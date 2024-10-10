Colombie : BEI Monde accorde à Enel Colombia un prêt de 300 millions de dollars pour soutenir la production d’énergie renouvelable et l’amélioration du réseau électrique

Shutterstock

Ces fonds permettront de financer des centrales solaires photovoltaïques d’une puissance totale d’environ 486 MW, ainsi que l’amélioration et l’expansion de l’activité de distribution d’Enel Colombia.

Le prêt est libellé en pesos colombiens et assorti d’un instrument synthétique permettant de neutraliser les risques de change.

Il s’agit du premier prêt de ce type accordé par la BEI en faveur d’une filiale du groupe Enel.

La Banque européenne d’investissement (BEI), en partenariat avec Enel et SACE, l’agence italienne de crédit à l’exportation, a accordé à Enel Colombia, filiale du groupe Enel, un prêt en monnaie locale (peso colombien) d’un montant maximum équivalent à 300 millions de dollars, qui est assorti d’un instrument synthétique permettant de neutraliser le risque de change. Ce financement est couvert par une garantie de SACE. Dans le cadre de ce prêt, qui vise à financer le développement des réseaux électriques et la production d’énergie renouvelable en Colombie, la BEI, Enel et SACE ont uni leurs forces pour soutenir la transition énergétique dans le pays et atténuer les effets des changements climatiques.

Cet accord est conforme au programme d’investissement Global Gateway de la Commission européenne. Il constitue le premier prêt-cadre de la BEI exclusivement consacré au financement du développement durable d’Enel Colombia et le premier produit synthétique de la BEI mis en place avec une filiale du groupe Enel.

Plus précisément, ce prêt permettra de financer les centrales solaires photovoltaïques Guayepo I et II, d’une puissance totale d’environ 486 MW, ainsi que l’amélioration et l’expansion de l’activité de distribution d’Enel Colombia, qui dessert plus de 3,7 millions de clients à Bogota, avec à la clé une résilience accrue, de nouveaux raccordements et le développement de la mobilité électrique, conformément au projet « Bogotá Región 2030 ».

L’accord s’appuie sur la longue et fructueuse collaboration de la BEI avec Enel et SACE en Amérique latine, qui a déjà permis aux filiales du groupe Enel de la région de bénéficier d’un dispositif de prêt multipays, multientreprises et multidevises d’un montant maximum de 900 millions de dollars.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « Ce projet, conformément au programme d’investissement Global Gateway, contribue à réduire l’écart en matière d’infrastructures entre les régions les plus riches et les moins développées de la Colombie et augmente la contribution des énergies renouvelables dans la matrice énergétique du pays en intégrant une capacité supplémentaire de production d’énergie solaire. Je me réjouis de l’occasion qui nous est donnée de poursuivre la coopération fructueuse avec le groupe Enel et SACE. La BEI entretient de longue date des relations prospères avec Enel, qui est l’un de ses principaux emprunteurs. Elle a également noué de solides relations avec SACE pour soutenir des projets à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne. »

Stefano De Angelis, directeur financier d’Enel : « L’accord avec la BEI et SACE est un exemple vertueux de synergies entre les secteurs public et privé et confirme notre engagement en faveur de la durabilité. Ce partenariat apporte une valeur ajoutée supplémentaire à nos projets commerciaux grâce à une stratégie de développement axée sur les énergies renouvelables et les réseaux, tout en contribuant à accélérer la transition énergétique ainsi que la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), conformément au plan stratégique de notre groupe, à l’accord de Paris et au programme des Nations unies à l’horizon 2030. »

Valerio Perinelli, directeur commercial de SACE : « Nous sommes heureux de participer à cette opération à fort impact, qui témoigne de notre partenariat de longue date avec Enel et la BEI et de notre vision stratégique de la croissance à long terme. L’Amérique latine et la Colombie offrent de grandes perspectives tant pour la transition énergétique que pour les technologies italiennes qui peuvent la soutenir. Notre équipe de Bogota, où nous avons récemment inauguré notre bureau, continuera de jouer un rôle essentiel pour ces projets. »

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI met l’expérience et le savoir-faire de ses ingénieurs et économistes au service du montage et de l’instruction de projets de grande qualité. Institution financière notée AAA au service des politiques de l’UE, la BEI offre des conditions financières attrayantes, à savoir des prêts à des taux d’intérêt compétitifs assortis de durées alignées sur les projets financés. Grâce à ses partenariats avec l’Union européenne et d’autres donateurs, elle peut fournir des aides non remboursables destinées à accroître encore l’incidence sur le développement des projets qu’elle appuie.

À propos de BEI Monde en Amérique latine

BEI Monde apporte depuis 2022 un soutien économique à des projets réalisés en Amérique latine en finançant des investissements à long terme à des conditions avantageuses et en fournissant l’assistance technique nécessaire pour que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis le lancement de ses opérations en Amérique latine en 1993, la BEI a accordé des prêts pour un total d’environ 14 milliards d’euros à l’appui de plus de 160 projets dans 15 pays de la région.

À propos de l’initiative Global Gateway

BEI Monde est un partenaire essentiel dans la mise en œuvre de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne qui soutient des projets solides qui resserrent les liens mondiaux et régionaux dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. S’appuyant sur les 65 années d’expérience de la Banque dans ce domaine, BEI Monde place l’investissement dans la connectivité au cœur de son action. Aux côtés de ses partenaires, d’autres institutions de l’UE et des États membres de l’UE, BEI Monde entend soutenir, d’ici la fin de 2027, 100 milliards d’euros d’investissements, soit environ un tiers de l’enveloppe globale de l’initiative, y compris en Colombie et en Amérique latine.

À propos de SACE

SACE est la société italienne d’assurance financière spécialisée dans le soutien à la croissance et au développement des entreprises et de l’économie nationale grâce à un vaste éventail d’outils et de solutions visant à améliorer la compétitivité en Italie et dans le monde. Depuis plus de 40 ans, elle est le partenaire de référence pour les entreprises italiennes qui exportent et se développent sur les marchés étrangers. SACE coopère également avec le système bancaire, en fournissant des garanties financières pour faciliter l’accès des entreprises au crédit. Ce rôle a été renforcé par les mesures extraordinaires introduites par le décret sur la liquidité (Decreto Liquidità) et le décret de simplification (Decreto Semplificazioni). Avec un portefeuille d’opérations assurées et d’investissements garantis totalisant 156 milliards d’euros, SACE accompagne plus de 26 000 entreprises, principalement des petites et moyennes entreprises (PME), dans leur croissance en Italie et sur quelque 200 marchés étrangers, au moyen d’une gamme diversifiée de produits et de services financiers et d’assurance.

À propos d’Enel

Enel est une entreprise multinationale spécialisée dans l’énergie et un chef de file intégré sur les marchés mondiaux de l’électricité et des énergies renouvelables. Au niveau mondial, Enel est le plus grand fournisseur privé d’énergie renouvelable, le premier opérateur de réseaux de distribution d’électricité en nombre de raccordements et le plus grand opérateur de détail en nombre de clients. Le groupe Enel est la plus grande entreprise européenne de services collectifs selon l’excédent brut d’exploitation[1]. Il est présent dans 28 pays du monde entier et exploite des installations d’une puissance totale de plus de 88 GW. Enel Grids, la branche du Groupe dédiée à la gestion du service de distribution d’électricité à l’échelle mondiale, fournit de l’électricité, via un réseau qui s’étend sur 1,9 million de kilomètres, à 69 millions de consommateurs finals. Enel Green Power, la branche d’Enel dédiée aux énergies renouvelables, dispose d’une capacité de production totale d’environ 64 GW – son bouquet énergétique comprenant les énergies éolienne, solaire, géothermique et hydroélectrique – ainsi que de capacités de stockage d’énergie installées en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie et en Océanie. Enel X Global Retail est la branche du groupe dédiée à des clients du monde entier, dont l’activité consiste à leur fournir efficacement des produits et des services en fonction de leurs besoins énergétiques et à les encourager à utiliser l’énergie de manière plus consciente et plus durable. L’entreprise fournit de l’électricité et des services énergétiques intégrés à environ 58 millions de clients dans le monde, assure des services de flexibilité totalisant 9 GW et gère environ 3 millions de points d’éclairage et 27 300 points de recharge publics (dont elle est propriétaire) pour soutenir la mobilité électrique.

[1] La position de chef de file d’Enel dans les différentes catégories est définie par comparaison avec les données relatives à ses concurrents pour l’exercice 2023. Les opérateurs entièrement détenus par l’État ne sont pas pris en considération.