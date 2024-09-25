La BEI octroie 220 millions d’euros à Nexi pour soutenir l'innovation dans le domaine des paiements numériques en Europe

EIB

Ces nouvelles ressources contribueront au développement des produits et services innovants du groupe dans le secteur des paiements numériques destinés à l’Europe.

Les projets financés soutiendront les objectifs ESG du groupe Nexi, déjà annoncés sur le marché, dans le domaine du développement durable.

Soutenir la transition numérique des entreprises européennes et l’innovation dans le domaine des paiements numériques, tels sont les principaux objectifs de l’accord de prêt de 220 millions d’euros signé ce jour à Milan par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), et Bernardo Mingrone, directeur financier du groupe Nexi, chef de file européen des technologies relatives aux moyens de paiement.

Nexi utilisera les ressources mises à disposition par la BEI pour le développement et la gestion de projets de modernisation des paiements numériques en Europe, ainsi que pour le financement de projets spécifiques faisant appel à l’expertise de Nexi Digital, un pôle européen d’innovation technologique créé en partenariat avec Reply, une entreprise italienne cheffe de file de la transformation numérique en Europe.

Les projets recensés sont pleinement conformes aux objectifs ESG du groupe Nexi, déjà communiqués au marché, tels que la promotion de l’innovation dans le secteur des paiements numériques au niveau européen, la création d’emplois pour les jeunes et dans les zones défavorisées, la durabilité environnementale grâce à l’optimisation des centres de données et le développement d’activités basées sur l’informatique en nuage. Il s’agit du premier prêt accordé par la BEI à une société cotée du secteur des paiements numériques, reconnaissance de l’engagement de Nexi à promouvoir la transition numérique et technologique.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, a souligné l’importance de cet investissement, qui selon elle est « une étape majeure vers le développement de solutions avancées de paiement numérique au niveau européen, contribuant à réduire l’utilisation des espèces, la fraude et l’évasion fiscale ». Et de poursuivre : « Cette opération met en évidence l’engagement de la BEI à promouvoir la transformation numérique et l’innovation dans les entreprises et de l’administration publique, qui sont des éléments clés du PNRR. »

Bernardo Mingrone, directeur financier du groupe Nexi : « Nous sommes fiers que la Banque européenne d’investissement ait reconnu notre engagement constant en faveur du développement de produits et de services innovants visant à promouvoir la fiabilité et la sécurité des paiements numériques, deux exigences essentielles pour favoriser la diffusion de ces derniers dans les pays européens où nous exerçons nos activités. Cet accord vient une nouvelle fois confirmer que même les institutions importantes telles que la BEI reconnaissent à Nexi un rôle de premier plan dans le développement et le soutien à la transition numérique en Europe. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros.

Nexi est la société européenne spécialisée dans les technologies de paiement ; elle est présente sur les marchés européens attrayants ou à forte croissance et dans les pays technologiquement avancés. Cotée à Euronext Milan, Nexi possède la taille, la portée géographique et les capacités nécessaires pour mener la transition vers une Europe sans paiements en espèces. Avec son portefeuille de produits innovants, son savoir-faire en matière de commerce électronique et ses solutions spécifiques pour le secteur, Nexi est en mesure de fournir un appui flexible à l’économie numérique et à l’ensemble de l'écosystème des paiements à l’échelle mondiale, au travers d’un large éventail de canaux et méthodes de paiement divers. Grâce à sa plate-forme technologique et à ses compétences professionnelles hors pair dans le domaine, Nexi est capable d’offrir des prestations optimales dans trois segments de marché : les solutions destinées aux commerces, les solutions pour l’émission de cartes et les solutions pour la banque numérique. Nexi investit de manière continue dans la technologie et l’innovation, en se concentrant sur deux principes fondamentaux : répondre, avec ses banques partenaires, aux besoins de ses clients et créer de nouvelles opportunités commerciales pour eux. Nexi s’engage à soutenir les particuliers et les entreprises de toutes tailles, en transformant la façon dont les paiements sont effectués et les modalités selon lesquelles les entreprises les réceptionnent et en offrant à ses clients les solutions les plus innovantes et les plus fiables pour leur permettre à leur tour de mieux servir leurs clients et de se développer. C’est de cette façon que Nexi contribue au progrès pour tous : en simplifiant les paiements et en donnant la possibilité aux particuliers et aux entreprises de nouer des relations plus étroites et de grandir ensemble. www.nexi.it ; www.nexigroup.com/it