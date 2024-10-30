Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
La Tchéquie modernise ses trains grâce à un prêt de 300 millions d’euros de la BEI à l’opérateur ferroviaire national

30 octobre 2024
Czeske drahy

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 7,61 milliards de couronnes tchèques (300 millions d’euros) à l’opérateur ferroviaire national tchèque, České dráhy, pour l’acquisition de nouveaux wagons et de nouvelles locomotives ainsi que pour la mise à niveau technique de trains existants. České dráhy utilisera le montant prêté pour acheter 180 voitures de voyageurs et 20 locomotives électriques. La société équipera également 219 voitures et locomotives existantes de la technologie moderne dite ERTMS, le système européen de gestion du trafic ferroviaire. Les améliorations, qui devraient être pleinement déployées d’ici la fin de 2028, bénéficieront aux régions tchèques relevant de la politique de cohésion et faciliteront les liaisons transfrontalières.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Ce financement témoigne de notre engagement indéfectible à soutenir les transports durables. Par la modernisation du matériel roulant de České dráhy, nous allons renforcer la sécurité et l’efficacité des services ferroviaires, mais aussi avancer dans la réalisation des objectifs de l’UE en matière d’action pour le climat. »

Ce prêt s’inscrit dans le droit fil de la coopération de longue date qu’entretiennent la BEI et České dráhy pour la mise à niveau technique des infrastructures et du matériel roulant. Rien que l’année dernière, la BEI a engagé 880 millions d’euros à l’appui de projets ferroviaires tchèques.

« Les financements de la Banque européenne d’investissement nous aident à investir dans la modernisation de notre matériel roulant. Nous utilisons les fonds que nous recevons ainsi principalement pour améliorer la qualité des trains longue distance, notamment pour l’acquisition des rames ComfortJet les plus modernes, qui circuleront sur les lignes reliant Prague à l’Allemagne, l’Autriche, la Slovaquie ou la Hongrie, ainsi que pour l’installation dans d’autres véhicules des équipements embarqués du système européen de contrôle des trains (ETCS). Grâce à ces investissements, nous proposerons à nos voyageurs des trains plus confortables, plus pratiques et plus sûrs et nous renforcerons encore l’avantage concurrentiel que présente un transport ferroviaire moderne et respectueux de l’environnement », a expliqué Lukáš Svoboda, membre du conseil d’administration et directeur général adjoint de ČD pour l’économie et les achats.

Le matériel roulant neuf et modernisé améliorera la fiabilité du service, raccourcira les temps de trajet et réduira les coûts de maintenance.

L’utilisation de l’ERTMS renforcera la sécurité et l’interopérabilité sur l’ensemble du réseau ferré européen. La flotte existante qui sera équipée de l’ERTMS devrait être exploitée pour des liaisons régionales et longue distance dans le cadre de contrats de service public, pour l’essentiel en Tchéquie et, pour une part limitée, dans les pays voisins.

Les avantages environnementaux comprennent la réduction des émissions et de la consommation d’énergie. L’opération contribuera ainsi à la réalisation des objectifs de l’UE en matière d’action pour le climat. Le projet soutiendra également la cohésion économique et sociale en favorisant une meilleure mobilité des personnes principalement dans les régions moins développées du pays et en renforçant les liaisons avec d’autres pays de l’UE.

En outre, l’initiative devrait aboutir à la création de quelque 160 emplois permanents (conducteurs de train, personnel d’accompagnement, personnel de maintenance principalement).

Le prêt de la BEI vient compléter les subventions octroyées au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE). Le MIE est un instrument de financement essentiel de l’UE conçu pour promouvoir la croissance, l’emploi et la compétitivité au moyen d’investissements ciblés dans les infrastructures.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Elle accorde des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et travaille en étroite coopération avec les autres institutions de l’UE pour faire progresser les priorités stratégiques communes, comme une croissance équitable et une transition juste vers la neutralité climatique. Au cours de la seule année 2023, le Groupe BEI a octroyé 1,88 milliard d’euros pour des projets en Tchéquie. Il engage des montants importants dans le secteur ferroviaire, où il a consacré près d’un milliard d’euros à l’appui de projets l’année dernière. Depuis sa création, la BEI a fourni d’importants financements à la Tchéquie, contribuant ainsi au développement de ses infrastructures et de son économie.

À propos de České dráhy, a.s.

La société par actions České dráhy est l’opérateur ferroviaire national en Tchéquie, où elle assure des services de transport de base dans le cadre de contrats avec l’État et les régions. Ces dernières années, d’importants aménagements sont venus rajeunir le matériel roulant, tant pour le transport régional que pour celui à longue distance. Pour que le transport ferroviaire devienne plus attrayant et plus compétitif sur un marché ouvert à la concurrence, l’entreprise a investi des dizaines de milliards de couronnes tchèques pour l’acquisition et la modernisation de véhicules.

©Czeske drahy
©Czeske drahy
Projet(s) connexe(s)

CESKE DRAHY ROLLING STOCK MODERNISATION III

Acquisition of 20 new locomotives and 180 coaches, as well as retrofit of 219 units of existing fleet with European Rail Traffic Management System (ERTMS).

Signé | 25/10/2024

