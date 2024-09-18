Le Conseil d’administration de la BEI approuve des financements pour 5,3 milliards d’euros en faveur de la résilience climatique et de la compétitivité des entreprises

Maha Metro

3,5 milliards d’euros pour les aménagements urbains et les villes intelligentes

1,4 milliard d’euros pour l’investissement et l’innovation des entreprises

350 millions d’euros pour les transports durables et le secteur de l’eau

Accueil favorable réservé au plan d’action pour la transparence, la responsabilité et le bien-être

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé de nouveaux financements représentant au total 5,3 milliards d’euros pour renforcer la résilience climatique des villes à travers l’Europe et soutenir les investissements des entreprises qui améliorent la compétitivité, créent des emplois qualifiés et stimulent l’innovation et la croissance.

« Les inondations qui frappent l’Europe ces derniers jours montrent les coûts humains et économiques de la crise climatique. Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles. Les financements approuvés aujourd’hui aideront les villes, les entreprises et les populations en Europe et au-delà à gagner en neutralité climatique, en compétitivité et en résilience. Nous continuerons à collaborer avec nos partenaires et à apporter un soutien aux régions et aux pays les plus touchés par les changements climatiques », a déclaré la présidente Nadia Calviño.

Le Conseil d’administration a également examiné le plan d’action mis en œuvre pour améliorer encore la transparence, la responsabilité et le bien-être sur le lieu de travail au sein du Groupe BEI. Les administrateurs ont salué ce plan exposé par la présidente Nadia Calviño, qui prévoit la création d’une fonction de médiation indépendante pour fournir une assistance confidentielle au personnel, ainsi que des procédures renforcées pour protéger les lanceurs d’alerte et traiter toute forme de faute.

Soutien aux villes intelligentes et aux aménagements urbains

Lors de sa réunion de septembre, le Conseil d’administration a approuvé des financements à hauteur de plus de 3,5 milliards d’euros à l’appui d’investissements dans diverses villes et localités en Europe.

Ces ressources iront notamment à des services rationalisés de soutien financier et d’assistance technique visant à accélérer les programmes en faveur des villes intelligentes et les nouveaux investissements dans l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les transports durables et la rénovation urbaine afin de permettre aux villes européennes associées à la mission lancée par l’UE d’atteindre la neutralité climatique.

Le Conseil d’administration a également validé de nouveaux financements pour faciliter des aménagements urbains en Bulgarie, parallèlement aux Fonds structurels de l’UE, et pour la modernisation d’infrastructures énergétiques à Reutlingen, une ville du sud de l’Allemagne.

Aide aux réfugiés ukrainiens en Pologne

La BEI a autorisé l’octroi d’un soutien accru à l’appui des services d’hébergement, d’éducation et de santé destinés à 1,4 million de réfugiés ukrainiens dans l’ensemble des 16 régions de la Pologne. Ce concours s’inscrit dans le cadre du train de mesures spécialement mis en place par la BEI en solidarité avec l’Ukraine et il est géré par BGK, la banque polonaise de promotion économique.

Appui à la croissance et à l’innovation des entreprises

Les administrateurs ont donné leur accord pour de nouveaux financements encourageant l’innovation et l’investissement des entreprises, pour un montant total de 1,4 milliard d’euros. L’objectif est notamment de soutenir la recherche industrielle dans les secteurs de l’automobile et de l’aviation, ainsi que le développement de transports propres et de technologies liées à l’hydrogène et aux batteries.

Des financements rationalisés destinés à soutenir les investissements durables d’entreprises de toute l’Europe, avec l’appui de la BEI et du FEI, ainsi qu’un nouveau dispositif de financement des entreprises en Guinée et une nouvelle initiative visant à renforcer les investissements des exploitations agricoles en Côte d’Ivoire, notamment pour améliorer les compétences et les possibilités d’emploi des jeunes, ont aussi reçu le feu vert du Conseil d’administration.

Expansion d’infrastructures liées à l’eau et aux transports durables

En outre, le Conseil d’administration a approuvé 350 millions d’euros afin d’appuyer des investissements qui permettront la modernisation d’infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement à Bratislava et une extension de 44 kilomètres du métro de Nagpur en Inde.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.