eau potable en Tunisie et des réseaux d’eau en Inde.

1,5 milliard d’euros pour l’innovation et le financement des entreprises

Le Conseil d’administration a donné son aval à de nouveaux concours à l’appui de l’industrie des semi-conducteurs, de l’éclairage écoénergétique et de l’inclusion financière numérique, ainsi qu’à un soutien aux investissements des entreprises en Pologne, en Arménie et en Ukraine.

1,2 milliard d’euros pour l’éducation, les transports, le développement urbain et la santé

Le Conseil d’administration a donné son feu vert à de nouveaux financements destinés à améliorer les structures d’enseignement dans le nord de la France et en Hongrie, à développer les transports à Lyon et à moderniser les infrastructures urbaines à Madrid et à Poznań, ainsi qu’à soutenir la résilience du secteur de la santé au Liban.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à appuyer 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.