France : la société biopharmaceutique Fabentech reçoit un financement de 20 millions d’euros de la BEI afin de renforcer la préparation contre les pandémies et les menaces biologiques

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la société biopharmaceutique française Fabentech ont signé un accord de financement à hauteur de 20 millions d’euros dans le cadre du programme européen HERA Invest afin d’accélérer les activités de R&D, de bioproduction et de commercialisation, mais aussi l’expansion de la société.

Les fonds obtenus permettront à Fabentech de renforcer le développement et le déploiement de ses produits thérapeutiques à large spectre utilisés dans la lutte contre les menaces biologiques prioritaires pour la santé publique.

Soutenu par l’HERA[1], l'Autorité de préparation et de réponse aux urgences sanitaires mise en place par la Commission européenne à la suite de la pandémie de COVID-19, ce financement confirme le rôle central de Fabentech dans la stratégie européenne de préparation et de réponse aux menaces biologiques.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Fabentech, société biopharmaceutique française spécialisée dans le développement et la production de produits thérapeutiques contre les menaces biologiques, annoncent la signature d’un accord de financement à hauteur de 20 millions d’euros dans le cadre du programme HERA Invest. Cette initiative de financement de 100 millions d’euros menée dans le cadre de l'Union européenne de la santé vise à soutenir la préparation aux urgences sanitaires en Europe, en particulier la réponse face aux risques épidémiques et aux menaces bioterroristes. Ce financement important résulte d'une analyse approfondie de la solidité du projet porté par Fabentech et constitue une reconnaissance de la qualité du portefeuille de produits de la société pour améliorer la préparation de l'Europe contre les menaces biologiques.

La plateforme technologique innovante FabShield® de Fabentech repose sur la production de fragments d'anticorps polyclonaux à large spectre, capables de neutraliser de nombreuses variétés de virus et toxines mortels, y compris leurs variants potentiels. En tirant parti de ses capacités intégrées de R&D et de bioproduction, cette technologie vise à anticiper le développement et la production de contre-mesures médicales, garantissant ainsi une réponse rapide et efficace en cas d'urgence de santé publique.

Un financement stratégique pour un impact mondial

Les fonds obtenus grâce à HERA Invest, une initiative phare de l'Autorité européenne de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (HERA), seront alloués de manière stratégique pour l’accélération de la croissance de Fabentech dans plusieurs domaines clés :

R&D : renforcement des efforts de recherche et développement, notamment à travers les six programmes en cours, ciblant des toxines et virus prioritaires pour la biodéfense et la préparation aux risques pandémiques ;

renforcement des efforts de recherche et développement, notamment à travers les six programmes en cours, ciblant des toxines et virus prioritaires pour la biodéfense et la préparation aux risques pandémiques ; Optimisation des procédés industriels : en s’appuyant sur la robustesse de la plateforme technologique FabShield® ;

en s’appuyant sur la robustesse de la plateforme technologique FabShield® ; Expansion commerciale : intensification des opérations commerciales pour accroître la présence de Fabentech dans le monde et consolidation des opérations pharmaceutiques afin de répondre aux exigences internationales.

HERA Invest : soutenir l'innovation en matière de sécurité sanitaire

HERA Invest est un programme de financement doté de 100 millions d’euros s’inscrivant dans le cadre du programme InvestEU et financé par le programme EU4Health. Il est mis en œuvre par la BEI et soutient des projets se focalisant sur les agents pathogènes à potentiel pandémique, les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, et la résistance aux antimicrobiens.

« Grâce au soutien de EU4Health, HERA Invest ambitionne de soutenir l'innovation en matière de préparation aux pandémies et aux crises NRBC », commente Laurent Muschel, directeur général de l’HERA. « La signature de partenariats avec des sociétés biopharmaceutiques pionnières comme Fabentech, spécialisée dans le développement d’immunothérapies de pointe, s'inscrit dans l'engagement de l’HERA d’assurer une meilleure préparation à ces crises futures. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d'investissement, ajoute :

« L'investissement dans des entreprises innovantes telles que Fabentech devient de plus en plus nécessaire pour renforcer et garantir la sécurité sanitaire en Europe. Avec le soutien conjoint de l’HERA et de la BEI, l'Europe finance des projets permettant de développer des traitements médicaux d’urgence contre les menaces biologiques les plus graves. Ce financement permettra à Fabentech d'intensifier ses travaux dans ce domaine stratégique, renforçant ainsi notre capacité à répondre aux futures crises sanitaires ».

Un engagement en faveur de la santé et de la sécurité au niveau mondial

Fabentech entend collaborer étroitement avec les gouvernements et les organismes de santé du monde entier pour la mise au point de contre-mesures médicales efficaces contre les agents hautement pathogènes identifiés. Qu'il s'agisse de répondre à des épidémies naturelles ou à des attaques biologiques délibérées, la mission de Fabentech est de minimiser l'impact de ces menaces croissantes et de préserver la santé publique à l'échelle mondiale.

« Nous sommes honorés de recevoir ce soutien de l’HERA et de la Banque européenne d'investissement », conclut Sébastien Iva, président du directoire de Fabentech. « Ce financement reflète la confiance de ces institutions dans notre technologie et notre engagement à protéger les populations des menaces biologiques. Il nous permettra d'accélérer nos initiatives et d'élargir notre impact à l'échelle mondiale. »

Informations générales

A propos de la Banque européenne d’investissement (BEI) :

La Banque européenne d'investissement est l'institution de financement à long terme de l'Union européenne, détenue par ses États membres. Elle a pour mission de renforcer l'intégration, le développement équilibré et la cohésion économique et sociale de l'Union européenne. Son modèle consiste à emprunter des volumes de fonds importants sur les marchés puis de les prêter à des conditions très favorables en soutien à des projets concourant à la réalisation des objectifs de l'Union européenne. La BEI s'emploie à placer l'Union européenne à l'avant-garde de la prochaine vague d'innovation, en particulier dans le secteur de la santé. En réponse à la crise sanitaire du COVID-19, la BEI a débloqué plus de six milliards d'euros pour des investissements dans le secteur de la santé afin de soutenir les infrastructures médicales, des activités de recherche supplémentaires et la mise au point de vaccins et de traitements. En tant que banque européenne du climat, la BEI est l'un des principaux bailleurs de fonds de la transition verte vers un modèle de croissance plus durable et à faible émission de carbone.

A propos de Fabentech : www.fabentech.fr

Fondée en 2009 et basée à Lyon, Fabentech est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation d’anticorps polyclonaux pour répondre aux situations d’urgence.

Spécialisée dans les biomenaces, et travaillant en étroit partenariat avec les gouvernements et autorités européennes, la société ambitionne de construire un bouclier national et européen contre les menaces biologiques les plus à risque pour la santé publique par la production et la commercialisation de stocks de prévention contre ces agents pathogènes ciblés.

La technologie d'anticorps polyclonaux utilisée par Fabentech recèle un fort potentiel dans la conception d’antidotes contre les attaques bioterroristes et de traitements pour de nombreuses maladies infectieuses.

Fabentech emploie 50 collaborateurs et bénéficie du soutien financier d’actionnaires prestigieux tels que Definvest et l‘Institut Mérieux.

A propos de l’HERA :

L’HERA est une direction la Commission européenne créée en septembre 2021. Sa mission est de prévenir et détecter les urgences sanitaires, et d’y répondre, notamment en assurant le développement, la fabrication, l'achat et la distribution des contre-mesures médicales essentielles afin de combler toute lacune éventuelle en matière de disponibilité et d'accessibilité.

A propos du programme HERA Invest :

HERA Invest est l’une des initiatives phares de l’HERA. Il s’agit d’un complément de 100 millions d’euros au programme InvestEU, financé par le programme EU4Health, qui vise à soutenir la recherche et le développement de contre-mesures médicales permettant de lutter contre les menaces sanitaires transfrontalières les plus pressantes.

Actuellement, les entreprises européennes éprouvent des difficultés à accéder à des financements publics et privés suffisants pour le développement et l’extension de solutions de pointe dans le domaine de la santé et des sciences de la vie. Or, l’innovation est nécessaire pour répondre aux menaces sanitaires prioritaires telles que les agents pathogènes à fort potentiel pandémique ou la résistance aux antibiotiques.

HERA Invest contribue à relever ces défis :

en promouvant la R&D en Europe afin de renforcer son autonomie stratégique ;

en s’appuyant sur des financements publics pour encourager l'investissement privé ;

en permettant le développement de nouvelles contre-mesures médicales permettant de renforcer la protection contre les menaces sanitaires.

HERA Invest est destiné aux petites et moyennes entreprises (PME) qui développent des contre-mesures médicales pour faire face à l’une des menaces sanitaires suivantes :

agents pathogènes à potentiel pandémique ou épidémique ;

menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires résultant d’une dissémination accidentelle ou délibérée ;

résistance aux antimicrobiens.

[1] Health Emergency preparedness and Response Authority