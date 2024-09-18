Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Le Conseil d’administration de la BEI approuve des financements pour 5,3 milliards d’euros en faveur de la résilience climatique et de la compétitivité des entreprises

18 septembre 2024
Maha Metro
  • 3,5 milliards d’euros pour les aménagements urbains et les villes intelligentes
  • 1,4 milliard d’euros pour l’investissement et l’innovation des entreprises
  • 350 millions d’euros pour les transports durables et le secteur de l’eau
  • Accueil favorable réservé au plan d’action pour la transparence, la responsabilité et le bien-être

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé de nouveaux financements représentant au total 5,3 milliards d’euros pour renforcer la résilience climatique des villes à travers l’Europe et soutenir les investissements des entreprises qui améliorent la compétitivité, créent des emplois qualifiés et stimulent l’innovation et la croissance.

« Les inondations qui frappent l’Europe ces derniers jours montrent les coûts humains et économiques de la crise climatique. Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles. Les financements approuvés aujourd’hui aideront les villes, les entreprises et les populations en Europe et au-delà à gagner en neutralité climatique, en compétitivité et en résilience. Nous continuerons à collaborer avec nos partenaires et à apporter un soutien aux régions et aux pays les plus touchés par les changements climatiques », a déclaré la présidente Nadia Calviño.

Le Conseil d’administration a également examiné le plan d’action mis en œuvre pour améliorer encore la transparence, la responsabilité et le bien-être sur le lieu de travail au sein du Groupe BEI. Les administrateurs ont salué ce plan exposé par la présidente Nadia Calviño, qui prévoit la création d’une fonction de médiation indépendante pour fournir une assistance confidentielle au personnel, ainsi que des procédures renforcées pour protéger les lanceurs d’alerte et traiter toute forme de faute.

Soutien aux villes intelligentes et aux aménagements urbains

Lors de sa réunion de septembre, le Conseil d’administration a approuvé des financements à hauteur de plus de 3,5 milliards d’euros à l’appui d’investissements dans diverses villes et localités en Europe.

Ces ressources iront notamment à des services rationalisés de soutien financier et d’assistance technique visant à accélérer les programmes en faveur des villes intelligentes et les nouveaux investissements dans l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les transports durables et la rénovation urbaine afin de permettre aux villes européennes associées à la mission lancée par l’UE d’atteindre la neutralité climatique.

Le Conseil d’administration a également validé de nouveaux financements pour faciliter des aménagements urbains en Bulgarie, parallèlement aux Fonds structurels de l’UE, et pour la modernisation d’infrastructures énergétiques à Reutlingen, une ville du sud de l’Allemagne.

Aide aux réfugiés ukrainiens en Pologne

La BEI a autorisé l’octroi d’un soutien accru à l’appui des services d’hébergement, d’éducation et de santé destinés à 1,4 million de réfugiés ukrainiens dans l’ensemble des 16 régions de la Pologne. Ce concours s’inscrit dans le cadre du train de mesures spécialement mis en place par la BEI en solidarité avec l’Ukraine et il est géré par BGK, la banque polonaise de promotion économique.

Appui à la croissance et à l’innovation des entreprises

Les administrateurs ont donné leur accord pour de nouveaux financements encourageant l’innovation et l’investissement des entreprises, pour un montant total de 1,4 milliard d’euros. L’objectif est notamment de soutenir la recherche industrielle dans les secteurs de l’automobile et de l’aviation, ainsi que le développement de transports propres et de technologies liées à l’hydrogène et aux batteries.

Des financements rationalisés destinés à soutenir les investissements durables d’entreprises de toute l’Europe, avec l’appui de la BEI et du FEI, ainsi qu’un nouveau dispositif de financement des entreprises en Guinée et une nouvelle initiative visant à renforcer les investissements des exploitations agricoles en Côte d’Ivoire, notamment pour améliorer les compétences et les possibilités d’emploi des jeunes, ont aussi reçu le feu vert du Conseil d’administration.

Expansion d’infrastructures liées à l’eau et aux transports durables

En outre, le Conseil d’administration a approuvé 350 millions d’euros afin d’appuyer des investissements qui permettront la modernisation d’infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement à Bratislava et une extension de 44 kilomètres du métro de Nagpur en Inde.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Improving sustainable urban transport in India
Nagpur Metro Rail Project - Phase II
Improving sustainable urban transport in India
©Maha Metro
Télécharger original
Transforming local electricity networks in Germany
Reutlingen Public Investments
Transforming local electricity networks in Germany
©EIB
Télécharger original
Transforming local electricity networks in Germany
Reutlingen Public Investments
Transforming local electricity networks in Germany
©EIB
Télécharger original
Investing in economic and social cohesion in Bulgaria
Bulgaria EU Funds Co-Financing 2021-2027
Investing in economic and social cohesion in Bulgaria
©EIB
Télécharger original
Supporting cocoa agriculture and SMEs in West Africa
BNI Agriculture & Cocoa & Youth Employment MBI
Supporting cocoa agriculture and SMEs in West Africa
©BNI
Télécharger original
Supporting cocoa agriculture and SMEs in West Africa
BNI Agriculture & Cocoa & Youth Employment MBI
Supporting cocoa agriculture and SMEs in West Africa
©BNI
Télécharger original

Pages associées

Contact

Richard Willis

Press Office

Référence

2024-342-FR

Partager

Mots-clés correspondants

  • conseil d'administration
  • Institutional
  • climat
  • action en faveur du climat
  • Le Comité de direction
  • Nadia Calviño
Afficher davantage Afficher moins

Plus de communiqués de presse
17 juillet 2024

Le Conseil d’administration de la BEI approuve 8,4 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui du logement, de l’éducation, de l’énergie, de l’eau et de l’investissement des entreprises

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour de nouveaux financements pour un montant total de 8,4 milliards d’euros. Ces ressources serviront à appuyer la construction de logements et d’écoles, l’exploitation des énergies renouvelables, la modernisation de réseaux d’eau, de transport et de communication, ainsi que l’innovation et la croissance des entreprises en Europe et dans le monde.

Transports Le Comité de direction Éducation et formation Nadia Calviño Espagne Allemagne Suède Lituanie Maroc France Lettonie Estonie Union européenne Voisinage méridional Transformation numérique et innovation technologique Infrastructures sociales Énergie
12 octobre 2016

La BEI lance une initiative d’investissement de 15 milliards d’EUR en faveur des réfugiés et approuve 6,6 milliards d’EUR de nouveaux prêts

Le Conseil d’administration de la BEI, réuni cette semaine à Luxembourg, a soutenu le lancement imminent d’une nouvelle initiative destinée à mobiliser 15 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires dans les Balkans occidentaux et la région du Sud de la Méditerranée. Il apporte ainsi une réponse directe à la demande, adressée par les responsables européens à la BEI, de renforcer sa participation à l’appui du développement du secteur privé et de l’investissement afin d'améliorer les infrastructures sociales et économiques dans les régions les plus durement touchées par la crise des réfugiés.

InvestEU Impact du FEIS
14 août 2025

Czech Republic to advance high-speed train travel with EIB advisory support

The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.