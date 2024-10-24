Les institutions financières du G7 s’associent pour des systèmes alimentaires durables

Le nouveau groupe de collaboration mis en place stimulera les possibilités d’investissement dans les pays en développement

Les banques publiques de développement (BPD) et les institutions de financement du développement (IFD) du Groupe des Sept (G7) unissent leurs forces pour améliorer la sécurité alimentaire et l’agriculture durable sur les marchés émergents. Et ce, par l’intermédiaire du groupe de collaboration sur les systèmes alimentaires durables, un nouveau mécanisme de coordination mis en place par l’organisme public italien Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

Le groupe de collaboration se concentrera sur des initiatives allant de l’atténuation des risques climatiques à une agriculture respectueuse de l’environnement en passant par des services écosystémiques. L’un de ses principaux objectifs est de renforcer la coopération entre les BPD et les IFD du G7 et d’encourager la participation du secteur privé à la mise en place de systèmes agroalimentaires résilients dans le monde entier. En outre, dans le cadre du mandat de chaque BPD et IFD, il facilitera le partage des connaissances et des normes sur les systèmes alimentaires durables et mettra en place des réserves de projets susceptibles d’être financés, en s’appuyant également sur le savoir-faire d’agences de développement et de tiers.

Annoncée lors de la réunion des ministres du développement du G7 à Pescara, en Italie, cette initiative vise à aligner les efforts sur l’objectif de développement durable (ODD) Faim « zéro » des Nations unies, conformément à l’engagement pris au titre de l’initiative du G7 des Pouilles sur la sécurité alimentaire. Face à l’accélération des changements climatiques et de la perte de biodiversité, la sécurité alimentaire n’a jamais été aussi cruciale. L’adoption de pratiques agricoles intelligentes sur le plan climatique pourrait générer jusqu’à 329 milliards de dollars de revenus annuels pour les agriculteurs tout en garantissant une production alimentaire mondiale suffisante pour répondre à la demande de 2050[1], sans mettre en péril la biodiversité ou le stockage du carbone. Pourtant, malgré un marché potentiel de 4,5 billions de dollars par an d’ici à 20301, les investissements dans des initiatives agroalimentaires axées sur le climat sont insuffisants à l’heure actuelle, principalement en raison de risques d’investissement et de coûts de transaction élevés.

Les organisations participantes sont les suivantes : Cassa Depositi e Prestiti (CDP), FinDev Canada, l’Agence française de développement (AFD), Proparco (Groupe AFD), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), British International Investment (BII), United States International Development Finance Corporation (DFC), la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Association des institutions européennes de financement du développement (EDFI).

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Une transition rapide vers des systèmes alimentaires durables est essentielle non seulement pour éradiquer la pauvreté et la faim, mais aussi pour créer des emplois, réduire les inégalités entre les sexes, améliorer la santé et lutter contre les changements climatiques et la perte de biodiversité. Pourtant, les besoins de financement pour réaliser cette transition sont immenses, à savoir environ 350 milliards de dollars par an d’ici à 2030. Les onze membres du groupe de collaboration contribueront à combler ce fossé en mettant en commun leurs ressources et leur expérience, et en coopérant étroitement pour mobiliser des financements publics et privés. »

Antonio Tajani, vice-président du conseil des ministres et ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale de l’Italie, s’exprimant en sa qualité de président de la réunion des ministres des affaires étrangères du G7 : « Nous sommes pleinement conscients du rôle important que les institutions financières peuvent jouer pour favoriser le développement et prendre des mesures concrètes en faveur d’un monde plus juste et plus durable. Je suis très heureux que, lors de la réunion des ministres du développement du G7 à Pescara, la Cassa Depositi e Prestiti et les autres banques publiques de développement et institutions de financement du développement du G7 aient décidé de lancer le groupe de collaboration sur les systèmes alimentaires durables, qui constituera un outil clé pour mettre en œuvre l’initiative du G7 des Pouilles sur les systèmes alimentaires. Cela illustre parfaitement notre approche pragmatique et concrète du développement. »

Dario Scannapieco, président-directeur général de Cassa Depositi e Prestiti (CDP) : « Le groupe de collaboration sur les systèmes alimentaires durables, qui réunit les IFD et BPD du G7, favorisera la mise en œuvre de projets agroalimentaires respectueux du lien entre le climat, la biodiversité et l’alimentation dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Approuvé par les États du G7, qui l’ont inclus dans l’initiative du G7 des Pouilles sur les systèmes alimentaires, le groupe de collaboration mettra en place une plateforme fondamentale de coopération solide pour faire progresser la réalisation des ODD des Nations unies à l’horizon 2030. Grâce à cette initiative, nous trouverons de nouvelles voies pour promouvoir les possibilités d’investissement public et privé dans la sécurité alimentaire et les systèmes alimentaires durables en Afrique et ailleurs, et pour soutenir la décarbonation des principales chaînes de valeur mondiales dans le secteur agroalimentaire. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

[1] Sutton, William R., Alexander Lotsch et Ashesh Prasann. 2024. « Recipe for a Livable Planet: Achieving Net Zero Emissions in the Agrifood System », série Agriculture and Food, livret de présentation, Banque mondiale, Washington DC.