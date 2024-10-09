Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Allemagne : la BEI et IKB facilitent l’accès des PME et des ETI aux financements durables

9 octobre 2024
EIB
  • Un nouveau portefeuille de prêts de 400 millions d’euros pour soutenir le financement des PME et des ETI
  • Les entreprises comptant jusqu’à 3 000 employé(e)s pourront solliciter de nouveaux prêts.
  • La BEI fournit des garanties à hauteur de 200 millions d’euros pour couvrir le portefeuille de prêts d’IKB.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et IKB Deutsche Industriebank AG (IKB) unissent leurs forces pour soutenir les investissements des PME et des ETI en Allemagne. Les entreprises comptant jusqu’à 3 000 employé(e)s peuvent solliciter des prêts à long terme auprès d’IKB pour financer la transition vers des modèles commerciaux plus durables. La BEI fournira des garanties à hauteur de 200 millions d’euros afin de couvrir un portefeuille de prêts de 400 millions d’euros.

Grâce à la coopération entre la BEI et IKB, les entreprises bénéficiaires accéderont plus aisément à des conditions de financement favorables pour leurs investissements durables. Les garanties de la BEI bénéficieront pleinement aux emprunteurs.

Ce partenariat facilitera l’accès au financement pour les PME et les ETI, contribuant ainsi à la croissance économique à long terme et au maintien de l’emploi. Un tiers des prêts est destiné au financement de projets qui contribuent à la transition écologique en améliorant l’efficacité énergétique, en réduisant les émissions de CO2 et la pollution atmosphérique, ainsi qu’en favorisant l’efficacité et l’intégration globales du marché grâce à la participation aux marchés de gros.

Les garanties de la BEI relèvent d’un programme de partage des risques associés à des portefeuilles qui est proposé à l’échelle de l’UE et qui vise, grâce au partage des risques, à réduire certains des obstacles à l’accès au financement liés à l’incertitude économique actuelle, tels que les goulets d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement, l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et l’insécurité liée l’approvisionnement énergétique.

« Nous sommes ravis de collaborer avec IKB pour aider l’économie réelle allemande dans sa transformation durable, en accordant des prêts à long terme aux PME et ETI », a déclaré Nicola Beer, vice-présidente de la BEI. « Ensemble, nous renforçons les bilans des PME et ETI allemandes et garantissons ainsi la compétitivité de ces entreprises et le maintien de l’emploi. »

IKB, qui accompagne la transformation des PME et ETI allemandes en sa qualité de bailleurs de fonds, se félicite de l’étroite collaboration avec la BEI. En unissant ses forces à celles de la BEI, IKB vise à renforcer son statut de prestataire de services financiers pertinents et durables pour les PME et les ETI en Allemagne. Le cadre de garantie a pour but d’appuyer à hauteur de 30 % des projets visant à améliorer l’empreinte carbone et à protéger durablement l’environnement.

« Cet accord renforce la position d’IKB en tant que fournisseur de fonds pour la transformation des PME et des ETI », a déclaré Michael Wiedmann, président du conseil d’administration d’IKB. « Nous sommes ravis de pouvoir ainsi élargir notre offre de financement existante pour les projets de nos clients qui promeuvent la durabilité et de rendre notre gamme encore plus attrayante. »

Avec un large éventail de programmes pour la durabilité, IKB entend apporter une contribution essentielle à la transition vers une économie verte par le canal de ses financements à l’appui d’investissements. Il s’agit notamment de prêts ESG syndiqués, de financements sur projets, de prêts ESG de plus longue durée et de services de conseil en matière d’ESG. La contribution d’IKB se mesure à l’aune de l’objectif qui consiste à mobiliser un volume total de 3 à 4 milliards d’euros de nouvelles opérations promouvant la durabilité d’ici à la fin de 2025, dans le respect de son cadre pour les financements durables. Au cours de l’exercice 2023, IKB a mobilisé environ 1,7 milliard d’euros d’opérations nouvelles en faveur de la durabilité.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, favorisent le développement durable et améliorent la cohésion sociale et territoriale. Ils stimulent l’innovation et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements en faveur de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à appuyer 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

IKB – L’activité d’IKB Deutsche Industriebank AG, qui a son siège à Düsseldorf, est axée sur la tranche supérieure des PME et des ETI allemandes. Il s’agit pour l’essentiel d’entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 100 millions d’euros. Depuis sa création en 1924, IKB est une banque privée indépendante spécialisée dans le financement à long terme d’entreprises et de projets. IKB se concentre principalement sur les services de conseil dans le domaine des crédits et de la structuration. Elle propose également à ses clients des solutions de financement hors bilan. Il s’agit par exemple d’accompagner les entreprises sur le marché des capitaux, notamment lors de l’émission de billets à ordre ou d’obligations. En sa qualité de spécialiste, IKB offre à ses clients l’accès à des programmes publics de financement. IKB emploie environ 600 collaborateurs et collaboratrices et dispose, avec six sites, d’un réseau de distribution couvrant toutes les régions d’Allemagne.

IKB LRS Enhanced Support
Projet(s) connexe(s)

IKB LRS ENHANCED SUPPORT

Operation, with 30% CAES window, supporting Mid-caps in Germany and potentially other EU Member States in sectors that are in line with the EIB's long-term mission.

Signé | 31/07/2024

Contact

Richard Willis

Press Office

Référence

2024-364-FR

