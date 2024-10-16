France : la BEI, le FEI et le Groupe BPCE renforcent leur partenariat afin de soutenir le financement de l’innovation et de la transition énergétique des PME et des ETI en France

EIB

Le Groupe BEI – comprenant la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI) – et le Groupe BPCE ont récemment signé deux initiatives de financement destinées à accompagner les PME et les ETI dans leurs projets d’innovation, de recherche et de transition énergétique, pour une enveloppe totale de plus d’un milliard d’euros.

Ces initiatives se traduisent par deux actions concrètes : la titrisation d'un portefeuille de prêts de 800 millions d’euros, qui permettra de mobiliser un total de 1,6 milliard d’euros de financements au bénéfice de PME et d’ETI, d’une part. Les es Banques Populaires et les Caisses d’Épargne alloueront d’autre part250 millions d’euros à des projets de PME et d’ETI dans le domaine des énergies renouvelables.

Partenaires historiques du soutien à l’investissement des entreprises françaises, le Groupe BEI et le Groupe BPCE renforcent ainsi leurs actions conjointes en faveur des PME et des ETI afin de les accompagner dans le financement de l’innovation, de la recherche et de leur transition énergétique vers un nouveau modèle de croissance plus durable et bas carbone.

La première opération est une titrisation réalisée par le Groupe BPCE sur un portefeuille de prêts dédiés aux PME et aux ETI d’un montant de 800 millions d'euros. Cette opération vise à soutenir leurs activités dans l’innovation, la recherche et la transition énergétique. La BEI et le FEI ont respectivement investi 750 millions d’euros et 50 millions d'euros dans cette opération de titrisation qui permet de mobiliser au total 1,6 milliard de nouveaux crédits.

Le recours à la titrisation s'inscrit dans le développement de l'Union de l’épargne et des investissements en Europe, qui figure parmi les priorités de la BEI et a été mis en avant dans le récent rapport Draghi sur la compétitivité et l’avenir de l’Europe.

La deuxième opération concerne la mise à disposition d’une enveloppe de financement d’un montant de 250 millions d’euros à destination des PME et des ETI dans les énergies renouvelables. Les projets, d’un montant unitaire de 50 millions d’euros maximum, concerneront principalement des installations d’énergie solaire photovoltaïque, d'énergie éolienne terrestre, de biomasse et de traitement des déchets agricoles pour la production de biogaz.

Cette opération s’inscrit pleinement dans les objectifs français et européens en matière de production d'énergie renouvelable et contribuera à la réalisation des objectifs énergétiques de l'UE et à la lutte contre le réchauffement climatique. Elle soutient également les objectifs prioritaires de la BEI en matière de prêts en faveur des énergies renouvelables et contribuera à son action climatique.

Cette enveloppe de financements dédiée met en œuvre concrètement la démarche d’impact positif du Groupe BPCE, axée sur des solutions locales accessibles à tous, et s'inscrit ainsi pleinement dans son projet stratégique Vision 2030.

Pour Hélène Madar, directrice générale Banque de proximité & Assurance Banque Populaire et Caisse d’Épargne : « Grâce à ces initiatives de financement, les Banques Populaires et les Caisses d’Épargne vont accélérer le financement des besoins d’investissement de leurs clients entreprises dans les domaines clés de la transition énergétique et de l’innovation. Il s’agit également d’une illustration concrète de nos liens étroits avec le Groupe BEI, dont nous sommes le premier partenaire bancaire privé en France ».

Pour Jérôme Terpereau, directeur général finances du Groupe BPCE : « La conduite de cette opération partenariale d’envergure avec le Groupe BEI démontre le savoir-faire du Groupe BPCE en matière de financement et de titrisation. Elle bénéficie à nos clients pour répondre à leurs besoins croissants d’accompagnement qui sont essentiels à la compétitivité et à la croissance durable ».

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, se félicite que « les groupes BEI et BPCE poursuivent et amplifient leurs opérations communes pour répondre aux besoins d’investissement des entreprises françaises, en faveur de la transition énergétique et de l’innovation qui sont de plus en plus souvent très liés. Cette collaboration démontre concrètement l’importance de l’effort européen pour soutenir la transition verte des PME et soutient activement les priorités de la France en matière de promotion de l’innovation et de durabilité de la croissance ».

« Cette opération de titrisation avec le Groupe BPCE souligne notre engagement à soutenir les investissements des PME françaises dans l'innovation, la numérisation et les projets contribuant à l'action climatique et à la durabilité environnementale. Nous sommes très heureux de soutenir cette initiative », explique Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI.

A propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. La BEI met à disposition des financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

A propos de la FEI

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI). Sa mission première est d’aider les PME européennes à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital-croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Par son action, le FEI favorise la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche-développement, de la création d’entreprise, de la croissance et de l’emploi.

À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspectives stables), Standard & Poor’s (A+, perspectives stables), Fitch (A+, perspectives stables) et R&I (A+, perspectives stables).