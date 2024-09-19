Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Pologne : la BEI et SGEF Polska mettent à la disposition des PME 200 millions d’euros de financements pour la croissance et l’action en faveur du climat

19 septembre 2024
  • La BEI prête 100 millions d’euros à SGEF Polska pour soutenir les petites et moyennes entreprises.
  • SGEF Polska mettra à disposition un nouveau financement représentant le double de la valeur du prêt.
  • L’accord s’inscrit dans le cadre des Journées européennes de la finance durable 2024 et prévoit au moins 40 millions d’euros pour l’action en faveur du climat.

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 100 millions d’euros à SG Equipment Leasing Polska (SGEF Polska), qui fait partie du groupe Société Générale basé en France, pour soutenir le développement des petites et moyennes entreprises (PME). SGEF Polska pourra accorder à son tour de nouveaux prêts pour un total de 200 millions d’euros.

Au moins un cinquième des fonds est destiné à accélérer l’action en faveur du climat, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les fonds serviront à investir dans des véhicules et engins industriels et agricoles à faibles émissions, ainsi que dans les énergies renouvelables.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Le soutien pour les PME, qui constituent la pierre angulaire de nos économies, est l’une des missions essentielles de la BEI. La Banque s’est également donné pour priorité de contribuer à combler le déficit d’investissement en vue d’atteindre les objectifs climatiques de l’UE. Il s’agit souvent, comme en Pologne, de soutenir la transition énergétique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’accord, scellé dans le cadre de notre partenariat solide de longue date avec SGEF Polska, répond à ces deux impératifs. »

L’accord prévoit que 90 % du montant du prêt accordé à SGEF Polska serviront à financer des projets mis en œuvre par des PME, tandis que le solde soutiendra le secteur public. L’enquête de la BEI sur l’investissement (EIBIS) a révélé qu’en 2023, les PME d’Europe centrale et orientale étaient les plus préoccupées par les restrictions d’accès au financement.

L’accord prévoit en outre de consacrer au moins 20 % du total à l’action en faveur du climat. Il s’inscrit dans le cadre des Journées européennes de la finance durable 2024, une initiative visant à faire connaître le soutien proposé par l’Union européenne aux entités – établissements financiers, entreprises, municipalités et universités notamment – qui investissent dans le développement durable.

Cet événement marque le 10e accord conclu entre la BEI et SGEF Polska dans le cadre du partenariat noué en 2010.

Olivier Rambert, PDG de SGEF Polska : « Notre coopération de longue date avec la BEI témoigne de notre volonté de soutenir l’économie réelle. Le financement des petites et moyennes entreprises constitue notre cœur de métier. Le soutien de la BEI permet également d’appuyer notre développement dans le financement d’énergies nouvelles et de solutions durables. Ce financement est une nouvelle preuve de la cohérence entre la mission de la BEI et la vision de SGEF Polska. »

En 2023, le Groupe BEI a mis à disposition en Pologne près de 5,1 milliards d’euros de financements au total, dont plus de la moitié a été affectée à des projets respectueux du climat. Plus de 630 millions d’euros ont été affectés aux PME, soutenant plus de 47 700 entreprises polonaises et contribuant au maintien de près de 450 000 emplois.

SGEF Polska poursuit la stratégie de sa société mère, consistant à financer des investissements dans le développement durable et la transition énergétique. Cet accord lui permettra d’amplifier ses efforts dans ces domaines.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) est une institution de l’Union européenne (UE) qui met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des priorités de l’UE. Elle a pour actionnaires les États membres de l’UE. Elle s’emploie à renforcer la compétitivité économique, à stimuler l’innovation, à contribuer au développement durable, à améliorer la cohésion sociale et territoriale, et à soutenir une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. La BEI est en bonne voie pour atteindre son objectif de mobiliser 1 000 milliards d’euros de financements en faveur du climat d’ici la fin de cette décennie.

SG Equipment Leasing Polska (SGEF Polska) fait partie du groupe Société Générale, dont le siège est à Paris. Le groupe, qui est l’un des principaux acteurs du crédit-bail en Europe, s’est donné pour objectif d’être « le partenaire mondial soutenant des solutions intégrées d’équipement qui créent un impact durable et positif pour la planète ». En Pologne, SGEF Polska concentre son activité sur le financement (sous forme de crédit-bail ou de prêts) de machines et d’équipements dans cinq secteurs : l’agriculture, les transports, l’aviation et le financement spécialisé, l’industrie et les technologies (informatique et énergie verte).

The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.